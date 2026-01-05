LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Maximiliano Pullaro sostuvo con lo justo el equilibrio fiscal para seguir esquivando el mangazo a Javier Milei

Las cuentas de Santa Fe cerraron 2025 en empate técnico. Números en tensión con Toto Caputo: fondos previsionales, Ingresos Brutos y un tesoro en Wall Street.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Maximiliano Pullaro junto a su ministro de Economía,  Pablo Olivares

El gobierno de Maximiliano Pullaro concluyó el ejercicio fiscal 2025 de Santa Fe con un ajustado equilibrio de sus cuentas. De esta manera, protege uno de los músculos que sostienen su autonomía política relativa frente a la administración nacional de Javier Milei y que, a la vez, dispara periódicas tensiones entre ambas partes.

Los números de Santa Fe

“Equilibrio muy finito”, resumió a Letra P una fuente del equipo económico de la gestión de Unidos sobre el cierre del año recién concluido. Efectivamente, así surge de los números oficiales ya publicados.

En el último informe “Análisis de las Finanzas Provinciales” que emite el Ministerio de Economía de Santa Fe -correspondiente a noviembre y publicado en los últimos días de diciembre- se proyecta que “los recursos del año rondarán los $11.790.963,18 millones, mientras que los gastos estarán en el orden de los $11.783.944,49 millones. En este sentido, se proyecta un resultado técnicamente equilibrado para 2025”. Un virtual empate.

Maximiliano Pullaro secundado por su ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y su ministro de Economía, Pablo Olivares.

Como ya contó Letra P, el gobierno de Pullaro no ve a la solidez de las cuentas públicas como un mero objetivo económico sino, fundamentalmente, como una menor dependencia política de los humores de la Casa Rosada. De hecho, es la mirada general de los mandatarios provinciales y no sólo en la actualidad.

En los números oficiales se ve con claridad. En el acumulado a noviembre de 2025, ese tributo significó el 85,33% de los ingresos impositivos provinciales, con una recaudación de $2.228.497,29 millones. En el mismo período, el Estado santafesino invirtió en “Remuneraciones” $3.991.374,12 millones, un 42,66% del gasto corriente. En criollo: con Ingresos Brutos se pagó más de la mitad de la planilla salarial.

No es difícil advertir, en consecuencia, que una caída de recursos por esa vía supondría no sólo un riesgo para el equilibrio fiscal de la provincia, sino también un potencial foco de conflictividad con el personal público. El horno no está para bollos: ya de por sí el gremo estatal mantiene una relación ríspida con la gestión de Pullaro, entre otros motivos por la reforma previsional. Obviamente, una situación de esas características expondría al gobierno santafesino a un escenario de subordinación política ante el mileísmo. Es un cálculo que está siempre presente en la Casa Gris.

Palos a Javier Milei

En el mismo informe oficial hay una mención directa a dos de los puntos de mayor fricción entre los gobiernos santafesino y nacional: los fondos previsionales y la obra pública. “Es importante destacar que (…) si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta del aporte nacional a la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 24,65% mayor, lo que habría alcanzado para financiar el total del gasto de capital, implicando un resultado financiero parcial acumulado del ejercicio (arriba de la línea) superavitario por $ 125.375,55 millones”, afirma el documento.

Por otra parte, el mismo informe expone otra problemática: la caída de la coparticipación federal. No es un dato menor, en tanto esos fondos representan casi el 65% de los ingresos tributarios de la provincia. Además, se trata de recursos que se transfieren de manera automática, es decir que no están sujetos a la discreción presidencial, como sí lo están los ATN.

Según sintetizó la misma fuente del equipo económico de Pullaro, la coparticipación que recibe Santa Fe en los últimos meses estuvo “planchada en términos nominales”. Se ve en los ingresos por IVA: en septiembre entraron a la provincia por ese concepto $250.539,22 millones, en octubre ingresaron $261.859,53 millones y en noviembre se recibieron noviembre $245.291,05 millones. Con una inflación superior al 2% en cada uno de esos meses, ese estancamiento nominal es caída en términos reales. El fenómeno expone, asimismo, el deterioro del consumo y sus efectos sobre la economía de carne y hueso.

La autonomía de Maximiliano Pullaro

El músculo fiscal santafesino es, en la cabeza del gobernador, el que le da espalda para, por ejemplo, mantener los US$ 800 millones conseguidos en Wall Street en la cuenta que la provincia tiene en la sucursal New York del Banco Santander. La Casa Gris viene resistiendo la intensa presión del ministro Toto Caputo para que esos dólares se liquiden ya en la Argentina, apurado por el vencimiento de US$ 4.200 millones que debe afrontar el próximo viernes.

Fue y aún es el affaire político del cambio de año, cuyos detalles reveló Letra P hace casi un mes. “Los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. La Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, aseguró Pullaro días atrás, quien recordó que esos recursos son para financiar obra pública.

Maximiliano Pullaro resiste la presión de Toto Caputo y se niega a liquidar los US$ 800 millones obtenidos en Wall Street.

En ese sentido, el plan de la Casa Gris es monitorear trimestralmente la ejecución de las obras y, con ese análisis, definir cuántos dólares serán necesarios traer de la cuenta santafesina en Wall Street. Con los pesos otorgados por el Banco Central tras la liquidación, constituirá los instrumentos financieros para proteger el valor real de esos fondos e ir pagando los certificados de obra.

El proceso se extendería hasta junio de 2026, por lo que habría tres desembolsos: uno en enero, tras el vencimiento de US$4.200 millones que debe afrontar Caputo; otro en marzo; y, el último, en junio próximo. Para el primer ingreso de los dólares santafesinos habrá que aguardar unos días, a la espera de la evolución del nuevo régimen cambiario y del inminente vencimiento de esta semana. Por si faltaba un ingrediente extra, apareció Venezuela.

