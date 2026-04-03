La coparticipación federal, en caída: las provincias tuvieron el segundo peor inicio de año desde 2018

Otra vez la coparticipación federal tuvo una dinámica negativa para las provincias . Según un informe de Politikón Chaco , el primer trimestre cierra con fuerte baja y agudiza la crisis fiscal. En marzo, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas por la Casa Rosada totalizaron $5,05 billones, el volumen nominal más bajo desde julio de 2025.

Al medirlas en términos reales, mostraron un descenso del 4,3% respecto a igual mes de 2025; a su vez, contra el mes previo también registraron un retroceso que fue a mayor velocidad (-9,9% real mensual). De este modo, las transferencias muestran su tercera caída al hilo y la cuarta de los últimos seis meses.

Los envíos por coparticipación federal de impuestos alcanzaron los $4.534.464 millones (90% del total) y exhibieron una caída real del -7,4% interanual , desempeño explicado, principalmente, por una nueva merma del IVA (-3,9% i.a), a una fuerte baja en Ganancias (-12,7%) y retrocesos en los impuestos Internos (-14,3% i.a) y los Otros Coparticipados (-10,3% i.a).

Por su parte, el conjunto de leyes y regímenes especiales totalizaron envíos por $ 242.467 millones (5% del total) y mostraron un incremento real del 28,6% interanual, variación positiva apoyada en los incrementos registrados en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+35,5%) y en el Monotributo (+58,2%), que más que compensaron las bajas en Bienes Personales (-8,3%) y en el IVA de la Seguridad Social (-3,9%).

Como en 2018

En marzo, 23 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentan un descenso en las transferencias automáticas recibidas. La única excepción fue Salta, que mostró un alza del 0,4% explicado por un mayor volumen de crecimiento de los envíos por la compensación del Consenso Fiscal. Entre los distritos con bajas, las más leves se vieron en Buenos Aires (-1,8%) y Catamarca (-2,7%); en el otro extremo, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) exhibieron los descensos más pronunciados (hasta -7,2% para el caso porteño).

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El primer trimestre cerró con caídas del 6,4%

Con este resultado, el primer trimestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias y CABA por $16,3 billones, cayendo 6,4% respecto a igual período del 2025. En ese marco, los datos indican que se trata del segundo peor primer trimestre desde 2018, ubicándose solo por encima del año 2024. Esta caída, medida a precios actuales, equivale a una pérdida de $1.151.364 millones para el conjunto de provincias y CABA en los primeros tres meses del año.

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Entre los subnacionales, las caídas se registraron para la totalidad, pero también se observaron brechas de desempeño: por un lado, Salta presenta el descenso acumulado más bajo (-2,8%) al tiempo que CABA exhibe el más fuerte (-8,1%).

Un guiño de Javier Milei a las provincias

Como publicó Letra P el jueves, en medio de una situación económica que hace rato inquieta a los gobernadores, Javier Milei decidió habilitar un esquema de adelanto de coparticipación que beneficia a 12 provincias. Para eso, el gobierno nacional dispuso de un desembolso de hasta 400 mil millones que evitará que las administraciones locales acudan al endeudamiento externo para hacer frente a sus necesidades urgentes.

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En un contexto marcado por la caída de la recaudación que ya cuenta ocho meses consecutivos, la Casa Rosada avanzará con un beneficio que atiende los pedidos de algunos de los gobernadores con mayor diálogo con la administración libertaria como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca o Misiones; como así también los que llegan desde distritos marcadamente opositores como La Rioja y Tierra del Fuego.

Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz completan la lista de los beneficiados por el decreto que ya está listo y se firmará en los próximos días. El mecanismo ya había sido aplicado en enero de 2026, cuando se autorizó un adelanto similar para Entre Ríos.