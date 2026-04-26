CASTA PROPIA

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Toto Caputo que no declaró siete propiedades en EEUU

El ministro aceptó la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, quien omitió su patrimonio ante los organismo gubernamentales.

Por Letra P | Periodismo Político
El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Toto Caputo que no declaró siete propiedades en EEUU

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Toto Caputo que no declaró siete propiedades en EEUU

Notas Relacionadas
Uno de los departamentos que no declaró el funcionario de Javier Milei
CASTA PROPIA

Un funcionario de Milei no declaró siete propiedades de lujo que tiene en Miami

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La denuncia contra el funcionario de Toto Caputo

Según la información difundida por el canal A24, Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en Estados Unidos, fueron constituidas por el funcionario argentino—, siete departamentos de lujo en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.

El funcionario del Ministerio de Economía ya tiene una causa abierta que tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y recibió una segunda denuncia que fue al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

Las propiedades no declaradas por Frugoni

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida: uno en Lantana, dos en West Palm Beach, uno en South Palm Beach y otro en Delray Beach.

Los valores fiscales de las unidades oscilan entre los 187.000 y 230.000 dólares, aunque las tasaciones de mercado son más altas.

1200x680_en-delray-beach-uno-departamentos-sin-declarar-frugoni-esta-dentro-club-golf-al-norte-miami-1133813-080202 (1)

El departamento de Delray Beach (ubicado en Oak Hill Lane 5187, piso 626) presenta otro dato llamativo: fue adquirido en julio de 2021 por 215.000 dólares y registra una exención impositiva de 50.500 dólares correspondiente al ejercicio fiscal de ese año.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo el diario La Nación, Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

La cercanía con Mauricio Macri

Como contó Antonio Rossi en Letra P, Frugoni está identificado con el grupo conocido como los Newman Boys, integrado, entre otros, por el ministro de Economía, Toto Caputo: el expresidente Mauricio Macri y el empresario Nicky Caputo. A lo largo de las últimas dos décadas ocupó distintos cargos ejecutivos y fue presidente de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño, Frugoni quedó involucrado en la adjudicación del tramo principal de las obras del Paseo del Bajo a la empresa IECSA, entonces controlada por Ángelo Calcaterra, primo de Macri. El proceso licitatorio incluyó modificaciones en los plazos y en los criterios de evaluación de las ofertas.

Temas
Notas Relacionadas
Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte
CASTA PROPIA

Este es Frugoni, el funcionario de Milei con propiedades en Estados Unidos sin declarar

En 2025, Milei lo nombró de apuro en un cargo clave de Infraestructura. Pasado macrista y cercano a Toto Caputo. Es el encargado de auditar concesiones.
Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte
¿Vialidad, ¡afuera!?

Milei activa la motosierra y pone a un macrista al frente de la nueva agencia de transporte

Carlos Frugoni, ex titular de AUSA, y cercano a Toto Caputo, auditará concesiones. Un procesado por un accidente aéreo fiscalizará la seguridad de los aviones.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La Guerra del Asado: la caída de la barrera sanitaria no logra ordenar el mercado en la Patagonia
ZONA DESFAVORABLE

La guerra del asado continúa

Por  Ariel Boffelli
Fernando de Andreis con la dirigencia del PRO en Santa Fe.
DISCUSIÓN 2027

De Andreis activó al PRO de Santa Fe para la campaña 2027 con la consigna "Macri presidente"

Por  Ramiro Porchietti
Karina Milei posa para la foto, durante el acto en Suipacha.
DISCUSIÓN 2027

Karina Milei llamó a ganar la provincia de Buenos Aires y consolidar el rumbo libertario

Axel Kicillof al llegar a la reunión del Consejo del PJ bonaerense
PERONISMO BONAERENSE

Kicillof Presidente: el gobernador ya conduce un PJ viejo y estragado por la interna

Por  Juan Rubinacci