El orden y el desorden de Unidos

Unidos navega hacia 2027 con una gran certeza: el gobernador Maximiliano Pullaro irá por la reelección. Sin embargo, la coalición que gobierna Santa Fe convive en paralelo con varias incógnitas a futuro que se manifiestan en postales de desorden. Rosario es un territorio en disputa para demasiados jugadores y flota una pregunta ¿Terminó la batalla entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico ?

El pullarismo, el entorno más cercano al mandatario radical, cree de modo ferviente que el hughense no tiene rivales en cancha hoy por hoy. Que, aún con candidatos con ánimo de posicionarse, Pullaro sigue solo en el mapa electoral y nadie del peronismo y La Libertad Avanza (LLA) lo inquietan .

Asimismo, en otras corrientes de Unidos comprenden que la reelección no será un trámite y que la disputa que la Casa Gris emprendió sobre todo contra el empleo público puede repercutir de manera negativa en las elecciones del año próximo. “Hay que cuidarlo a Maxi, pero no hay que ponerle palos en la rueda”, grafica un legislador de la coalición.

Pullaro candidato de nuevo es la gran certeza del oficialismo. Tiene conocimiento, conduce políticamente y tiene proyección nacional. El radical es, para Unidos, punto de partida y horizonte a la vez. Ahora, ¿qué hay más allá de su figura? ¿Hay algo en realidad?

Tanto el radicalismo como el socialismo atraviesan procesos electorales internos y se esfuerzan por alcanzar listas únicas que primero ordenen hacia adentro y, luego, eviten un parámetro de disputa de cara al año electoral. La UCR cerró listas departamentales este viernes y, al cierre de esta nota, trabajaba para evitar una competencia en el departamento La Capital. En el PS, en cambio, se aproxima un cambio de autoridades y trabaja para alcanzar un consenso que repita el escenario actual de lista única.

Los ruidos internos del oficialismo en Santa Fe

Así como muestra y se esfuerza por vender orden, la coalición gobernante también evidencia fisuras por otro lado. Uno de los elementos quedó excesivamente expuesto: el enfrentamiento del senador Michlig con Enrico, el ministro de Obras Públicas. La batalla tuvo otro episodio el jueves con la renuncia inesperada del segundo a la banca que obtuvo en las elecciones de 2023.

Nadie esperaba la movida de Enrico. La carta de renuncia no ingresó por Parlamentaria y fue comunicada por la legisladora de su departamento, Leticia Di Gregorio. Desde el momento que saltó al Ejecutivo, Michlig le reclamaba la renuncia. Ahora, con la formalidad completada, ¿llegó el fin de la disputa? ¿O en realidad es otro capítulo de un enfrentamiento histórico?

Por más que no sea la intención, un cruce de dos pesos pesados del radicalismo y Unidos se proyecta a toda la coalición. Son correligionarios, es verdad, pero la cosa no queda solo en un enfrentamiento partidario. Por el tenor y volumen político de ambos, afecta y desordena a todo el frente.

Rosario, mar de fondo

La otra posta que inquieta a Unidos es Rosario. Cada vez son más los nombres que buscan posicionarse en la carrera interna a la Intendencia. Demasiados aspirantes, ¿no desordenan la estrategia? En los últimos días, el funcionario nacional Federico Angelini le dio vía libre a su entorno para que trabaje su candidatura; el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, pidió por el ingreso de LLA al oficialismo; y el intendente Pablo Javkin le cerró las puertas al team libertario y volvió a deslizar la chance de un tercer mandato. Mucho, ¿no?

¿Quién ordena Rosario? ¿Sólo Pullaro? ¿Javkin? ¿Pullaro y Javkin? ¿Se puede ordenar Rosario? Una postal de la situación interna de la coalición se vio este viernes en el remate del primer lote de soja, organiza tradicionalmente la Bolsa de Comercio local. Con el intendente de viaje protocolar por Europa, la representación del municipio pasó por el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, pero también subió al estrado la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, rol que no suele tener alguien que revista en el cuerpo legislativo y quiere ser candidato. Es inagotable la cantidad de figuras que quieren ir por Rosario en Unidos.

image Sebastián Chale, del Ejecutivo, en una punta, y María Eugenia Schmuck, del Concejo, en la otra.

Lo de Pullaro está resuelto, no tiene impugnaciones, pero el resto de las decisiones electorales del oficialismo están por verse. En Santa Fe, a la par, ¿está puesto Juan Pablo Poletti para buscar su reelección? ¿O también es un lugar en disputa? Como se ve, hay mucho por resolver en Unidos y muchos interesados en jugar sus cartas.