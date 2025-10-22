Elecciones: cómo sumará los votos Letra P para proclamar un ganador el domingo a la noche

El resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo en todo el país aceptará múltiples lecturas que alimentarán los relatos que elaborará cada fuerza para destacar sus fortalezas y esconder sus debilidades . Para Letra P , habrá ganado la que haya conseguido la mayor cantidad de votos en el conteo global de los 24 distritos.

Parece simple: sumar y comparar. No lo es. Básicamente, porque una de las dos sociedades políticas que tienen chances de imponerse en esa pulseada de operaciones matemáticas básicas no se presenta en todas las provincias con el mismo sello electoral.

Bajo el liderazgo indiscutido de Javier Milei , el oficialismo nacional compite en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires con la marca La Libertad Avanza , con el único matiz de que en algunas se presenta en soledad y en otras, en alianza con otras fuerzas, como ocurre en las dos Buenos Aires y en Entre Ríos , con el PRO , o en Mendoza y en Chaco , con la UCR .

Javier Milei junto a Diego Santilli, el muleto PRO que saltó a la cabeza de la lista bonaerense de La Libertad Avanza por la baja deshonrosa de José Luis Espert.

No pasa lo mismo con el peronismo , que juega en 13 jurisdicciones agrupado bajo el paraguas de la alianza Fuerza Patria y en el resto de los distritos usa otros sellos.

CFK taiana CFK junto a Jorge Taiana, primer candidato bonaerense de Fuerza Patria, en el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

Las estrategias de La Libertad Avanza y Fuerza Patria

En busca de limar esa cosecha final global de la principal amenaza opositora, el Gobierno contará sólo los tildes que aparezcan en listas que tengan el sello de FP y descartará los que respalden nóminas rotuladas con otras marcas, aunque todas pertenezcan al universo del peronismo.

En el campamento de enfrente, en cambio, meterán en la bolsa propia los votos que vayan a toda lista que cuente con un peronista entre sus integrantes, aunque se trate de versiones marginales e inorgánicas.

En esta nota, Letra P explicita de antemano, en pos de la transparencia editorial, qué listas que no llevan el sello de Fuerza Patria incluirá en el conteo global del peronismo por ser representantes orgánicas de esa fuerza política en sus territorios y a cuáles dejará a un costado por ser desprendimientos o segundas marcas de esos troncos centrales.

Quiénes sumarán a la cuenta del peronismo, según Letra P

Para sumar los votos del peronismo el próximo domingo basta con apuntar a aquellos frentes que aglutinan a la expresión mayoritaria del justicialismo en cada provincia y que, con diferentes grados de intensidad, se referencian en Cristina Fernández de Kirchner, la titular del PJ, o al menos contienen a los sectores que responden a la expresidenta.

Mariano Recalde Mariano Recalde, primer candidato de Fuerza Patria a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

En muchos distritos, ese conglomerado responde al sello de Fuerza Patria. Son los casos de las dos Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En otros, apela a nombres que privilegian el perfil local, como Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan y Fuerza Santacruceña; o las variantes Defendamos La Pampa y Defendamos La Rioja. En Mendoza y San Luis, los armados peronistas eligieron el camino de la ortodoxia y se denominan Frente Justicialista. En Chubut se llama Unidos Podemos y en Formosa se aferra a la nostalgia K: la tropa del impenetrable formoseño Gildo Insfrán compite con el sello Frente de la Victoria.

jaldo El tucumano Osvaldo Jaldo, el más mileísta de los gobernadores del peronismo, encolumna a todo el justicialismo en la pulseada contra la lista local de La Libertad Avanza.

Tucumán Primero es la denominación de la alianza que reúne al peronismo local bajo la batuta de Osvaldo Jaldo, el primer gobernador que se alió a Milei. Sin embargo, además del viraje opositor que emprendió el mandatario en los últimos tiempos, el frente incluye al PJ tucumano y también a las expresiones kirchneristas, incluyendo a Javier Noguera, tercero en la lista y con su banca asegurada a partir del 10 de diciembre.

Divididos que sí, divididos que no

Por último, está el caso de Santiago del Estero, que este domingo celebrará elecciones provinciales para elegir al sucesor de Gerardo Zamora a la par de la instancia legislativa nacional. Allí, el gobernador encabeza la lista al Senado del Frente Cívico, el experimento de radicalismo K que sigue vivo en el norte argentino, mientras un sector del peronismo se presenta bajo el sello Fuerza Patria Peronista.

En este único caso, Letra P sumará la cosecha de ambas listas al total del peronismo, porque las dos forman parte de un mismo dispositivo político que timonea Zamora, el único mandatario provincial que controla la totalidad de sus bancas en el Congreso: las siete en Diputados y las tres del Senado. El mandamás santiagueño viene capturando el escaño de la minoría en la cámara alta fogoneando una nómina peronista pura y aliada. Todos votan en sintonía en cada sesión. Lo intentará otra vez este domingo.

urtubey El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se reunió con Cristina Fernández de Kirchner; también estuvo el candidato Emiliano Estrada.

El criterio no aplica para este medio en algunos casos como los de Entre Ríos, Salta y Tierra del Fuego. En las dos primeras, Carolina Gaillard y Sergio Leavy, respectivamente, hicieron rancho aparte por diferencias con el armado peronista mayoritario. Lideran dos nóminas de impronta kirchnerista y seguramente al final del camino se alinearán con la corriente grande del panperonismo, pero a los efectos del conteo de este domingo son disidentes y rompen la lógica de este cómputo.

En el extremo de la Patagonia, el armado que comanda el intendente de Río Grande, Martín Pérez, rompió con sus exaliados Gustavo Melella y Walter Vuoto, el titular del PJ fueguino, y encabeza Defendamos Tierra del Fuego. Es una expresión provincialista, imposible de amalgamar con la cuenta nacional del peronismo.

Provincias Unidas y el FIT

Otras dos fuerzas tendrán despliegue nacional este domingo. Provincias Unidas, la creación de seis gobernadores para colarse en medio de la polarización, tendrá representación en 16 provincias, más allá del desacuerdo de algunos de sus integrantes por competir fuera de los terruños que comandan.

En nueve distritos llevará su sello en la boleta. En otros siete jugará con otras marcas, porque cuatro de los fundadores apostaron a sus insignias provinciales: Ignacio Torres impulsa su frente Despierta Chubut, Carlos Sadir compite con Jujuy Crece, Gustavo Valdés lleva Vamos Corrientes y Claudio Vidal presenta Por Santa Cruz.

Provincias Unidas en Obras Sanitarias El cierre de Provincias Unidas en Obras Sanitarias.

Además, el armado federal donde el cordobés Juan Schiaretti buscó filtrar a los referentes que empujaron su candidatura presidencial en 2023 competirá como Ciudadanos Unidos (ciudad de Buenos Aires), Vamos Chaco y Hacemos por Santiago.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), la expresión mayoritaria de la izquierda, competirá en 21 provincias. En tres (Chaco, Formosa y Misiones) lo hará a través de una de sus fuerzas principales, el Partido Obrero. Sólo estará ausente en Chubut, Corrientes y San Luis.