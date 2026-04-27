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Santa Fe: la euforia por las finanzas en el modelo de Javier Milei amortiguó el derrumbe de la recaudación

El negocio de los bancos y las fintech colaboró por su mayor peso en Ingresos Brutos que en el IVA. La pelea con Galperin por los impuestos, en perspectiva.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Santa Fe: la euforia por las finanzas en el modelo de Javier Milei amortiguó el derrumbe de la recaudación

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Como esas actividades tienen una incidencia mayor en el impuesto a los Ingresos Brutos de la provincia que en el IVA nacional, empujaron para conseguir algo de alivio en la recaudación provincial.

El modelo Milei y el impacto en Santa Fe

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero, que publicó el INDEC la semana pasada, es revelador sobre los rasgos duales del esquema libertario.

En el marco de una caída general del 2,1% interanual y del 2,6% respecto de enero, creció la pesca un 14,8% con relación al mismo mes del año pasado, la minería un 9,9%, la agricultura un 8,4% y la intermediación financiera un 6,6%.

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Maximiliano Pullaro empieza a pensar en el armado electoral de Unidos para Rosario.

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En tanto, se desplomaron la industria manufacturera en un 8,7% y el comercio un 7%. Un cuadro que expone a ganadores y perdedores del modelo.

Esta deriva de la economía tiene, naturalmente, su reflejo en la recaudación fiscal y la distribución de los recursos en los distintos niveles del Estado.

Por eso es que en el primer trimestre de 2026 se produjo un derrumbe significativo en la coparticipación federal, lo que provocó que 12 provincias pidieran adelantos a la Nación para pagar sueldos.

Lo mismo sucede a nivel provincial. En Santa Fe, una decena de municipios le reclamaron fondos al gobierno de Maximiliano Pullaro.

El rol de bancos y fintech en Ingresos Brutos

Frente a la consulta sobre si la velocidad de la caída de la coparticipación se mantuvo en abril, una fuente de la Casa Gris aseguró a Letra P que estuvo "algo mejor que en marzo", aunque relativizó el dato al opinar que "marzo fue horrible”.

Valga la aclaración. No se habla, al menos hasta aquí, de crecimiento en los recursos, sino de una desaceleración en el declive.

Claro que también existen los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, que por su propia dinámica sirven como indicadores de actividad económica.

“Hasta ahora la recaudación propia vino algo mejor que la nacional, apenas uno o dos puntos por debajo de la inflación”, señaló la misma fuente.

La razón de las diferentes performances es que "la actividad financiera tiene mayor peso en Ingresos Brutos que en el IVA”, explicaron a este medio desde despachos oficiales.

La disputa entre Santa Fe y Mercado Libre

En este contexto, adquiere una dimensión mayor la durísima batalla librada hace casi un año, cuando el gobierno de Pullaro equiparó con los bancos la alícuota de Ingresos Brutos sobre los créditos emitidos por las fintech.

En aquella oportunidad, las billeteras digitales salieron furiosamente a criticar la medida y las empresas de Marcos Galperin, Mercado Libre y Mercado Pago, anunciaron que cobrarían cargos más elevados por vender en Santa Fe, al igual que en Córdoba y Jujuy. Ese sector empresario tiene un público activismo libertario.

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Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre.

Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre.

La respuesta de la administración santafesina fue igual o más dura. “No habrá privilegios para la especulación financiera”, aseveró en aquel momento Pullaro.

“Si prestan plata como los bancos, deben tributar como los bancos”, arremetió el gobernador santafesino.

Su ministro de Economía, Pablo Olivares, fue más allá y acusó a Mercado Libre de “facilitar indirectamente las transacciones de los narcos” a través de sus dispositivos point.

El enfrentamiento luego desescaló, pero el frío del vínculo se mantuvo. A fines del año pasado, el gobierno provincial presentó un amplio proyecto de reducciones tributarias atadas a la creación de empleo registrado, que incluyó a la actividad financiera en general.

No obstante, en la Casa Gris creen que a las fintech no les mueve el amperímetro por la propia dinámica del sector.

Los sueldos no se pagan solos

Como ya advirtió Letra P a principios de año, las cuentas fiscales de la provincia cerraron en 2025 con un empate. Si no sobró nada en ese período, no es difícil imaginar qué ocurre en lo que va de 2026.

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La Casa Gris, sede del gobierno de Santa Fe.

La Casa Gris, sede del gobierno de Santa Fe.

Con todo, hay una situación estructural que acota el margen para aventuras. Según el último informe disponible de Análisis de las Finanzas Provinciales que publica periódicamente el Ministerio de Economía santafesino, el dinero proveniente del pago de impuestos constituyó en 2025 un 71,41% de los recursos corrientes del Estado.

De ese total, el 65,70% vino por coparticipación federal y el 34,30% fue recaudación propia. Entre IVA, Ganancias e Ingresos Brutos sumaron el 84,97% de todo el dinero con origen tributario.

Siempre de acuerdo a los números oficiales, los tres impuestos le reportaron a la provincia, el año pasado, $7.137.501,38 millones.

Sólo en remuneraciones (salarios, aguinaldos, suplementos) el Estado santafesino destinó $4.547.608,95 millones. Si se le suman los 311.900,82 millones de aportes del Tesoro para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones –que en estos días fue motivo de polémica por el acuerdo alcanzado semanas atrás con la Nación-, el resultado es que con los tributos más potentes y cuestionados se paga el 68% de los sueldos públicos.

En números redondos, el 80% de esas remuneraciones son áreas extremadamente sensibles: educación, seguridad y salud, sectores donde no es sencillo ni gratuito pasar la motosierra.

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