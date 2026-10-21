Nadia Márquez cruzó a Mariano Gaido por querer apropiarse del discurso libertario en Neuquén

Nadia Márquez salió al cruce del intendente Mariano Gaido por su propuesta de congelar la cantidad de concejales de la ciudad de Neuquén . La referente de La Libertad Avanza en la capital más importante de la Patagonia puso el foco en la pauta pública y sugirió que el jefe comunal busca apropiarse del discurso libertario en la previa electoral.

A través de una publicación en Twitter, Márquez reclamó que el municipio eliminara los fondos destinados a publicidad oficial y lanzó una dura acusación contra el intendente. “No nos engañan. A ustedes no les interesa bajar el gasto!!!! Hipócritas”, escribió, en un mensaje que profundizó la confrontación política entre ambos dirigentes.

La senadora planteó que la reducción del gasto político debía comenzar por la publicidad oficial y no por la cantidad de representantes en el Concejo Deliberante. “¿Quieren bajar el gasto de la política? Lo tienen en sus manos!!!! Eliminen la pauta pública y ahorramos más que con 2 concejales!!!!!!! ”, expresó a través de la red social.

El mensaje apuntó directamente contra la iniciativa que Gaido había anunciado para modificar la Carta Orgánica municipal . El intendente propuso establecer un límite de 18 bancas en el cuerpo deliberativo, que actualmente contaba con esa cantidad de integrantes, pese a que el crecimiento poblacional habilitaba una representación mayor según la normativa vigente. El intendente sostuvo que la eficiencia debía ser una prioridad, pero no se quedó ahí y también cuestionó las PASO, al considerar que generaban gastos innecesarios y una pérdida de tiempo.

#MunicipioNeuquén

¿Quieren bajar el GASTO DE LA POLÍTICA?

LO TIENEN EN SUS MANOS!!!!

ELIMINEN LA #PAUTA PÚBLICA Y AHORRAMOS MÁS QUE CON 2 CONCEJALES!!!!!!!

NO NOS ENGAÑAN.

A USTEDES NO LES INTERESA BAJAE EL GASTO!!!! HIPÓCRITAS. pic.twitter.com/y56xgRLxqU — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) October 21, 2026

La iniciativa le permitió a Gaido exhibir coincidencias discursivas con el ideario del presidente Javier Milei, razón por la que Márquez salió al cruce cuestionando la apropiación de esas banderas y puso en cuestión la coherencia del planteo municipal, desde la mirada libertaria.

Al cierre de esta nota, Gaido no había reaccionado. La respuesta de la senadora también se inscribe en un escenario de competencia por el electorado de la capital neuquina.

La Libertad Avanza mira a la capital neuquina

La ambición libertaria por dar un zarpazo electoral en la ciudad de Neuquén es en parte lógica. En las legislativas 2025, La Libertad Avanza pisó fuerte en toda la provincia y ganó en la mayoría de los territorios, pero el corazón de su victoria fue la capital, que tiene el 42,5% del electorado. El desafío más importante del armado para dar un batacazo en la capital es unificar el sello madre con los diversos desprendimientos libertarios que tienen vida propia y que todavía no responden de modo unificado y organizado.

En ese contexto, la decisión del intendente de endurecer su discurso contra el gasto político podía interpretarse como un intento de acercarse a una agenda que el espacio libertario había convertido en una de sus principales marcas. La posibilidad de que Gaido buscara disputar ese electorado alimentó las lecturas sobre el componente electoral de su anuncio, aunque no existían elementos suficientes para afirmar que la medida respondiera al temor de perder los próximos comicios.

De hecho, Márquez ya había cuestionado otras decisiones de la gestión municipal cuando rechazó la expropiación de publicidad callejera que Gaido impulsó a través de una normativa que finalmente impuso con la mayoría del Concejo Delibertante. “No se les cae otra idea”, lanzó al senadores que desde tus tiempos como concejala opositora viene replicando críticas al gasto municipal en obra pública, las intervenciones sobre la avenida Mosconi y el aumento de las tasas municipales.

Márquez con el ojo en Neuquén

Con todo, la confrontación no implica una ruptura general entre el espacio libertario y el gobierno provincial de Rolando Figueroa, con quien Márquez mantiene una relación de correcta convivencia. El enfrentamiento con el intendente, en cambio, volvió a sumar una línea de oposición más marcada frente a las decisiones de la administración capitalina.

La legisladora ya había expresado su intención de disputar el gobierno de la ciudad y había anticipado que La Libertad Avanza buscaría imponerse en la capital. Esa aspiración convirtió cada discusión sobre impuestos, obra pública y gastos municipales en una oportunidad para diferenciar su propuesta de la gestión de Gaido.

El debate por la cantidad de concejales, que requiere una enmienda de la Carta Orgánica y una consulta a la ciudadanía en el marco de las próximas elecciones, abrió así una nueva disputa sobre quién podía representar con mayor credibilidad la promesa de achicar el Estado después de 2027.