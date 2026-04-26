Javier Milei le pone un pleno a Manuel Adorni

Javier Milei volvió a quedar sin mayoría en el Congreso y los proyectos que envió siguen sin tratarse. La exposición que dará el miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , definirá si los aliados que tuvo el Gobierno en los recintos hasta hace dos meses quieren ayudar al Presidente o pasar a la oposición dura.

El clima en el Parlamento es tan hostil que empezó a complicar las gestiones para cubrir las vacantes en Tribunales. El inicio de las audiencias públicas en el Senado , el jueves, tiene a los sectores de poder expectantes. Saben que de esas negociaciones surgirán los magistrados que estarán a cargo de los pleitos más importantes del país.

Milei está trabado. Tampoco puede corregir las dos leyes que lo obligan a aumentar los presupuestos de las universidades y del sector de discapacidad.

La tensión principal estará en Diputados. El miércoles, desde muy temprano, Adorni expondrá en el recinto y Milei estará aplaudiendo desde los palcos . La sesión será corta: no durará más de seis horas. El formato de estas presentaciones ayuda al jefe de Gabinete. Responderá a cada bloque durante 20 minutos, con generalidades como “son datos del expediente judicial”. Para evitar quejas de los jefes de bloque, Martín Menem no hará reunión de labor parlamentaria. Hay antecedentes que lo avalan.

La jornada será tensa. El archivo de la causa por el viaje de la esposa de Adorni a New York en el avión oficial no lo exime de las otras investigaciones por enriquecimiento ilícito, que tiene varias causas tramitando que deberá aclarar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2048396141012660388&partner=&hide_thread=false Karina Milei llamó a ganar la provincia de #BuenosAires y consolidar el rumbo libertario



El Jefe cerró el encuentro de LLA en la localidad bonaerense de Suipacha. Pareja y Santilli, oradores secundarios



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Manuel Adorni, a todo o nada

Adorni armó un plan para salir ileso de su visita a Diputados. Enviaría un día antes su informe escrito con las respuestas y, ante el recinto, podría remitirse a este documento en varias ocasiones para evitar responder.

Milei permanecerá en los palcos durante el discurso inicial del jefe de Gabinete, que se extenderá por no más de una hora. Después dejará a su funcionario responder preguntas escoltado por sus funcionarios.

La expectativa de La Libertad Avanza (LLA) es que algún diputado opositor insulte al ministro coordinador y le permita irse enojado, antes de recibir las preguntas más incómodas. La izquierda tendrá que tratar de no morder el anzuelo, porque está incluida en la primera tanda de preguntas, junto a otros ocho bloques chicos.

Hay tres diputados que tomarán el micrófono para acorralar al jefe de Gabinete con información precisa de su patrimonio: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Esteban Paulón y Pablo Juliano (Provincias Unidas). Son quienes lo denunciaron penalmente.

Unión por la Patria (UP) tendrá la última tanda de preguntas de la oposición, por ser el bloque más grande. Le asignarán más de una hora para hacer consultas. En LLA hay esperanzas de que Adorni se haya ido antes y ese momento no llegue nunca.

Si todavía está en el recinto, el jefe de Gabinete escuchará un feroz interrogatorio sobre su patrimonio que encabezará el diputado Juan Marino, cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Luego, el peronismo se dedicará a consultar sobre la economía y otros aspectos de la gestión de Milei.

A las autoridades de UP no les agrada una sesión monopolizada por la información de los Tribunales, aunque sea la que más daña al Gobierno en los sondeos y la que lo haya dejado casi sin aliados en el Congreso.

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El antecedente Alberto Fernández



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Recintos cerrados

El caso Adorni paralizó el Congreso, porque Milei, de pronto, se quedó sin aliados. Ni Patricia Bullrich ni Menem pudieron organizar una sesión para tratar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Suele pasar cuando los oficialismos empiezan a trastabillar: los socios que hasta ese momento tuvo en ambos recintos no atienden los teléfonos.

