Vaca Muerta, más allá del Oil&Gas: la apuesta de Neuquén por los data centers y el turismo de convenciones

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén , Leticia Esteves , afirmó que la provincia es una plaza “muy atractiva” para la radicación de data centers, las instalaciones destinadas a procesar y gestionar grandes volúmenes de información. Tras el éxito de la Argentina Oil&Gas 2026 , proyecta a la provincia como centro para el turismo de convenciones en la Patagonia.

En diálogo con Letra P , la ministra se refirió a dos de las apuestas que comienzan a crecer alrededor del boom de Vaca Muerta , . En el caso puntual de la instalación de las data centers, el rol de la industria hidrocarburífera es central ya que las reservas de gas se podrían utilizar directamente como fuente de energía.

El tema fue puesto sobre la mesa por Marcos Bulgheroni , CEO de Pan American Energy , durante su paso por la Argentina Oil&Gas 2026 que se realizó en la ciudad de Neuquén. Dijo que la demanda calculada “es gigante” y que en la Patagonia hay “condiciones muy interesantes” para este tipo de iniciativas “por las temperaturas y los recursos de tierra, agua”, además del factor geopolítico. En sintonía, el gobierno de Rolando Figueroa lo considera un proyecto viable.

El boom global de la inteligencia artificial disparó la necesidad de montar la infraestructura tecnológica en distintos puntos del mundo. En ese escenario, Neuquén se asoma como un imán por sus bajas temperaturas, clave para enfriar los servidores, y su matriz energética. Actualmente la empresa Pampa Energía evalúa un proyecto en Loma La Lata .

“El gobernador en cada una de sus misiones internacionales habla de esto: Neuquén es una región que no tiene conflictos bélicos, que tiene tierra disponible, que tiene un clima óptimo porque no hace mucho calor y durante la noche baja mucho la temperatura, y ayuda a consumir menos energía para enfriar o mantener la temperatura acorde a estos data centers”, aseguró Estéves a Letra P .

Esteves fue una de las ministras más activas en la feria que se montó en torno a la Argentina Oil&Gas que también sirvió para mostrar la oferta turística neuquina.

“Tenemos la energía, hay proyectos que ya están conectados a los pozos para generar la energía para mantener los data centers del gas que se extrae, así que las condiciones están dadas”, agregó la ministra.

Esteves contó que en el último viaje que hicieron a Houston “se habló mucho sobre esto”, ya que Estados Unidos es uno de los países en los que funcionan los centros como los que se quieren instalar en la provincia. En ese sentido, sostuvo que en Neuquén hay propuestas que están más avanzadas que otras, con iniciativas “que ya están tramitando su licencia ambiental, porque instalar este tipo de tecnología requiere la permisología de cualquier proyecto”.

El turismo de convenciones en Neuquén

El turismo es la segunda actividad económica entre las que más ingresos producen en Neuquén. "Particularmente el turismo de convenciones como puede generar la feria del Oil & Gas y que lo estamos trabajando", dice Estéves al referir a una de las pata centrales de la megacartera que conduce desde el año pasado.

"Hoy Neuquén capital está consolidado como un lugar de convenciones. Lo mismo sucede con Villa La Angostura, pero estamos trabajando en San Martín, generando un nuevo centro de convenciones, lo mismo en Villa Pehuenia y lo mismo va a suceder en Chos Malal", agregó la ministra.

Los grandes centros de convenciones, una oportunidad para el desarrollo del turisno en Neuquén.

Para cerrar este circuito de infraestructura, el gobierno provincial anunció que va a desarrollar un hub de transporte anclado estratégicamente en el aeropuerto. Quien aterrice en Neuquén capital tendrá un acceso rápido al servicio de trenes y colectivos, e incluso se evalúa sumar un área comercial. La iniciativa está en una etapa muy preliminar, de diseño del proyecto.

Los pasivos ambientales en Vaca Muerta

El gobierno provincial reglamentó en abril pasado el procedimiento de reporte de gases de efecto invernadero para el sector hidrocarburífero. “Las emisiones eran una deuda pendiente porque en la provincia de Vaca Muerta no se medían emisiones, las empresas no estaban obligadas a reportarlas”, señaló Esteves.

“Había empresas que ya lo hacían puertas adentro y había otras que ni siquiera habían comenzado”, manifestó la ministra. La decisión de la gestión provincial fijó estándares comunes. En septiembre comenzaron los primeros reportes, y ya se espera por los resultados.

Esteves destacó además el acuerdo con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) que servirá para monitorear Vaca Muerta. “Nos salió cero pesos, vamos a poder acceder a esa información y ellos nos alertan cuando detecten alguna gran emisión”, explicó.

La ministra que tiene a su cargo la política ambiental de la provincia que más recusos conserva bajo su suelo, planteó que seguirán trabajando en la gestión de los residuos de la industria. “A mayor producción de barriles, a mayor producción de gas se generan también más residuos y tenemos que ser mucho más eficientes en poder tratarlos porque no queremos que al Neuquén del futuro, que vive del turismo, le queden todos esos residuos y esos pasivos ambientales”, subrayó a modo de compromiso.

Respecto de los cuestionamientos que existen sobre el impacto ambiental de los data centers, Esteves señaló que “el consumo de agua para la refrigeración es a paritr de sistemas cerrados, por lo que esas instalaciones no tendrían grandes consumos”. “Generalmente se ponen al lado de pozos”, explicó, por lo que “no habría pérdida de regalías o de recursos". "Todo lo contrario, es la forma de eficientizar o darle más uso a lo que se está generando”, agregó.

La visita de Peter Lamelas

Esta semana, Esteves fue la anfitriona en el Centro de Convenciones Domuyo del Energy Trade Mission Summit, un encuentro internacional impulsado por AmCham y cámaras empresariales, del que participó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Esteves fue la anfitriona de Energy Trade Mission Summiten el Centro de Convenciones Domuyo.

“Nosotros tenemos relación con todos aquellos que quieran venir a acompañarnos y ayudarnos a que Neuquén pueda crecer, como no hacemos distinciones políticas en la grieta nacional, lo mismo sucede con la política internacional. Estamos muy agradecidos de que el embajador haya venido”, enfatizó.

“Son todos bienvenidos, respetando el empleo neuquino y acompañando a las empresas locales que son las que conocen y tienen ahora el know how y la respuesta rápida ante las contingencias”, agregó.