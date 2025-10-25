Visita de León XIV: las claves diplomáticas y políticas que traban la gira rioplatense

Entre la incertidumbre por el futuro del nuncio apostólico y la pulseada interna del Gobierno, el papa León XIV demora su decisión de viajar a Argentina . En el centro del tablero, Nahuel Sotelo resiste dejar su cargo mientras el recuerdo del papa Francisco -que nunca volvió a su tierra antes de morir- sobrevuela cada gesto del nuevo pontífice.

El anuncio de León XIV sobre su deseo de visitar Uruguay y Argentina despertó expectativas diplomáticas y políticas en el Cono Sur. "Tiene muchas ganas", dijo el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , tras reunirse hace una semana con el pontífice en Roma.

"Analizamos incluso que su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y que no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay", puntualizó el mandatario uruguayo en declaraciones a la prensa.

La concreción del viaje, sin embargo, sigue envuelta en incógnitas. En la Casa Rosada, las versiones de un inminente recambio del nuncio apostólico, Miroslaw Adamczyk , reavivaron especulaciones sobre el vínculo entre el Vaticano y el gobierno de Javier Milei .

La visita, que también incluiría a Perú, país de origen pastoral-misionero del cardenal Robert Prevost , enfrenta además la agenda previa del Papa: en noviembre viajará a Turquía y Líbano, donde buscará consolidar la unidad cristiana y proyectar un mensaje de paz en Medio Oriente. Pero en Buenos Aires, las señales son otras: política doméstica, tensiones internas y un tablero religioso en movimiento.

El nuncio Miroslaw Adamczyk, representante de León XIV, en una visita a Trelew

El nuncio y la diplomacia en pausa

En la Nunciatura Apostólica, el silencio es la respuesta habitual ante los rumores. Adamczyk, designado en 2020 por Francisco, ya atravesó turbulencias, como la novela por la designación del obispo de Mar del Plata, que obligó al diplomático polaco a maniobrar con prudencia.

Su permanencia -que ronda los cinco años, promedio histórico de los nuncios- está bajo análisis en el Vaticano, justo cuando se reconfigura la estructura eclesiástica en la región.

Desde Pío Laghi hasta Emil Paul Tscherrig, los representantes papales en Buenos Aires fueron piezas claves en la relación entre Roma y los gobiernos argentinos.

En vísperas de las elecciones legislativas, esa continuidad parece frágil: cambios en el gabinete, con impacto en la Secretaría de Culto y Civilización, y dudas en la interlocución con la Santa Sede.

Nahuel Sotelo y la interna libertaria

Sotelo, electo legislador bonaerense por La Libertad Avanza, busca mantenerse en la Secretaría de Culto y Civilización. La decisión de no asumir su banca generó fricciones con Karina Milei, quien impuso la regla de evitar candidaturas testimoniales.

El funcionario cuenta con la protección de Santiago Caputo, que lo considera una pieza estratégica para el vínculo con el Vaticano y podría quedar totalmente blindado si el asesor presidencial logra más poder (visible) en la estructura gubernamental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1920533867955695883&partner=&hide_thread=false #Cónclave Nahuel Sotelo, secretario de Culto, celebró la elección del nuevo papa León XIV, Robert Prevost



"Su llegada renovará nuestro compromiso con los valores eternos del Evangelio: la defensa de la vida, la libertad como don sagrado, y la propiedad privada como… pic.twitter.com/Ejt029hYSI — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2025

El nombre de Sotelo estuvo también en la lista de candidatos para reemplazar al canciller Gerardo Werthein, cargo que este jueves quedó definido con la designación de Pablo Quirno, mano derecha de Toto Caputo en el área de finanzas. La decisión redefine la política exterior, subordinando la diplomacia a la lógica de los mercados y reorientándola al salvataje de Estados Unidos.

Sotelo defiende su continuidad con un argumento político y otro espiritual: quiere ser el puente con León XIV ante una eventual visita apostólica al país entre el primer y segundo trimestre del año próximo.

En su entorno aseguran que un recambio justo ahora implicaría “romper un canal diplomático” en plena reactivación de la agenda vaticana.

El viaje que Jorge Bergoglio no hizo

La promesa de un papa latinoamericano pisando suelo argentino sigue pendiente. Jorge Bergoglio murió sin volver a su país natal, pese a haberlo insinuado en más de una ocasión.

León XIV, que comparte raíces sudamericanas y un interés pastoral por la región, podría hacerlo en su lugar, aunque sin fechas definidas ni certezas diplomáticas.

“Él quiere venir, pero los tiempos del Vaticano no son los de la política”, resume un obispo consultado por Letra P.

Papa francisco mate El papa Francisco añoró las costumbres argentinas NA-REUTERS

Por ahora, la Santa Sede observa, mide y espera. En Buenos Aires, el clima político, las internas libertarias y los rumores de cambio en la representación papal se combinan para dilatar una visita que podría redefinir el vínculo entre Roma y el Gobierno.

Una diplomacia entre señales cruzadas

El eventual traslado de Adamczyk, la puja de Sotelo y los gestos prudentes de León XIV configuran un tablero en el que la política y la religión vuelven a cruzarse.

Sotelo 1.jpg El secretario de Culto de Javier Milei con el papa Francisco

En un país donde el poder simbólico de la Iglesia conserva peso, la diplomacia vaticana lee los tiempos con cautela: sabe que, en Argentina, cada gesto papal puede ser interpretado como una señal.

Por ahora, la gira rioplatense es una posibilidad más que un hecho. Pero en Roma nadie descarta que el nuevo pontífice, en su primera gran visita latinoamericana, cumpla el deseo que Francisco no alcanzó en vida: volver, al menos espiritualmente, a la tierra que lo vio nacer.