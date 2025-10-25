Vaca Muerta, minería, agro y servicios financieros: debe y haber del modelo de Javier Milei

El modelo económico de Javier Milei y Toto Caputo gravita en lo financiero y se concentra en Vaca Muerta , la minería y el agro, aunque todavía no logra recuperar empleo ni nivel salarial. Los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) son la principal apuesta oficial.

La población argentina llega a las urnas mientras el Indicador Sintético de Actividad Económica Regional ( ISAER ) muestra que, en el segundo trimestre, respecto del primero, la actividad se contrajo en Cuyo, Centro, Buenos Aires y Patagonia, y creció en el NEA y el NOA.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ), desde la asunción del actual gobierno se perdieron 18.000 empresas y alrededor de 253.700 puestos de trabajo, mientras la industria entró en recesión .

El descenso de la producción industrial en septiembre borró el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año, que quedó apenas 0,6% por encima de 2024, cuando el sector se desplomó casi 10%, de acuerdo con un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas ( FIEL ).

Economistas cercanos al Ejecutivo definen el momento como de “crecimiento heterogéneo”. Los motores actuales de la economía son la intermediación financiera, la minería metalífera y los hidrocarburos, cuyas exportaciones se duplicaron. El agro, por su parte, es actualmente el principal dinamizador. El gobierno redujo las retenciones a la soja del 33% al 26% y a sus subproductos del 31% al 24,5%.

Economías regionales y primarización

Las economías regionales ya no pagan retenciones. En agosto, el Semáforo de Economías Regionales de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) mostró seis actividades en zona verde: bovinos, porcinos, aves, granos, peras y manzanas. La producción vitivinícola cayó 17% interanual y se encuentra entre los sectores en rojo, junto con hortalizas, arroz y papa. En amarillo se ubican algodón, miel, tabaco, leche y forestal.

La industria maderera enfrenta un proceso de primarización, afectada por la importación de muebles terminados y el freno de la obra pública. El cierre de aserraderos como Tapebicuá y San Charbel, en Corrientes, refleja la tendencia. Sin embargo, la exportación de madera halló oportunidades en el mercado estadounidense tras la suba de aranceles aplicada por el gobierno de Donald Trump a los productos brasileños.

La industria no repunta

En el centro del país, donde conviven la actividad primaria, la agroindustria y gran parte del entramado manufacturero y de servicios, la industria metalúrgica cayó 5,2% interanual y también retrocedió en septiembre respecto de agosto.

“Todos los sectores de mano de obra intensiva están complicados: indumentaria, textil, metalmecánica no vinculada a Vaca Muerta, construcción y madera”, indicó a Letra P un economista que asesora a la Unión Industrial Argentina (UIA).

La central fabril respalda el alineamiento con Estados Unidos y considera que allí existen posibilidades de compensar parte de las pérdidas en el mercado interno. Los fabricantes de pickups y las empresas alimenticias son los más interesados en acceder a ese destino.

Manufacturas en retroceso

El proceso electoral ocurre en plena transición productiva. En Tierra del Fuego, la industria electrónica espera la reducción a cero de los aranceles para celulares importados desde Asia, prevista para el 15 de enero. Entre 2023 y junio de 2025 se destruyeron 10.190 empleos en la provincia, según el gobierno local.

El Ejecutivo devaluó, dolarizó el precio de los combustibles y priorizó la exportación sobre el autoabastecimiento. El nuevo esquema impulsó a Vaca Muerta, que pese a la caída del 20% del precio internacional del crudo, duplicó sus exportaciones hasta junio respecto de 2024. Consultores del sector señalan, no obstante, que falta el ingreso de un actor global que consolide la expansión.

YPF Vaca Muerta YPF, presente en Vaca Muerta

El temor al desempleo se consolida como un factor de peso electoral. Según Gustavo Córdoba, titular de Zuban Córdoba, la mitad de los argentinos teme perder su trabajo, y esa preocupación ocupa el segundo lugar en la agenda social.

Pymes sin expectativas

El último informe del Observatorio PyME, dependiente de Techint, indica que las pymes industriales acumulan nueve trimestres consecutivos de caída del empleo. Una de cada cuatro empresas redujo personal y casi el 70% implementa recortes de gastos como principal estrategia. El relevamiento abarca 85.000 firmas de entre diez y 250 trabajadores.

En el centro del país, más del 90% de las compañías metalmecánicas prevé disminuir o mantener su plantilla. Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), en septiembre todas las provincias registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso de agosto. Santa Fe (-3,5%), Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%), Entre Ríos (-3,2%) y Buenos Aires (-6,2%) mostraron descensos. La maquinaria agrícola en el triángulo Santa Fe–Buenos Aires–Córdoba se retrajo 12% interanual.

Adimra Javier Milei En la era Javier Milei, la metalmecánica muestra todos los sectores en rojo

La liberalización del mercado yerbatero en Misiones y Corrientes afectó a los productores de hoja verde y tareferos, que perciben $280 por kilo y perdieron rentabilidad. Entre enero y junio de 2025, el procesamiento de yerba cayó 20,3%. En Misiones se perdieron 5500 puestos registrados en los últimos dos años.

Hasta agosto, se habilitaron 14.000 nuevos CUIT importadores, según la Fundación Protejer, que agrupa al sector textil. Las importaciones crecieron 32% interanual, sin incluir la venta informal de ropa en ferias del conurbano bonaerense.

Milei, el RIGI y el desarrollo industrial

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 59,4%, el nivel más bajo desde 2020. “El sector industrial está bajo un fuerte estrés”, sostuvo el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en el Coloquio de IDEA. Enumeró tasas elevadas, baja demanda, rentabilidad acotada, falta de crédito productivo y altos costos logísticos, sumados a la competencia de bienes importados y al contrabando.

rappallini uia contrabando El presidente de la UIA, Martín Rappallini preocupado por el contrabando

El RIGI es la principal herramienta del gobierno para atraer inversión extranjera directa. Ofrece beneficios fiscales por 30 años y requisitos flexibles de integración nacional. Se orienta a sectores extractivos de alta exportación y bajo valor agregado.

Desde el Ministerio de Economía informan que el RIGI “captó u$s 20.000 millones y tiene otros u$s 80.000 millones en espera”. El objetivo oficial es expandir las exportaciones de gas y energía.

El único proyecto industrial aprobado hasta el momento es la nueva acería de Sidersa, en San Nicolás. En total, el régimen habilitó ocho iniciativas en hidrocarburos, minería, energías renovables y siderurgia. El último proyecto validado fue el de cobre Los Azules, en San Juan.