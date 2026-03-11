Toto Caputo se apoya en gobernadores para conseguir inversiones: "Aplaudieron este nuevo rumbo"

En la Argentina Week , el ministro de Economía, Toto Caputo , afirmó que el respaldo de gobernadores de distintos partidos al rumbo económico es una de las señales más importantes para los inversores. El Gobierno busca mostrar que existe consenso político para sostener las reformas y despejar el temor a un cambio de reglas de juego.

La estrategia del Gobierno para atraer inversiones a la Argentina sumó este miércoles un nuevo argumento en Nueva York: exhibir a los gobernadores como garantes de continuidad política más allá de los cambios de gobierno.

En su exposición durante la segunda jornada de la actividad en el Bank of America , Caputo destacó el clima "fenomenal" que observó durante el encuentro con mandatarios provinciales y el empresariado. “Escuchar a los gobernadores en el Council of the Americas fue lo más importante de esta semana. Todos dijeron que no hay vuelta atrás. Eso es fundamental para evitar la gran volatilidad política que hemos vivido mucho tiempo”, afirmó.

Según el ministro, el mensaje que dejaron los mandatarios provinciales ante los inversores internacionales es una nueva razón para mostrar que esta vez el caso argentino es diferente.

“Después de la reunión del lunes se me ocurrió una tercera razón por la que esta vez es diferente en Argentina. Después de escuchar a los gobernadores pensé que es una de las cosas más importantes que pasó esta semana. Todos aplaudieron este nuevo rumbo que está tomando la Argentina”, sostuvo.

Y agregó: “No digo que todos deben pensar de manera libertaria, pero todos tomamos el mismo camino. Algunos un poquito más a la izquierda, otros un poquito más a la derecha, pero todos estamos de acuerdo en que la ruta es esta”.

Once gobernadores para mostrar consenso político

La foto política se armó en el Council of the Americas y en las oficinas del J.P. Morgan, donde el presidente Javier Milei y Caputo encabezaron encuentros con inversores, empresarios y mandatarios provinciales.

En total participaron once gobernadores de distintos espacios políticos: Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Martín Llaryora (Córdoba) que se sumó a algunas actividades, pero su gira estuvo apalancada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham).

La presencia combinó aliados del Gobierno con mandatarios considerados “dialoguistas”, una señal que buscó transmitir a los fondos de inversión que las reformas económicas cuentan con respaldo político amplio.

EXTRAORDINARIA reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo. El clima de inversión es fenomenal. Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene… pic.twitter.com/Tj6H3lsDW4 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 9, 2026

El ministro también destacó el clima de la reunión en redes sociales: “Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo. El clima de inversión es fenomenal”.

Y añadió: “Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”.

Energía y minería, los sectores que las provincias llevaron a Nueva York

Durante la jornada, los mandatarios provinciales participaron en paneles sectoriales para presentar el potencial productivo de sus regiones. Las provincias patagónicas concentraron las presentaciones vinculadas al desarrollo energético, especialmente en torno a Vaca Muerta y proyectos de exportación de gas natural licuado.

En tanto, las provincias del norte enfocaron su exposición en minería, particularmente litio y cobre, sectores que el Gobierno considera claves para aumentar las exportaciones.

El salteño Sáenz planteó el mensaje que buscaron transmitir a inversores internacionales. “La presencia de gobernadores de distintos signos políticos es una señal clara para quienes analizan invertir en la Argentina: confianza, previsibilidad y seguridad jurídica”, afirmó.

El gobernador de Salta agregó que la intención fue garantizar continuidad en las reglas de juego. “Más allá de los cambios de gobierno, hay políticas de Estado que deben mantenerse. Esa estabilidad es clave para generar desarrollo, empleo y crecimiento”.

Impacto de la foto política

El clima político de la Argentina Week también fue resaltado por ejecutivos del sector financiero. El presidente de J.P. Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, señaló que uno de los momentos más destacados del encuentro fue la presencia conjunta de gobernadores.

“Eso me encantó. Haber visto a todos los gobernadores juntos. Yo estuve en la sala esa, en el almuerzo ese, haber visto a todos los gobernadores juntos, de partidos distintos, que pensaban relativamente parecido, ese fue uno de los mejores momentos de la semana”, afirmó durante las jornadas.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, también remarcó el rol de los mandatarios provinciales. “Ver a los gobernadores con un rol protagónico y central captando inversiones es un claro síntoma del cambio de era”, señaló.

Gobernadores Caputo NY

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo reuniones con varios mandatarios en la sede del Bank of America. Allí participaron los gobernadores de Río Negro, Catamarca, Corrientes, San Juan y Jujuy, y el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.

El objetivo del encuentro fue coordinar la derivación hacia las provincias de proyectos de inversión y consultas de empresarios estadounidenses surgidas durante la semana.

Las voces de los festejados

Más allá de la imagen de consenso, algunos gobernadores aprovecharon el viaje para plantear matices sobre el discurso del Gobierno. El mendocino Cornejo cuestionó las generalizaciones del Presidente sobre el empresariado. “La generalización de que toda la industria argentina se aprovecha del mercado cautivo no es positiva. Hay muchas preparadas”, señaló.

También recordó una crítica previa de Milei: “No soy partidario de las generalizaciones y lo manifesté cuando el Presidente dijo que los gobernadores éramos gastadores seriales”.

Otros mandatarios, en cambio, enfatizaron la necesidad de acelerar inversiones. El neuquino Figueroa destacó el rol productivo de las provincias: “Esto es un círculo virtuoso entre la oportunidad del Gobierno y eso es muy bueno para el Estado nacional también, que se demuestre que la Argentina productiva quiere apoyar”.

El chubutense Torres remarcó el carácter político del encuentro: “Más allá de las apreciaciones, acá se habló de la importancia de que las provincias de diferente partido político estén acompañando al Estado nacional. Es la centralidad del encuentro”.

El catamarqueño Jalil vinculó el proceso con la llegada de divisas. “La minería, el cobre y el gas le van a dar las divisas al país que necesita”, afirmó.