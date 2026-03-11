El campo lidera el crédito en Córdoba y ya capta un tercio de los préstamos productivos

El financiamiento bancario al sector privado comenzó a recuperarse en Argentina tras varios años de retracción. En ese proceso, el campo aparece como uno de los principales motores de la demanda de crédito, especialmente en Córdoba , donde la producción primaria se convirtió en la principal actividad receptora de préstamos.

Según un informe reciente de la Bolsa de Cereales de Córdoba , el sistema financiero otorgó durante 2025 unos $2,5 billones al sector primario en la provincia, lo que representa 27% del total de préstamos otorgados a las distintas actividades económicas. Si se suman los créditos destinados a la elaboración de alimentos y bebidas, la participación asciende al 33% del financiamiento provincial .

El dato confirma el peso estructural del agro en la economía cordobesa, pero también muestra que el crédito al sector privado volvió a expandirse luego de tocar un piso histórico.

A nivel nacional, los préstamos al sector privado crecieron 37% interanual en términos reales durante 2025, impulsados por un reordenamiento del sistema financiero que redujo el peso del financiamiento al sector público y amplió la participación de empresas y familias.

De acuerdo con el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el crédito total al sector privado —medido como porcentaje del Producto Bruto Interno— alcanzó 11,6% del PBI hacia fines de 2025 si se contabilizan también los préstamos en moneda extranjera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2031777171946316206&partner=&hide_thread=false LETRA P EN EXPOAGRO El Gobierno pidió al agro invertir para motorizar la economía y, con el debate por retenciones abierto, presentó créditos promocionales para el sector



Busca seducirlos con financiamiento subsidiado



https://t.co/qEkTO2FFnw

Luis Alberto Ciucci pic.twitter.com/ZxlT5Rrrid — LETRA P (@Letra_P) March 11, 2026

Aun así, el nivel sigue siendo bajo en comparación regional. En las últimas dos décadas, el financiamiento al sector privado en Argentina promedió 8,9% del PBI, uno de los ratios más bajos de Sudamérica. Toto Caputo, el ministro de Economía de Javier Milei, dijo en la Fundación Mediterránea que quiere levantar este aplazo. De hecho, en los pasillos, la mejora al acceso al crédito era uno de los principales reclamos del Círculo Rojo local.

Quiénes se endeudan en la era de Javier Milei

En el sistema bancario argentino, los principales tomadores de crédito durante 2025 fueron las personas físicas en relación de dependencia, que concentraron alrededor de un cuarto del financiamiento otorgado por los bancos privados.

Detrás aparecen los sectores de servicios y, en tercer lugar, la producción primaria. La industria manufacturera y el comercio completan el ranking.

En Córdoba, sin embargo, la estructura cambia. Allí el campo pasa al primer lugar. “El sector primario representa el 27% de los préstamos en la provincia, muy por encima del promedio nacional, donde la actividad primaria explica alrededor del 15% del total del crédito”, señala el informe.

Agricultura y ganadería, los grandes receptores

Dentro del financiamiento al agro, el grueso del dinero se destina a la producción agrícola y ganadera. En promedio, el 98% de los préstamos vinculados a la producción primaria se dirige a actividades como cultivos agrícolas, cría de animales y servicios agropecuarios.

Los cultivos —cereales, oleaginosas y forrajeras— concentran la mayor parte del financiamiento, con fuertes desembolsos tanto de bancos privados como públicos y entidades extranjeras.

expoagro tecnología campo Tecnología e innovación como eje del crecimiento del campo Expoagro

El informe destaca que los bancos privados fueron los principales proveedores de crédito para el sector, seguidos por los bancos extranjeros y luego por los públicos.

Córdoba, entre las provincias con mayor financiamiento agropecuario

En la distribución geográfica del crédito, la mayor parte de los préstamos se concentra en los principales distritos económicos del país. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking en casi todos los segmentos bancarios, seguida por la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Córdoba aparece en el cuarto lugar en la recepción total de préstamos de bancos privados y extranjeros, y en el tercer puesto cuando se trata de bancos públicos.

Cuando se analiza exclusivamente el financiamiento a la producción primaria y a la industria alimenticia, esas cuatro jurisdicciones concentran cerca del 80% de los créditos del país.

El anuncio de Bancor en Expoagro

En paralelo a esta tendencia, el gobierno de Córdoba reforzó en los últimos días las líneas de financiamiento para el sector. Durante la feria Expoagro 2026, el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) firmó un acuerdo con el Ministerio de Bioagroindustria, a cargo de Sergio Busso, para poner a disposición un cupo de $ 36.000 millones en créditos destinados a productores.

Las líneas incluyen financiamiento para la compra de maquinaria agrícola fabricada en la provincia, con tasas en pesos del 16% anual y plazos de hasta 48 meses, además de préstamos en dólares con tasas de entre 3% y 4% anual.

expoagro 2026 bancor El Banco de Córdoba anunció créditos a baja tasa para el campo

El programa también contempla financiamiento para la compra de camiones producidos en Córdoba y herramientas de descuento de cheques para fabricantes de maquinaria agrícola.

Desde el banco provincial señalaron que el objetivo es impulsar inversiones productivas y fortalecer el ecosistema agroindustrial cordobés, uno de los motores de la economía local.

Baja morosidad en el campo

Otro dato que destaca el informe es el comportamiento del sector agropecuario en términos de cumplimiento crediticio. Mientras que la morosidad total del sistema financiero llegó al 5,5% en 2025, impulsada principalmente por tarjetas de crédito y préstamos personales, la irregularidad en los créditos destinados a la actividad primaria se mantuvo muy por debajo de ese nivel.

En los primeros meses del año pasado registró apenas 0,6% de mora, aunque hacia finales de 2025 trepó hasta 1,9%, todavía muy por debajo del promedio general del sistema.

El dato refuerza la percepción del agro como uno de los sectores más confiables para el sistema financiero, en un contexto en el que el crédito comienza lentamente a recuperar protagonismo en la economía argentina.