Con once gobernadores en Wall Street, Gustavo Melella recibió a una delegación china en Tierra del Fuego

Mientras en Nueva York continúa la gira de gobernadores que buscan inversores en el Argentina Week, en Tierra del Fuego el mandatario Gustavo Melella recibió al embajador de China en el país junto con una delegación de empresarios del gigante asiático con intenciones de invertir en una amplia gama de rubros en la provincia más austral de la Patagonia .

Diplomáticos y hombres de negocios analizaron junto con el gobernador y su gabinete “oportunidades en energía, hidrocarburos, petroquímica, acuicultura, infraestructura y tecnología”, señaló Melella, en una puesta en escena que contrasta con el road show organizado por el Gobierno en Estados Unidos.

Según precisó, el objetivo es avanzar en una agenda de trabajo orientada a sumar nuevas inversiones en proyectos que ya están en marcha, con la idea de “seguir ampliando el desarrollo productivo de Tierra del Fuego”.

Los encuentros incluyeron al embajador de la República Popular China, Wang Wei , junto con representantes de empresas del país asiático interesadas en ampliar su presencia en la provincia austral. Entre los proyectos evaluados aparecen propuestas vinculadas al desarrollo energético, la infraestructura y la industria del conocimiento, además de alternativas de cooperación tecnológica con la empresa Huawei .

La mención de esta firma, que durante la primera presidencia de Donald Trump pasó de ser un gigante tecnológico global a convertirse en el símbolo principal de la "Guerra Fría tecnológica" entre Estados Unidos y China, condimenta el contraste entre las reuniones que se dan en simultáneo en el norte y en el sur del continente.

De Tierra del Fuego a Nueva York

El encuentro con la delegación del gigante asiático sucede en paralelo a la gira organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos en la que diez mandatarios provinciales buscan seducir al mundo empresario para que inviertan en sus provincias. En ese despliegue, como contó Letra P, el Gobierno también pretende mostrar al mundo una imagen de unidad y consenso.

Los gobernadores que viajaron junto con Javier Milei a la gran manzana despliegan un portfolio de oportunidades relacionadas principalmente con la minería y la energía, en un road show que cuenta como socios estratégicos a grandes bancos, fondos de inversión y cámaras empresarias.

A diferencia de los jefes provinciales dialoguistas que participan de la serie de reuniones en Nueva York, Melella mantiene una férrea oposición al gobierno nacional con varios focos abiertos. Su postura respecto de la Casa Rosada volvió a exhibirse durante la apertura de sesiones ordinarias, en la que denunció una “masacre” contra los salarios y la producción y subrayó que “el fracaso del programa económico en curso es absoluto”.

Enumeró, no obstante, algunos logros parciales del oficialismo libertario. “La inflación ha bajado, es cierto, pero está volviendo a subir. Eliminar el déficit fiscal lo comparto, pero no la pérdida de todo tipo de inversiones en obras y servicios esenciales. El país creció en 2025, pero concentrado en poquísimos sectores como la minería, los bancos y el agro. Huele más a fracaso que a esperanza”, resumió.

Energía y acuicultura

“Que venga el embajador de la República Popular China a nuestra provincia, con los más altos funcionarios de la embajada y representantes de empresas chinas, es muy importante”, destacó Melella.

delegación china en Tierra del fuego Empresarios y diplomáticos chinos durante el encuentro con el gabinete fueguino.

Durante las reuniones con la delegación asiática también se abordó el avance de la construcción de una nueva planta de energía para Ushuaia, una obra considerada clave que se desarrolla con inversión de una compañía china asociada a la empresa provincial Terra Ignis.

Otro de los ejes de interés del país asiático se vincula con el desarrollo de la acuicultura, actividad que se prevé que se expanda tras la aprobación de una nueva ley provincial.

Salud, biotecnología y modernización del Estado

El gobernador señaló que también existen posibilidades de cooperación en áreas como salud, educación, producción de alimentos, biotecnología e industria tecnológica. Además, indicó que uno de los planteos analizados apunta a modernizar la administración pública mediante herramientas digitales que faciliten los trámites de los ciudadanos y simplifiquen el funcionamiento del Estado.

En las reuniones participó también el Banco de la República Popular de China, organismo que podría integrarse a esquemas de financiamiento para obras y viviendas en la provincia patagónica. La propuesta analizada contempla una eventual articulación con el Banco de Tierra del Fuego, con el objetivo de ampliar las fuentes de crédito para proyectos productivos y de infraestructura.

Para el gobernador fueguino, la visita china abrió un escenario de oportunidades para el desarrollo local. “Es una oportunidad histórica para la provincia. Tenemos inversiones concretas y van a venir muchas más”, afirmó.