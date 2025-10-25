Buenos Aires: la calculadora de Diputados y la zona gris que define el reparto de bancas

El distrito más grande del país renueva este domingo 35 bancas en Diputados. Cuatro fuerzas políticas tienen chances reales de meter legisladores al Congreso, pero todo depende del piso del 3% del padrón electoral: unos 400 mil votos. Si las cuatro listas lo superan, el reparto será fragmentado. Si alguna queda afuera, las bancas se redistribuyen entre las que pasaron el corte.

El sistema D'Hondt divide los votos de cada fuerza por una serie de divisores: 1, 2, 3, 4 y así hasta 35. Los cocientes se ordenan de mayor a menor y las bancas se asignan a los 35 más altos. Las fuerzas que no alcancen el 3% quedan excluidas y sus votos no cuentan. Por eso, cada lista que quede afuera amplía el botín de las que pasaron.

El peronismo pone en juego 15 bancas y busca convertirlas en 19. La cuenta la dejó en claro Juan Grabois en un acto en Lomas de Zamora : "Hay que sacar 46 puntos para tener 19 diputados en la provincia". Ese número funciona como techo si las cuatro fuerzas pasan el piso electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1971545299324674378&partner=&hide_thread=false #Elecciones 26 DE OCTUBRE



Buenos Aires: Fuerza Patria busca quedarse con 19 de las 35 bancas en disputa



@Macarena_ram https://t.co/yYF0EgTyUg — LETRA P (@Letra_P) September 26, 2025

Las proyecciones internas de Fuerza Patria marcan un piso de 15 a 17 bancas en un escenario fragmentado. Si solo tres fuerzas reparten las 35 butacas, el número trepa a 18 o 19. El objetivo es no perder ninguna butaca y, en el mejor escenario, sumar cuatro netas.

La lista incluye a Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, María Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Ramona Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann y Nicolás Trotta entre los primeros 15 lugares. Esos nombres tienen el ingreso prácticamente asegurado.

La zona gris arranca con María Elena Velázquez en el puesto 16 y continúa con Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano: cuatro candidatos cuyo destino depende de alcanzar el 46% o de que el reparto se concentre en menos fuerzas.

La Libertad Avanza: Diego Santilli y la sombra de Espert

La Libertad Avanza llega a la elección con Diego Santilli encabezando la lista, tras la renuncia de José Luis Espert por el narcoescándalo con el empresario Federico "Fred" Machado. Las boletas quedaron impresas con la foto de Espert, aunque la Cámara Electoral confirmó a Santilli como primer candidato.

El oficialismo nacional pone en juego 9 bancas. Las proyecciones internas ubican a LLA entre el 30 y el 32% de los votos, lo que les daría entre 12 y 13 diputados en un escenario fragmentado, o 14 a 15 si alguna fuerza menor queda afuera. En cualquier caso, sumarían entre 3 y 6 escaños netos.

La lista incluye a Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuevo, Álvaro García y María Florencia De Sensi. Los primeros 10 nombres tienen el ingreso prácticamente asegurado. La zona gris la integran Álvaro García y María Florencia De Sensi, que solo entran si LLA se acerca al 33% o si el reparto se concentra en menos fuerzas.

La batalla por el piso

Provincias Unidas y el Frente de Izquierda están en la cornisa. Si pasan el 3%, meten entre una y dos bancas cada una. Si no llegan, quedan completamente afuera.

Florencio Randazzo, exministro del Interior y actual diputado nacional, encabeza la lista de Provincias Unidas. Lo acompañan Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Las proyecciones del espacio marcan entre 3,5 y 4,8% de los votos. En el mejor escenario, Randazzo renueva su banca. En el peor, el espacio de los gobernadores del interior queda sin representación bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RandazzoF/status/1978609333769228463&partner=&hide_thread=false NO NOS VAMOS A RESIGNAR



Estamos acá para construir la Argentina que nos merecemos con educación, trabajo y desarrollo.



En la provincia, en la ciudad y en todo el país es Unidos.#ProvinciasUnidas #CiudadanoUnidos pic.twitter.com/PuPogE2anK — Florencio Randazzo (@RandazzoF) October 15, 2025

El Frente de Izquierda tiene a Nicolás del Caño, actual diputado nacional del PTS, como primer candidato. Lo siguen Romina del Plá, Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer. Las proyecciones internas marcan alrededor del 5%, pero con oscilaciones. Del Caño podría renovar su banca si el piso se supera con holgura. Si quedan justos en el 3%, entra solo él. Si no llegan, pierden representación.

Los escenarios posibles

Si las cuatro listas pasan el umbral: Fuerza Patria obtendría entre 16 y 17 bancas, La Libertad Avanza entre 12 y 13, el Frente de Izquierda 2 escaños, y Provincias Unidas entre 1 y 2.

Si solo tres fuerzas superan el piso: Fuerza Patria treparía a 18 o 19 diputados, cumpliendo el cálculo de Grabois. La Libertad Avanza llegaría a 14 o 15 escaños. La fuerza menor que pase se quedaría con 1 o 2 bancas.

Si solo Fuerza Patria y La Libertad Avanza pasan el 3%: el reparto sería de 20 o 21 bancas para el peronismo y 15 o 16 para el oficialismo nacional. Este resultado implicaría que tanto Del Caño como Randazzo pierden sus bancas actuales.

El resultado en Buenos Aires será determinante para la composición del Congreso en la segunda mitad del mandato de Javier Milei. La provincia más poblada del país aporta 35 de las 127 bancas en juego a nivel nacional. Un triunfo amplio de Fuerza Patria con 18 o 19 diputados le permitiría al peronismo consolidar su posición como primera fuerza en la Cámara baja. Para La Libertad Avanza, sumar entre 3 y 6 bancas sería un resultado favorable.