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¿JUEGA O NO JUEGA?

Misiones: Amarilla dio un paso en falso y desmintió el lanzamiento de su candidatura a la gobernación

El equipo del expolicía lo lanzó para pelear en 2027 con un flyer que fue posteado y luego eliminado. El fallido y las dudas sobre el futuro.

Por Letra P | Periodismo Político
Misiones: Amarilla salió a desmentir el lanzamiento de su candidatura a la gobernación, pero no se bajó.

Misiones: Amarilla salió a desmentir el lanzamiento de su candidatura a la gobernación, pero no se bajó.

En medio del reseteo político en Misiones, Ramón Amarilla protagonizó un paso en falso que lo oficializó por algunas horas como candidato a la gobernación. Luego, el expolicía salió a poner paños fríos y se bajó, al menos por ahora, de la pelea por el sillón que ocupa Hugo Passalacqua.

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Fue liberado para asumir y a los pocos meses de convertirse en diputado provincial, rompió con su espacio para armar su propio bloque, Algo Nuevo por los Trabajadores.

El lanzamiento que no fue

Con el lema “Amarilla 2027”, una de las cuentas asociadas al equipo del expolicía lanzó al diputado a la carrera por la gobernación misionera que, aún sin fecha, definirá si Passalacqua continúa cuatro años más al frente del Ejecutivo provincial. Sin embargo, algo salió mal.

Amarilla no se bajó, pero tampoco aceptó haberse subido. “Voy a hablar con mi gente sobre esto”, le dijo a La Voz de Misiones, exponiendo la falta de coordinación entre los mensajeros y el protagonista de la historia.

“Vengo a ofrecer una alternativa nueva, con la verdad por delante. Quiero ser el motor de este cambio, porque estoy convencido de que Misiones puede más”, rezaba el texto que acompañó el posteo en Instagram que fue eliminado y que auspiciaba una candidatura que todavía no es. “No me lancé todavía”, dijo el propio Amarilla ante esa consulta del portal misionero.

También prometió que no iba a borrar la publicación. Horas más tarde, el posteo había sido eliminado.

Un armado con luz amarilla

Para buena parte de la oposición histórica, Amarilla era uno de los representantes de la resistencia contra las gestiones lideradas por Carlos Rovira, pero su irrupción en la política partidaria empezó aislarlo. De hecho, sus mismos partidarios destacaban que el “voto bronca” del electorado misionero “cansado” formó parte de la base sustancial que lo llevó a la Legislatura de esa provincia del Norte Grande.

Cuando Amarilla llegó a la Cámara de Representantes empezó a tejer relaciones con la oposición más clásica de la escena misionera, a la que hoy intenta seducir para darle forma a una candidatura que no termina de cerrar.

Mientras eso sucede, el voto de la derecha antipolítica que supo interpelar, fue concentrándose alrededor del armado de La Libertad Avanza, que ya supo capitalizarlo en las elecciones nacionales de medio término de 2025.

El paso en falso que representa la desmentida del lanzamiento enciende una luz de alerta en el armado del expolicía, que no logra coordinar una estrategia que le permita sentarse con firmeza en la mesa en la que se discutirá el poder en 2027.

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