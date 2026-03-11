DE REGRESO, MARIU

María Eugenia Vidal está de vuelta: del falso llano de LinkedIn a disputar la interna del PRO

Se había volcado al sector privado, pero reapareció con recorridas por barrios porteños. Calle y redes para recuperar protagonismo antes del congreso del 19M.

Letra P | Francisco Basualdo
María Eugenia Vidal, exgobernadora de Buenos Aires.

La decisión de María Eugenia Vidal de volcarse a la actividad privada duró poco. Mientras reaparece con caminatas por la Ciudad y actividad en redes sociales, la exgobernadora bonaerense libra una disputa silenciosa por recuperar protagonismo dentro del PRO, donde su peso político se redujo en el último tiempo.

La combinación de recorridas barriales, gestos de cercanía con vecinos y movimientos dentro del partido que lidera Mauricio Macri volvió a poner su nombre en circulación y alimentó sospechas sobre una eventual candidatura porteña. Los movimientos de La Leona son parte de una disputa silenciosa por recuperar protagonismo dentro del partido.

“Ella dice que en el corto plazo no quiere volver a la política, que está volcada al sector privado, pero la realidad es que está activa en la pelea interna del PRO y también en lo público, donde se muestra con recorridas muy de campaña. Habrá que ver qué entiende por el corto plazo”, dice un excompañero de ruta de Vidal que, además, asegura que esos gestos calan profundo en la interna del macrismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/2005676935850992020?s=20&partner=&hide_thread=false

El movimiento ocurre justamente en la víspera del congreso partidario que el PRO realizará el 19 de marzo en Parque Norte. En el partido aseguran que su reaparición apunta a tener un rol protagónico entre los oradores del encuentro. Vidal aspira a ser la última disertante de la cumbre antes del cierre, que estará a cargo del expresidente Macri.

La pelea por volver al centro del PRO

Puertas adentro del partido, la discusión gira en torno al lugar que Vidal ocupa hoy dentro del esquema de poder. La exgobernadora fue durante años una de las figuras más gravitantes del macrismo, pero su influencia se fue diluyendo a partir de carambolas interconectadas.

Una fue la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires frente a Axel Kicillof en 2019; la otra, la reorganización de la conducción del PRO y de su estrategia electoral.

Un tercer elemento que aportó a su desangelamiento político fue la negativa a encabezar la lista de postulantes a la Legislatura porteña en las elecciones locales de mayo de 2025. Fue una de las dirigentes consideradas para liderar la nómina, pero rechazó esa posibilidad y el lugar fue ocupado por Silvia Lospennato, hoy presidenta del bloque.

La tensión por volver a subirse al ring político y participar como oradora central en la cumbre del PRO de Parque Norte no es necesariamente un movimiento ofensivo de la exgobernadora. También es una reacción a la pérdida de poder interno que se empezó a manifestar en las últimas semanas con el desplazamiento de funcionarios o dirigentes de su confianza.

Un caso claro es el de Santiago López Medrano, un hombre del riñón de Vidal que presidió la Corporación Buenos Aires Sur hasta hace unos días. Fue reemplazado por Karina Burijson, una funcionaria a la que Daniel Angelici hizo correr de la estratégica Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano porteña para tomar el control.

López Medrano esperaba su designación en AUSA, aunque ahora está congelada a la espera de los próximos movimientos de Vidal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/2028127265263870412?s=20&partner=&hide_thread=false

Vidal también tensiona al máximo la discusión sobre las autoridades de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que está a tiro de resolverse. Junto a Cristian Ritondo fue una de las voces más críticas de los borradores que circularon durante la negociación y que la dejan casi sin poder legislativo.

Manuel Siciliano, hombre de la exgobernadora, tiene el boleto picado en la presidencia de la Comisión de Educación, uno de los espacios que conquistará este año el peronismo.

La escena pública y el “modo Larreta”

En paralelo con esa disputa interna, Vidal empezó a reconstruir presencia pública. En las últimas semanas se la vio recorriendo barrios y conversando con vecinos y comerciantes, un formato de proximidad política que recuerda al método que utilizó Horacio Rodríguez Larreta durante su gestión porteña.

La paradoja es que ese regreso ocurre bajo una narrativa de perfil bajo. Después de haber anunciado que se alejaba de la política al terminar su mandato como diputada, la exgobernadora reaparece desde un “falso llano”: un tono de modestia pública que convive con una disputa interna por volver a ocupar un lugar central dentro del PRO.

Temas
