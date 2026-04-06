Pullaro acordó con la Casa Rosada y Santa Fe recibirá $10.000 millones por mes para la Caja de Jubilaciones

Maximiliano Pullaro y su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en una reunión con Toto Caputo.

El convenio, que se firmará este martes en la Ciudad de Buenos Aires , establece una transferencia de $10.000 millones mensuales durante un año, desde mayo de 2026 hasta abril de 2027 inclusive. Según se informó, los recursos serán girados en concepto de anticipo de capital surgido de la auditoría correspondiente a 2026.

El entendimiento también prevé que se negocie el saldo armonizado de la deuda entre 2020 y 2023, mientras que el período 2024-2025 será considerado como pago a cuenta. De esta manera, la provincia busca ordenar un reclamo histórico que mantiene con el Estado nacional por los fondos previsionales.

De acuerdo a fuentes oficiales, el monto acordado triplica, en términos comparativos y actualizado por inflación, lo que Santa Fe venía recibiendo previamente de la Nación. A su vez, se estableció una suspensión transitoria por 180 días de los juicios en curso vinculados a esta deuda.

La administración provincial remarcó que el acuerdo no implica una renuncia al reclamo. “La Nación tiene que seguir haciéndose cargo de lo que corresponde”, señalaron en línea con la postura sostenida por distintos gobiernos santafesinos en los últimos años.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, reclamaron la deuda previsional que mantiene Nación con la provincia.

Un reclamo histórico de Santa Fe a la Nación

La disputa entre Santa Fe y la ANSES tiene larga data y se remonta a la decisión de la provincia de no transferir su sistema previsional al ámbito nacional, a diferencia de otros distritos. Esa determinación implicó que el Estado nacional deba compensar los déficits de la caja provincial, algo que derivó en múltiples conflictos administrativos y judiciales.

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Santa Fe rechazó la oferta por la deuda previsional y sumó un nuevo cortocircuito con la Casa Rosada



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Durante distintas gestiones, la provincia avanzó con demandas ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el pago de esas acreencias. En paralelo, se sucedieron instancias de negociación política que, en varios casos, derivaron en acuerdos parciales o transferencias discrecionales.

En ese contexto, el nuevo convenio busca dar previsibilidad a las finanzas provinciales y sostener un sistema que presenta fuertes desequilibrios. Según datos oficiales, mientras la jubilación máxima a nivel nacional ronda los $2.500.000, en Santa Fe asciende a $11.400.000, lo que evidencia el peso del esquema previsional local.

Impacto económico y obras equivalentes

El gobierno santafesino destacó el impacto concreto de los fondos acordados. Los $10 mil millones mensuales equivalen, por ejemplo, al presupuesto destinado a la reparación de la ruta AO12 o a la licitación realizada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en 2025 para la compra de 300 transformadores.

Además, subrayaron que se vienen realizando esfuerzos para sostener la Caja de Jubilaciones sin transferirla a la ANSES, al tiempo que se implementan medidas para reducir el déficit al mínimo posible.

Con este acuerdo, Santa Fe busca consolidar una estrategia que combine negociación política y respaldo judicial para garantizar recursos, mientras mantiene vigente un reclamo histórico que atraviesa a distintas administraciones y que sigue siendo un eje central en la relación con la Nación.