Estos obstáculos obligaron a Bullrich a olvidar la sesión que tenía prevista el martes con temas que, en principio, no tenían conflictos, como tratados internacionales y el pliego para que Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, continúe en el Tribunal de Casación durante cinco años.

La exministra de Seguridad se adueñó de la agenda del Senado y en la Casa Rosada le hicieron sentir el rigor: le enviaron los tres proyectos de ley que quieren aprobar este semestre. Si no logra avanzar, perderá peso en la mesa política de cada viernes.

El paquete de iniciativas incluye la reforma política, la modificación de la ley de salud mental y el nuevo esquema para el sistema de discapacidad, que ocasionó una feroz reacción de familiares de personas en esa condición, con un acto frente al Ministerio de Salud.

Bullrich no cambiará sus métodos: si un proyecto no tiene al menos 40 votos garantizados (tres más que la mayoría), no lo tratará. Su paleta de aliados tiene un tope de 47 bancas, pero diez son de la UCR, que empezó a marcar diferencias.

Las negociaciones no son fáciles. El miércoles, la jefa de LLA en el Senado reunió dos horas a sus socios para negociar cambios al proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

Supo que el clima era otro, porque le piden cambios troncales que difícilmente pasen el filtro de Milei. Los radicales están más progresistas que hace dos meses. Son grandes lectores del clima político.

El bloque que preside Eduardo Vischi no acepta que los extranjeros compren tierras sin límites. De mínima, exigen saber el destino de las adquisiciones. Lo mismo piden en la UCR para modificar la ley que impide nuevos usos a los lotes incendiados. Tampoco están dispuestos a eliminar las viviendas populares.

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¿Está lista la ultraderecha local para el ocaso de la norteamericana?



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Las trabas del Senado

Bullrich está más cuidadosa. No se animó a poner en tratamiento los otros dos proyectos enviados por Milei, porque no tiene los votos.

La reforma política está muy lejos de ser ley. Las PASO, en el peor de los casos, seguirán de forma opcional, una propuesta que la UCR plasmó en un proyecto de ley este viernes. Lo firmaron los diez miembros del bloque.

Karina Milei tenía esperanzas de que, al menos, fuera posible volver a suspender las primarias, como en 2025. No será así porque se resisten los aliados, como la UCR y el PRO, que prefiere tener esa herramienta disponible para negociar una eventual alianza con La Libertad Avanza.

Además, el peronismo está haciendo causa común para sostener las PASO, con Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Pichetto como principales operadores.

Fue el tema central de la conversación que ambos tuvieron hace dos meses en la prisión domiciliaria de la expresidenta. Ese día, Pichetto le insistió sobre la necesidad de correr al peronismo al centro y CFK asintió.

El resto de la charla se consumió en política internacional, que fue donde más consensos encontraron. Coincidieron en que la alianza de Argentina con Estados Unidos tiene que encontrar límites.

Pichetto le contó a CFK que presenció cómo Milei fue rescatado por Donald Trump. Fue cuando se reunió con el consultor estadounidense Barry Bennet, cercano al presidente de EE.UU. El asesor anunció en aquel encuentro que Trump iba a comprar pesos para bajar el precio del dólar.

A los pocos días de aquella reunión, las operaciones del Tesoro norteamericano plancharon el valor de la divisa. El diagnóstico de CFK y el exsenador es que no será fácil que ayudas así se repitan para una eventual victoria de Milei en 2027. "No hay clima de reelección", coinciden y es por eso que consideran indispensable que haya PASO para definir un candidato presidencial.

La Justicia, la madre de todas las batallas

Los Menem, Martín y Lule, convencieron a Karina Milei que no hay destino del Gobierno si no se cubren las vacantes en la Justicia.

La tarea recayó en el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien el jueves tendrá su primera prueba, cuando la Comisión de Acuerdos del Senado realice la primera de las cinco audiencias.

La última será el 14 de mayo y expondrá Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.. La interna del Gobierno tiene capítulos extras en Comodoro Py, donde, si avanza el recambio que proponen Karina y los Menem, habrá mucha gente nueva.

