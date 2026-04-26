El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Toto Caputo que no declaró siete propiedades en EEUU

El ministro de Economía, Toto Caputo , aceptó la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni , luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos en Miami, Estados Unidos.

CASTA PROPIA Un funcionario de Milei no declaró siete propiedades de lujo que tiene en Miami

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos , se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción ( OA ) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el motivo de la renunciafue lapresión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

Según la información difundida por el canal A24, Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en Estados Unidos, fueron constituidas por el funcionario argentino—, siete departamentos de lujo en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.

El funcionario del Ministerio de Economía ya tiene una causa abierta que tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo , y recibió una segunda denuncia que fue al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas .

Las propiedades no declaradas por Frugoni

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida: uno en Lantana, dos en West Palm Beach, uno en South Palm Beach y otro en Delray Beach.

Los valores fiscales de las unidades oscilan entre los 187.000 y 230.000 dólares, aunque las tasaciones de mercado son más altas.

1200x680_en-delray-beach-uno-departamentos-sin-declarar-frugoni-esta-dentro-club-golf-al-norte-miami-1133813-080202 (1)

El departamento de Delray Beach (ubicado en Oak Hill Lane 5187, piso 626) presenta otro dato llamativo: fue adquirido en julio de 2021 por 215.000 dólares y registra una exención impositiva de 50.500 dólares correspondiente al ejercicio fiscal de ese año.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo el diario La Nación, Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

La cercanía con Mauricio Macri

Como contó Antonio Rossi en Letra P, Frugoni está identificado con el grupo conocido como los Newman Boys, integrado, entre otros, por el ministro de Economía, Toto Caputo: el expresidente Mauricio Macri y el empresario Nicky Caputo. A lo largo de las últimas dos décadas ocupó distintos cargos ejecutivos y fue presidente de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño, Frugoni quedó involucrado en la adjudicación del tramo principal de las obras del Paseo del Bajo a la empresa IECSA, entonces controlada por Ángelo Calcaterra, primo de Macri. El proceso licitatorio incluyó modificaciones en los plazos y en los criterios de evaluación de las ofertas.