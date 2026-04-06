Gobernadores en crisis: la caída de la recaudación multiplica conflictos con los gremios estatales

Marcha de los municipales en Córdoba. Según CEPA, la provincia es una de las tantas que no puede cerrar ningún frente paritario con los gremios estatales.

Desde hace ya tiempo, la caída de la recaudación preocupa a los gobernadores , que observan cómo la parálisis de la actividad impacta en el día a día de la gestión. La situación profundiza la dependencia de los jefes locales y los obliga a insistir en sus reclamos a la Casa Rosada , mientras sufren en sus distritos conflictos sindicales con los gremios estatales.

En el primer trimestre del año , las transferencias automáticas registraron una caída real del 8%, mientras que el total de envíos nacionales retrocedió un 6,1%. El dato es el punto de partida de una cadena de tensiones que ya se traduce en conflictos salariales, dificultades para sostener servicios básicos y paritarias cada vez más complejas.

La estructura del gasto provincial explica por qué el impacto es inmediato. Entre el 70% y el 80% de los presupuestos provinciales se destina a salarios y servicios sociales. Sin margen para ajustes graduales ni decisiones técnicas aisladas, cualquier recorte o retraso impacta directamente en los gremios estatales, que incluyen al personal de la salud, docente y de las fuerzas de seguridad.

Una consecuencia directa de esa realidad se escenifica desde finales del año pasado con paritarias que corren detrás de la inflación, dificultades para sostener acuerdos salariales y una creciente presión sindical en todos los frentes.

En un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se destaca que la tensión fiscal ya tiene traducción concreta en lo que va de 2026. Según destaca el centro de estudios dirigido por Hernán Letcher , entre enero y marzo se registraron 92 conflictos laborales en las provincias, de los cuales más del 80% siguen activos.

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El dato es llamativo teniendo en cuenta la cercanía que, por lo general, los gobiernos provinciales poseen con los gremios estatales que, a la larga, son los que sostienen las políticas que cada una de las gestiones se dispone a ejecutar. La conflictividad atraviesa sectores clave como educación, salud y administración pública, y muestra como patrón común la imposibilidad de las provincias de sostener el ritmo de recomposición salarial en un contexto de caída de ingresos.

La conflictividad salarial se traduce públicamente en un deterioro en la prestaciones de los servicios públicos y en un clima de tensión social que incluye protestas callejeras, acampes y hasta levantamientos policiales, como el que ocurrió en la provincia de Santa Fe.

Un callejón sin salida para los gobernadores

En un escenario con menos recursos, más demandas y menor margen político, los gobernadores quedan entre la espada y la pared. La situación horada su relación con Javier Milei y los actores nacionales y los expone en una dependencia que, a menos de un año de las elecciones, prefieren no dejar demasiado a la luz.

Las herramientas disponibles tampoco alcanzan. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), históricamente utilizados para asistir a las provincias, representan menos del 2% de los recursos coparticipables, lo que los vuelve insuficientes frente a la magnitud de la caída.

A esto se suma un cambio en la lógica de la asistencia. Desde hace un tiempo, la Casa Rosada reemplazó transferencias por adelantos, lo que implica mayor dependencia financiera hacia adelante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2039724947312926947&partner=&hide_thread=false Ante la caída de la recaudación, la Casa Rosada oficializa un desembolso de hasta 400 mil millones que responde a pedidos de aliados y opositores



Quiénes son >>> https://t.co/hsTAZ3aOPQ

@CesarPuchetaok pic.twitter.com/UEOZpfKYCF — LETRA P (@Letra_P) April 2, 2026

El resultado es un escenario de autonomía condicionada, donde las provincias pierden capacidad de maniobra.

La Casa Rosada maneja el juego

Según el CEPA, el problema se profundiza por la propia arquitectura del sistema fiscal argentino. En promedio, más de la mitad de los ingresos provinciales proviene de transferencias nacionales, lo que deja a las jurisdicciones fuertemente expuestas a las decisiones del gobierno central.

La presión no termina ahí, ya que la baja general en la actividad también impacta en la recaudación propia de cada uno de los distritos. El descenso promedia el 7,3% desde el inicio del esquema económico libertario.

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Con menos recursos nacionales y menos ingresos propios, la foto actual limita cualquier estrategia de negociación y compensación. La crisis fiscal, así, reconfigura la relación política entre la Nación y las provincias o, lo que es casi lo mismo, entre el Presidente y los gobernadores.

De fondo, la estrategia en el Congreso

Como viene contando Letra P, ninguan de las discusiones que la Casa Rosada sostiene con los mandatarios provinciales puede analizarse por fuera del debate por las leyes clave que La Libertad Avanza quiere imponer en el Congreso. Las reformas estructurales de las que habla Milei desde el comienzo de su gestión empiezan a tener una relación directa con los recursos que se retacean a las provincias.

El ajuste, en esa lógica, no sólo impacta en las cuentas: también altera el equilibrio del federalismo. La cuestión viene siendo planteada por los gobernadores, más cerca y más lejos del Presidente, desde el comienzo mismo de la gestión libertaria.