Biocombustibles: ministros de la Región Centro se plantan ante la UE por un negocio de US$400 millones

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos arman un frente común ante una posible restricción al biodiésel de soja. Convocatoria al sector privado y a la Nación.

Por Ramiro Porchietti
Las provincias de la Región Centro encendieron alarmas en Expoagro por una posible restricción de la Unión Europea al biodiésel argentino. Con Santa Fe a la cabeza, ministros provinciales convocaron al sector privado y al gobierno nacional para coordinar una estrategia que evite el cierre de un mercado de biocombustibles que mueve unos 400 millones de dólares.

La megaferia agroindustrial volvió a convertirse en escenario de agenda política y productiva para el interior del país. Esta vez, con un tema que preocupa especialmente en la región núcleo: la posibilidad de que Bruselas avance con una regulación que termine bloqueando el ingreso de biodiésel elaborado con soja, un negocio clave para la cadena agroindustrial.

biodiesel dólar

La inquietud tomó forma en una reunión organizada por las provincias de la Región Centro —Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos — que se realizó este miércoles en el predio de la exposición en San Nicolás. Del encuentro participaron ministros provinciales, representantes del sector privado, bolsas de comercio, cámaras empresarias y productores, con un objetivo claro: visibilizar el problema y empezar a coordinar una respuesta política y técnica.

Santa Fe lidera la preocupación

La voz cantante del planteo la llevó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien puso en números la magnitud del problema. Según explicó, una eventual prohibición europea implicaría la pérdida de cerca de 400 millones de dólares en exportaciones para Argentina, con impacto directo en la cadena productiva vinculada a la soja.

PucciniGas
Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

El punto central del conflicto es que la Comisión Europea puso en consulta un borrador que clasifica ciertas materias primas como de alto riesgo por el llamado “cambio indirecto del uso de suelo”, incluyendo a la soja. Si ese reglamento se aprueba, hacia 2030 podría prohibirse el ingreso a la Unión Europea de biodiésel elaborado con ese cultivo.

Para Santa Fe el tema tiene un peso particular. La provincia concentra buena parte de la capacidad industrial de biodiésel del país, con plantas radicadas principalmente en el Gran Rosario, en el corazón del complejo agroexportador argentino. Por eso, la gestión de Maximiliano Pullaro decidió instalar el tema en uno de los escenarios más visibles del agro.

La Región Centro se abroquela

El planteo santafesino encontró eco inmediato en las otras provincias de la Región Centro. Córdoba y Entre Ríos coincidieron en la necesidad de actuar de manera coordinada para defender un sector clave del entramado agroindustrial.

El ministro de Bioagroindustria cordobés, Sergio Busso, sostuvo que la discusión excede a las provincias, aunque remarcó que el peso productivo de la región obliga a hacer oír su voz. “Esto también es una cuestión política. La voz de las provincias productoras es importante para poner la preocupación en agenda”, señaló.

Desde Entre Ríos, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, aportó otra mirada: aunque su provincia no tiene grandes plantas exportadoras de biodiésel, el impacto alcanzaría a toda la cadena agroindustrial. “Se afecta desde el productor más chico de soja hasta la industria”, explicó.

En ese marco, la reunión también sumó el acompañamiento de otras provincias con peso agroindustrial. Corrientes se incorporó al encuentro, que originalmente estaba convocado solo por las tres provincias de la Región Centro, un gesto que los organizadores interpretaron como señal del impacto que la medida podría tener en distintas economías regionales. Según deslizaron los funcionarios, Buenos Aires podría sumarse a ese reclamo.

Diplomacia y el frente privado

Aunque la negociación formal corresponde al gobierno nacional, las provincias buscan jugar un rol activo en la discusión. La estrategia que empezó a delinearse en Expoagro apunta a construir un frente amplio que incluya a gobernadores, la Nación y el sector privado.

biodiésel-retenciones

Puccini aseguró que el trabajo con la Casa Rosada ya está en marcha. “Estamos haciendo un equipo de trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para que esta decisión que podría tomar la Unión Europea quede sin efecto”, sostuvo. Además, adelantó que se elaborará un documento para elevar a los gobernadores y canalizar el reclamo institucional.

En ese armado también se sumó el sector privado. El presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO ), Luis Zubizarreta, advirtió que una eventual restricción europea “impacta en toda la cadena” del biodiésel argentino y consideró que la medida “no tiene argumentos científicos”.

El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, también respaldó la iniciativa regional y destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta. “Desde el campo estamos para aportar datos y trabajar en la defensa de este mercado”, afirmó.

