La Justicia que viene

Córdoba: advierten que los abogados que no se adapten a la inteligencia artificial perderán competitividad

El titular del Colegio, Eduardo Bittar, encabezó una jornada de trabajo con 600 profesionales. Especialistas analizaron el impacto de nuevas herramientas.

Por Letra P | Periodismo Político
Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, encabezó una jornada dedicada a debatir el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho y el futuro del trabajo. El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones y convocó a más de 600 personas, además de miles de usuarios que siguieron la transmisión online.

Ley Bullrich

El Colegio de Abogados de Córdoba salió al cruce de la reforma laboral y alertó por un golpe al fuero

Por  Letra P | Periodismo Político

La actividad tuvo como expositor central al divulgador español especializado en inteligencia artificial Jon Hernández, quien analizó los cambios que estas tecnologías están produciendo en el empleo y en la organización del trabajo a nivel global.

El mensaje de Eduardo Bittar

Durante la apertura, Bittar planteó que el mundo jurídico no puede quedar al margen de la discusión sobre el avance tecnológico. “La inteligencia artificial no es una herramienta más: es un cambio en la forma en que producimos conocimiento”, señaló.

bittar colegio evento IA
Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

El titular del Colegio sostuvo que las instituciones jurídicas tienen el desafío de comprender este proceso y acompañarlo con responsabilidad. “Las instituciones que sobreviven no resisten el cambio: lo interpretan”, afirmó, al tiempo que remarcó el rol del derecho para establecer reglas y límites frente al desarrollo tecnológico.

La inteligencia artificial y el trabajo en Córdoba

En su exposición, Hernández sostuvo que la expansión de la inteligencia artificial marca uno de los grandes puntos de inflexión de la historia reciente.

“Esto ya está aquí. De hecho, ya vamos tarde”, planteó el especialista, quien aseguró que las organizaciones y los profesionales que no incorporen estas herramientas perderán competitividad.

bittar abogados evento IA
Abogados de C&oacute;rdoba se capacitaron en inteligencia artificial

Abogados de Córdoba se capacitaron en inteligencia artificial

Según explicó, la IA está modificando la productividad, la organización del trabajo y el acceso al conocimiento. “Estamos ante la mayor oportunidad de la historia de la humanidad”, afirmó, al advertir que su impacto puede compararse con el nacimiento de internet.

Avances de LegalIA, la nueva herramienta del Colegio de Abogados

Durante la jornada también se presentaron avances de LegalIA, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada para asistir a abogados en tareas de investigación, redacción y análisis jurídico.

La plataforma, impulsada por la empresa tecnológica Santex, funciona como un sistema de apoyo para la elaboración de escritos, la búsqueda de jurisprudencia y la gestión de expedientes, entre otras funciones.

La demostración técnica estuvo a cargo de Agustina Armella y Antonio Safadi, quienes explicaron que el sistema está siendo desarrollado con entrenamiento jurídico local basado en fallos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proyecto había sido presentado inicialmente durante las actividades por el centenario del Colegio de Abogados de Córdoba y ahora exhibió nuevos avances en su desarrollo.

La jornada concluyó con un intercambio entre Bittar, Hernández y representantes de la empresa tecnológica, donde se abordaron los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica profesional y en el funcionamiento del sistema de justicia.

