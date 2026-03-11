Dos gobernadores destacaron en Estados Unidos el potencial de sus provincias en uranio y cobre

Los gobernadores Orrego (foto) y Torres destacaron en Estados Unidos el potencial de sus provincias en uranio y cobre

Los gobernadores de Chubut , Ignacio Torres , y de San Juan , Marcelo Orrego , participaron esta semana de la Semana de la Argentina en Nueva York y defendieron el interés estratégico de invertir en el país y en sus provincias, destacando el potencial energético y minero que posiciona a la Argentina como un actor clave para el desarrollo global.

Como contó este medio , diez mandatarios se sumaron a la gira presidencial por los Esatdos Unidos para atraer inversiones a sus provincias. Además de Torres y Orrego, viajaron Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El cordobés Martín Llaryora se sumó a algunas actividades, pero su gira estuvo apalancada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham).

Durante los encuentros con inversores internacionales, Torres puso en valor el potencial energético de Chubut y destacó el rol estratégico de sus recursos uraníferos.

“Chubut tiene la principal reserva de uranio del país y podría ponerse en un lugar estratégico en el desarrollo energético”, afirmó el mandatario patagónico en distintas entrevistas durante su participación en las jornadas.

En ese sentido, Torres remarcó que el contexto internacional abre una oportunidad para posicionar a la Argentina en sectores clave vinculados a la seguridad energética global y destacó que el principal reservorio de uranio del país se encuentra en Cerro Solo, en Chubut, con recursos estimados en más de 4.400 toneladas de uranio, considerado el mayor depósito conocido en Argentina.

El cobre en San Juan

Por su parte, Orrego remarcó el rol que la provincia está teniendo en el desarrollo de proyectos vinculados al cobre y el impacto que pueden tener en la economía nacional.

Además, subrayó la importancia de la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica para el desarrollo de la minería y señaló que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aporta la competitividad que el sector necesitaba para comenzar a definir inversiones.

El mandatario sanjuanino también remarcó que San Juan se encuentra liderando el proceso de inversión minera en el país. “San Juan es hoy la provincia que concentra más de la mitad de los montos de proyectos RIGI solicitados y reúne cerca del 80% de las inversiones esperadas en cobre para los próximos años, por más de 30.000 millones de dólares”, sostuvo.

Finalmente, Orrego destacó el clima de recuperación de confianza que se percibió durante la Semana de la Argentina en Nueva York, donde participaron once gobernadores junto a autoridades del Gobierno. “Lo más importante que estamos viendo es un proceso de recuperación de confianza”, concluyó.