El consuelo de Javier Milei tras la derrota de Bolsonaro: mantener el liderazgo de la derecha regional

La derrota de Flávio Bolsonaro tiene una lectura consuelo en la Casa Rosada : sin el brasileño en el poder, Javier Milei podrá sostener su pretensión de liderar la derecha regional y ser el principal referente de Donald Trump en Sudamérica. Ese es el argumento con el que el entorno del Presidente busca encontrar una ventaja en el triunfo de Lula da Silva , mientras el Presidente espera una señal de la Casa Blanca antes de pronunciarse sobre el resultado .

El cálculo oficialista tiene una segunda dimensión: la continuidad del líder del Partido de los Trabajadores en Brasil ofrecería un adversario con quien polarizar en términos políticos e ideológicos durante la campaña de 2027. Proyección internacional y conveniencia electoral son los dos beneficios que el entorno presidencial atribuye ahora a un desenlace que lo sorprendió.

Milei siguió el minuto a minuto de la elección desde la Quinta de Olivos. Tanto él como buena parte de sus ministros esperaban otro resultado después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta por más de dos millones de votos. Aun así, en la cúpula de Balcarce 50 aseguraron a Letra P que un cuarto mandato de Lula podría favorecer al mandatario argentino.

Desde el inicio de su gestión, Milei busca posicionarse como el principal referente del trumpismo en la región y conducir un nuevo bloque de ultraderecha. En la administración libertaria consideran que una victoria de Bolsonaro habría puesto en discusión ese lugar: el peso de Brasil podría haber opacado la proyección internacional del presidente argentino.

“Es una cuestión lógica y de peso relativo”, argumentó ante este medio uno de los estrategas de la Casa Rosada. Según esa interpretación, un triunfo del Partido Liberal habría restado centralidad a la Argentina en el tablero internacional.

Javier Milei se inclina ante los Estados Unidos de Donald Trump.

En esa lectura coinciden los integrantes de la mesa política que responden a Karina Milei y los alineados con Santiago Caputo. La derrota del aliado brasileño aparece, así, como una oportunidad para preservar el lugar que Milei pretende ocupar en la derecha regional.

Lula como adversario para la campaña de 2027

En el plano electoral, los operadores y armadores libertarios consideran que la figura de Lula será útil el próximo año. “Que Lula esté presente en la agenda y la conversación nos sirve”, dijo a Letra P una fuente de diálogo directo con el jefe de Estado.

Como en las últimas dos campañas, en el oficialismo esperan que Milei vuelva a apelar al contraste entre sus ideas libertarias y las de la izquierda.

“El Presidente nunca especuló con su apoyo a Bolsonaro. Su postura fue genuina desde el primer día. Pero es cierto que en el mediano plazo nos sirve la derrota”, sumó una voz oficialista.

Ese cálculo convive con el silencio del Gobierno sobre el resultado brasileño. Como contó este medio, Milei decidió no pronunciarse hasta conocer la posición de la Casa Blanca. “Vamos a esperar a ver qué postura toma Trump”, remarcaron en el Ejecutivo.

Mientras la mayoría de los mandatarios de la región felicitó a Lula da Silva, Milei evitará pronunciarse sobre los resultados hasta conocer la línea que fijará la administración de Trump



“Hasta nuevo aviso, la orden es no decir absolutamente nada”, dijo a Letra P una fuente de… https://t.co/XCWOR0tYo5 pic.twitter.com/rQAp7RMZHk — LETRA P (@Letra_P) October 26, 2026

La posición argentina contrasta con la de dirigentes de distintos espacios ideológicos que felicitaron a Lula. Lo hizo Claudia Sheinbaum, de México, y también figuras de derecha como José Antonio Kast, de Chile; Keiko Fujimori, de Perú, y Daniel Noboa, de Ecuador, quienes destacaron el resultado del líder del Partido de los Trabajadores.

Brasil, fuera de la reunión de gabinete

El silencio presidencial se extiende a todo el gabinete. Ni siquiera la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, felicitó de manera institucional al presidente electo de Brasil. Según explicaron en el oficialismo, la decisión también busca evitar cualquier gesto que pueda entorpecer el pedido de nulidad de las elecciones presentado por Bolsonaro.

Milei reunió esta mañana en la Casa Rosada a todos sus ministros y a algunos de los principales secretarios. Durante las más de dos horas del encuentro no hubo alusiones directas ni indirectas a la elección brasileña, aunque sí se abordaron otros asuntos internacionales.

De acuerdo con la información oficial, el Presidente habló de la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, del fuerte incremento del precio del petróleo y de las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés. También explicó cómo ese escenario repercute en las economías emergentes, entre ellas la argentina. De Brasil, nada.