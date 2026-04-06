Cómo fue la negociación de Maximiliano Pullaro con la Casa Rosada por los fondos para la Caja de Jubilaciones

Tras meses de negociación áspera, finalmente Maximiliano Pullaro y la Casa Rosada llegaron a un acuerdo y Santa Fe volverá a recibir adelantos a cuenta del déficit de su Caja de Jubilaciones . Las charlas, que habían quedado paralizadas, se reactivaron gracias a viejos vínculos macristas que florecieron con la llegada de Diego Santilli al gabinete.

La última oferta que la Casa Rosada le había hecho a los representantes santafesinos fue en junio pasado. Aquella vez, en el marco de las presentaciones judiciales que la provincia había hecho en la Corte Suprema , el Gobierno propuso reactivar los adelantos a cuenta con un monto de $5.000 millones por mes. Si bien significó una mejora con respecto a la primera oferta hecha en la negociación -que había sido de $2.000 millones-, a Pullaro y su equipo les pareció poco y lo rechazaron. Ese había sido el último movimiento del reclamo, un año atrás.

Al Gobierno le jugó en contra que Santa Fe -como otras provincias en la misma situación- haya judicializado la decisión del Presidente de suspender los adelantos a cuenta a pesar de que estos están regulados por ley. El motivo es que, en ese marco, existieron solicitudes de medidas cautelares que presionaban al gobierno libertario: si la Corte Suprema resolvía, seguramente lo iba a hacer a favor de las provincias. Mejor arribar a un acuerdo en el que se pueda sacar una mejor tajada, pensaron. Por eso se apuraron los entendimientos con Córdoba , Chubut y La Pampa .

Acuerdo con Anses para restablecer el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. El convenio garantiza transferencias de $10 mil millones mensuales durante un año, totalizando $120 mil millones, para financiar parte del déficit previsional. Se trata de un flujo… pic.twitter.com/z1DdbIgKfd

Había, además, una intención de mejorar el vínculo con potenciales aliados. “No es el primer paso para una alianza electoral, pero tampoco era inteligente vivir peleándose con actores con los que podés tener acuerdos circunstanciales en el Congreso ”, leyeron en una de las provincias. Aunque niegan negociaciones cruzadas en concreto, el apoyo de los gobernadores dialoguistas a las propuestas troncales de la agenda legislativa propuesta por La Libertad Avanza es la contraparte de los gestos de distensión de parte de la Casa Rosada .

Así las cosas, el ministro del Interior retomó las charlas en noviembre, haciendo equilibrio entre la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello -jefa política del equipo jurídico de Anses - y el ministro de Economía Toto Caputo -guardián de la caja-. Del otro lado, Santa Fe armó una task force liderada por Pablo Olivares , su ministro de Economía, en la que se anotaron la presidenta del bloque de Provincias Unidas , Gisela Scaglia ; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia ; el armador de los gobernadores, Sebastián García de Luca ; y la secretaria de Legal y Técnica santafesina, Julia Tonero .

Santilli Casa Rosada Diego Santilli, el encargado de destrabar la negociación por los fondos previsionales con Santa Fe.

Desde el principio, los santafesinos dejaron en claro que no iban a desistir del juicio en la Corte Suprema por el stock de deuda acumulada antes de que Milei llegara al poder. Aunque a la Casa Gris no le gusta hablar de montos porque es una de las cuestiones en discusión y depende del índice de actualización, son entre $1,5 y $2 billones que se le adeudan a la Bota. Caputo ya le había pedido a funcionarios de Pullaro que desistan de esa demanda a cambio de cederles las rutas nacionales -en especial la A012- que atraviesan la provincia y los santafesinos lo tomaron casi como una ofensa.

El número mágico y los obstáculos

Con ese telón de fondo comenzó un ida y vuelta hasta que se llegó a un número: $10 mil millones por mes, durante doce meses. A Santa Fe le cerró por más de una razón. Primero, porque era el doble de la última propuesta del Gobierno. Segundo, porque es la mitad del déficit mensual de su Caja de Jubilaciones -un porcentaje que los adelantos a cuenta nunca habían llegado a cubrir-. Tercero, porque el último adelanto a cuenta fue abonado por Alberto Fernández y fue de $900 millones, un monto que si se actualiza al día de hoy no llega a ser el 30% del acuerdo.

Antes, hubo obstáculos. Cuando ya había un borrador firme que estaba a punto de cerrarse, cambió la conducción política de Anses y las conversaciones se tuvieron que reiniciar. Por otro lado, el Gobierno quiso discutir los montos correspondientes a períodos previos a la administración libertaria -los que están judicializados y Santa Fe consideraba cerrados-. Fue uno de los impedimentos que más tiempo llevó sortear. Finalmente, se acordó discutir los períodos de 2020 en adelante.

Lo que Santa Fe cedió

Con la reactivación de los adelantos a cuenta ya asegurada, Santa Fe aceptó suspender por 180 días -prorrogables por 180 días más- los plazos procesales en el juicio por el stock de la deuda que tramita ante la Corte Suprema. La idea de esa suspensión es dar un año de ventana para negociar tanto el monto final de la deuda previa a 2023 y un plan de pago. “Si pasa un año y no hay avances, el juicio se retoma”, explicaron en la Casa Gris.

Maximiliano Pullaro Omar Perotti Antonio Bonfatti.jpg El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, cuando reclamaron la deuda previsional que mantiene Nación con la provincia.

Como Santa Fe no tenía deudas con la Nación, la Casa Rosada no pudo instrumentar la compensación de obligaciones que hizo con otras provincias. Sin embargo, sí se llegó a otro acuerdo paralelo al convenio que se firmará este martes: ceder propiedades del Estado nacional a la provincia a cuenta de la deuda previsional. Fue una forma que encontró el Gobierno de sacarse de encima bienes que quiere vender desde su llegada al poder, entre ellos, unos terrenos en la coqueta zona de Puerto Norte de Rosario valuados en más de US$80 millones.