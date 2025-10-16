LETRA P EN MAR DEL PLATA

Toto Caputo: "Necesitamos un régimen laboral más ágil que termine con la industria del juicio"

Con un mensaje grabado, el ministro de Economía participó del Coloquio de IDEA y remarcó que "la competitividad no se logra con una devaluación".

Por Letra P | Periodismo Político
En momentos de tensión cambiaria y con apuestas en el mercado financiero en contra del peso, el jefe del Palacio de Hacienda manifestó que la competitividad de Argentina “no debe venir más de una devaluación”.

“Realmente a esta altura encuentro casi arcaico la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil”, subrayó el funcionario a través de un mensaje grabado.

Toto Caputo ratificó el rumbo económico

En su mensaje al empresariado, el titular del Palacio de Hacienda hizo un repaso de lo que considera los logros del Gobierno y pese a la volátil coyuntura afirmó que hay una macroeconomía estabilizada. “Estamos en un contexto económico mucho más previsible; en un nuevo modelo en el que hemos logrado estabilizar la macroeconomía, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal, que Argentina no lograba desde hacía casi un centenar de años y además hay equilibrio monetario”, dijo.

También valoró la baja de la inflación y prometió que en los próximos meses convergerá a las variaciones internacionales. En este sentido, el ministro aseguró que el Gobierno está viendo “una recuperación de los salarios reales”.

“Para nosotros que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda y prometió que “ahora viene una segunda etapa que son las reformas de segunda generación”, señaló el funcionario.

La promesa de una reforma laboral

Caputo afirmó que “la reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible” y por ende señaló que “necesitamos un régimen más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos”.

Asimismo, anunció que se encarará una “reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” y añadió una propuesta de “incentivos para desarrollar el ahorro interno”.

“Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir es todo un desafío, pero tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país”, señaló el ministro.

