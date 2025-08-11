Por las tasas altas de Toto Caputo, las pymes pagan 60% para financiarse y se plancha la actividad

Toto Caputo y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno , ratificaron que mantendrán tasas altas para cumplir la meta monetaria, incluso con el costo que implica para las pymes . En la previa de una nueva licitación del Tesoro por casi $15 billones, economistas y empresarios advierten que el costo del financiamiento supera el 60% y frena inversión, consumo y empleo.

Quirno adelantó en la red social X, que la estrategia seguirá “consistente con la política monetaria, evitando excedentes de pesos”, en línea con la meta de equilibrio fiscal.

“ La estrategia financiera del Tesoro seguirá siendo consistente con la política monetaria , evitando excedentes de pesos. Esta estrategia es inédita en el país y puede realizarse por la convicción y el compromiso del Presidente junto a su equipo de gobierno con el equilibrio fiscal”, afirmó el funcionario.

La presión sobre el costo del dinero se acentuó desde que el Banco Central , a cargo de Santiago Bausili , duplicó en un mes los requisitos de encajes para fondos comunes de inversión, cauciones y depósitos a la vista .

He leído en algunos artículos periodísticos y análisis de mercado diferentes cifras con respecto a los próximos vencimientos de Lecap del Tesoro. Para aclarar, a fecha de ayer, los vencimientos son los siguientes: Agosto ($23,01 billones) 15/8 (S15G5) $14,98 billones…

Según Portfolio Personal , esto redujo la liquidez y elevó las tasas de caución intradiaria hasta 48,5% TNA y las de pases a 65% TNA.

“Gran parte de esta presión responde al aumento de los requisitos de encajes en efectivo vigente desde el 1° de agosto”, señaló la sociedad de bolsa, que detalló que las LECAP más cortas llegaron a rendir 4,86% TEM y los títulos ajustados por CER, hasta CER +22%.

Pymes: financiamiento “imposible”

Para el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, “el financiamiento es excesivamente alto en Argentina, las pymes no se pueden financiar a tasas de más del 60%. Esto seguramente va a traer problemas graves en las que necesitan financiarse para pagar salarios”.

Rosato advirtió que “muchas empresas van a ser excluidas por los bancos por la falta de financiamiento” y que esto “será determinante para que dejen de operar en el mercado”.

Marcelo Fernández, de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), sostuvo que “tener las tasas más altas tiene una gran incidencia, porque encarece los créditos y complica a quienes lo están necesitando para capital de trabajo, en un contexto de baja del consumo y problemas en la industria”.

En tanto, fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que “el nivel de tasas preocupa” y que esperan que “se estabilicen en un nivel más razonable para que las empresas, sobre todo las pymes, para que puedan acceder a financiamiento para capital de trabajo”.

El planteo de la entidad fabril es que las tasas “acompañen la inflación, para que el costo financiero no se dispare y las empresas puedan sostenerse”.

empresarios pymes consumo

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, detalló a este medio que “una tasa de descubierto promedio es de un 115% efectivo anual y, si no tenés acuerdo bancario, llega al 125%".

"Algunos créditos promocionales para pymes están en 35%, pero con cupos y condiciones. En cambio, un saldo de tarjeta de crédito supera el 150%. Con estos niveles no hay mucho crédito para tomar; es un momento recesivo de tasas altas”, graficó.

Datos que preocupan: el Observatorio PyME

Según el Informe Coyuntural PyME del segundo trimestre de 2025, la industria manufacturera sigue sin salir de la recesión: el 70% de las empresas reporta producción estable o en baja y el 68% está preocupado por la debilidad de la demanda.

El índice PMI-PYME se ubicó en niveles recesivos por tercer trimestre consecutivo, a 45 puntos, mientras que la confianza empresarial cayó a 48.

Informe pymes

El 74% de las firmas registró aumentos de costos, pero sólo el 35% pudo trasladarlos a precios.

Esto llevó a recortes de personal, aumento del componente importado y pedidos de medidas para “nivelar la cancha”, como alivio fiscal, estabilidad macro y reformas laborales.

El costo para la actividad

Consultado por Letra P, el economista Martín Kalos dijo que “la política monetaria del Gobierno lleva a una volatilidad de tasas alta” y consideró que las tasas elevadas “les son instrumentales para contener la demanda de dólares y la inflación, pero a través de la recesión que inducen”.

“Vuelven carísimo financiar tanto consumo como producción como inversión. Hay proyectos que son muy rentables y se pagan solos en pocos años, como en energía solar, pero con estas tasas ninguna empresa lo toma”, afirmó.

Kalos también advirtió sobre “una duplicación en pocos meses de las tasas de mora de créditos al consumo”, lo que -sostuvo- perjudica la recuperación económica y la capacidad de las pymes para sostener su operatoria.

El dilema del Tesoro

De acuerdo con el área de Estudios Económicos del Banco Provincia, el Gobierno enfrenta dos caminos: pagar “poca” tasa y no renovar todos los vencimientos -emitiendo pesos que podrían ir al dólar-, o convalidar la suba de tasas, encareciendo el financiamiento de empresas y familias.

“Un dilema poco agradable”, remarcaron desde la entidad.

El economista Pablo Tigani opinó que “con la tasa de interés ya en 4% mensual, el Banco Central debería absorber aún más pesos para cumplir la meta monetaria, lo que implicaría tasas más altas y encarecería el financiamiento fiscal y la sostenibilidad de la deuda”.