"Firmas para cobrar": la feroz interna entre ATE y UPCN que condiciona las próximas paritarias estatales

La histórica guerra entre los dos principales gremios de trabajadores estatales se reavivó en los últimos días y amenaza con condicionar las próximas paritarias del sector público. La chispa fue una frase de Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE , en la que acusó a Andrés Rodríguez , titular de UPCN , de avalar con su firma el ajuste del presidente Javier Milei .

El conflicto se repite en cada ronda salarial. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) negocia y firma, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechaza y convoca a paros. Detrás está la pulseada por los afiliados, de la que dependen el peso de cada gremio en la mesa y quién cobra el aporte solidario.

Aguiar dijo ahora que Milei “destruyó el 50% del poder adquisitivo” del salario público, pero “no lo hizo solo”, porque “hay otro sindicato que lo firmó”. UPCN respondió con un comunicado en el que acusó a Aguiar de mentirles a los trabajadores, de haber suscripto las mismas actas en la ANSeS y en la ACUMAR y de firmar para “garantizarse el cobro del aporte solidario”. Y le preguntó: “¿Qué aumento conseguiste?”.

El cruce anterior fue a fines de agosto, tras la paritaria del 25. El Gobierno fijó aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, más un bono de $80 mil. UPCN aceptó. ATE dejó asentado su rechazo en el acta, y el acuerdo quedó firme por la mayoría de UPCN . Aguiar lo resumió así: “Con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público; después de la firma, deben estar festejando juntos”.

Le hicieron más paros a Alfonsín y a Cristina. Algunos periodistas prefieren y están acostumbrados a los sindicalistas dóciles! pic.twitter.com/F3suZAQqc5

El aporte solidario es el centro de la acusación. Nació en diciembre de 2021, cuando UPCN y ATE firmaron con el Estado empleador un acta que fijó un aporte extraordinario de 0,5% del sueldo bruto para los no afiliados. Según el último conteo de afiliados de entonces, el 65% de lo recaudado correspondía a UPCN y el 35% a ATE .

Andrés Rodríguez (Foto: Pablo Cuarterolo)

El otro frente es la representatividad. El pasado 1° de septiembre, Aguiar dijo que Rodríguez está “cerca de perder su representación mayoritaria”, y UPCN sostiene que los estatales “continúan eligiendo” a su gremio. En la obra social, ATE apunta a Unión Personal, vinculada a UPCN, por los coseguros: en octubre de 2025 un juzgado del Trabajo ordenó suspender los cobros considerados ilegales a quienes no estaban afiliados. UPCN, por su parte, chicanea a Aguiar con que ATE no tiene obra social.

El escenario hacia la próxima negociación

Los cruces vienen de lejos. En diciembre de 2024, tras otra paritaria que UPCN aceptó y ATE rechazó, Aguiar llamó “caradura” a Rodríguez, como contó Letra P. Tras el cierre de agosto, Rodríguez preguntó por qué, si son tan combativos, no logran aumentos, y Aguiar lo desafió a fijar fecha para un paro conjunto que permita “romper el techo salarial”.

ATE ya anticipó cómo piensa llegar a la próxima mesa: su congreso votó un paro con movilización para el día en que se convoque la paritaria. UPCN promete seguir negociando para defender el salario y los puestos de trabajo. La convocatoria todavía no tiene fecha, pero llegará condicionada por este cruce: UPCN con la acusación de que ATE firma para cobrar, y ATE con la de que UPCN avala el ajuste.