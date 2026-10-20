Mariano Gaido sobreactúa libertarismo: quiere congelar las bancas del Concejo Deliberante en Neuquén

Neuquén. Mariano Gaido agarra la motosierra, les pone un freno a los concejales y se alinea con Milei.

El intendente de Neuquén , Mariano Gaido , agarró la motosierra y anunció que enviará al Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza para congelar en 18 el número de concejales de la ciudad. “Vamos a poner a consideración de la ciudadanía una nueva enmienda de la Carta Orgánica para, definitivamente, bajarle los costos a la política”, dijo

“Proponemos buscar como prioridad la eficiencia del Estado”, aseguró el intendente que aprovechó el corte libertario de su iniciativa para subirse al tren de Javier Milei y manifestarse a favor del proyecto que quiere eliminar las PASO . “Lo único que hacen es generar un gasto innecesario, además de una pérdida de tiempo”, aseguró.

En esa línea, el intendente sostuvo que la propuesta guarda relación con lo que viene haciendo su gestión que, asegura, mantiene la misma cantidad de empleados públicos que cuando asumió: 3.500 trabajadores.

Según explicó Gaido, el proyecto para congelar el número de concejales requerirá una enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica, que define la conformación del cuerpo.

La cantidad de representantes en la ciudad de Neuquén se determina según los habitantes. Hay una base de 17 concejales y se prevé un incremento de bancas a medida que aumenta la población. Cada 25.000 vecinos corresponde sumar un miembro.

“Proponemos buscar como prioridad la eficiencia del Estado", dijo Gaido en conferencia de prensa.

Actualmente, el cuerpo deliberante cuenta con 18 integrantes, aunque con la actual legislación debería estar por encima de 20. En 2022, las bancadas mayoritarias del MPN y Cambiemos buscaron poner un tope. Sin embargo, no consiguieron los votos.

El debate no es menor. El crecimiento poblacional en los últimos años se está convirtiendo en un tema recurrente. En los pasillos de la municipalidad creen que la gran afluencia de personas atraídas por la joya petrolera de Vaca Muerta puede generar un desarrollo injusto y hasta un crecimiento anárquico.

Apoyo libertario y consulta popular

Entre los presentes en la conferencia de prensa de Gaido se encontraba el concejal Joaquín Eguía, que anunció el “firme” acompañamiento del bloque Fuerza Libertaria al proyecto y criticó la "llamativa" ausencia de otros espacios políticos durante el anuncio. “Como votó y como lo sigue pensando mucha gente, hay que bajar los costos de la política”, recalcó.

Romina Miranda, concejal de Confluencia Neuquina, sostuvo que “reducir los costos de la política a favor de generar más recursos para la gestión es algo importante que debemos sostener, por eso, desde este espacio vamos a acompañar sin dudas”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, anunció el llamado a una sesión especial para este jueves con el objetivo de tratar el proyecto lo antes posible y darle destino en la Comisión de Legislación. Tras esto, desde el entorno del intendente explicaron que para congelar el número de concejales se realizará una consulta a la ciudadanía en el marco de las elecciones del año que viene.