El juez Ariel Lijo, enemigo de Mahiques, jugó fuerte y, según reveló La Nación, prestó su casa para el cumpleaños del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El evento explica por qué el gobernador le ordenó a su senadora, Flavia Royón, no firmar el pliego e Carlos Mahiques para que siga en Casación.

A la celebración asistieron otros dos gobernadores que ayudan a Milei en el Congreso: Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Lijo tiene como terminal en la Corte a Ricardo Lorenzetti quien, junto a Santiago Caputo, trató de sumarlo al máximo Tribunal, pero chocaron con el Senado. Antes, el mago del Kremlin había intentado convencer a Pichetto.

En el segundo semestre, Caputo buscará que Lijo sea votado en el Senado como procurador. Mahiques quiere ese puesto, pero entiende que primero debe ocupar todas las oficinas vacías de los Tribunales Federales.

Las sillas más preciadas

La lectura del karinismo es que el establishment prefiere juzgados vacantes para digitar los subrogantes y es por eso que apuestan a trabar los concursos en el Consejo de la Magistratura. Hay cargos relevantes a cubrir, como cuatro juzgados de Comodoro Py, tres de Casación penal y los sillones de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Sólo este último podría seguir, porque no se relajó con el traslado a dedo de Mauricio Macri y se animó a concursar. Su expediente es cuestionado por el kirchnerismo y pronto será reactivado en la Magistratura por Rosatti.

El santafesino no está dispuesto a defender a Bruglia, porque en una acordada lo había obligado junto a Bertuzzi a competir para retener sus sillas y sólo este último se animó a estudiar.

“Bruglia estuvo de viaje estos años, sabe que no sigue y opera en los diarios”, dicen los emisarios judiciales del Gobierno, que hablan a diario con Rosatti. Otros concursos importantes pendientes en la Magistratura son para ocupar los juzgados electorales de Corrientes, Mendoza y Tucumán.

En la lista de pliegos enviada este viernes al Senado por el ministro de Justicia hay dos premios a figuras de Comodoro Py. Uno fue para Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, que está semana desestimó una amparo contra la reforma laboral sancionada en febrero. Fue propuesto por Mahiques para continuar cinco años más. Al igual que el padre del funcionario, Pesino pronto cumplirá 75 años de vida.

Otro premio del ministro fue para el juez Julián Ercolini, bendecido con la candidatura de Fernando Pascual como juez en lo Criminal y Correccional de Capital. El magistrado ya había sido favorecido en la primera tanda de pliegos, con la candidatura de su secretaria, María Julia Sosa, como camarista en La Plata.

Universidades y discapacidad, cisnes negros

Es difícil saber si Milei no supo, no quiso o no pudo resolver sus conflictos con la Universidades y el sector de discapacidad, dos peleas que erosionan su gestión y le ocasionan derrotas cotidianas.

Las leyes para aumentar e indexar por inflación las partidas de estos rubros fueron sancionadas y la justicia obligó a qué se reglamenten. El Presidente no se rindió. Cumplió parcialmente las obligaciones con Discapacidad y envió al Congreso proyectos para reformar ambas normas.

Ninguna de estas iniciativas es avalada por los aliados y los conflictos siguen abiertos. El proyecto sobre financiamiento a Universidades descansa desde febrero en Diputados y ahí quedará: como explicó Letra P, Menem no tiene los votos para dictaminar. Acusa a Caputo de inventar acuerdos con la UCR que no existen.

El proyecto con cambios a las pensiones y prestaciones sobre Discapacidad fue enviado por Lugones al Senado. Los aliados le advirtieron a Bullrich que no lo aprobarán y la jefa de LLA no lo incluyó en la agenda de comisiones de la semana próxima.

Las cuentas de Lugones

El ministro de Salud ya no oculta sus intereses: trabaja para que sobreviva un grupo muy pequeño de obras sociales y prepagas, con más afiliados y sin el alto costo de atender a personas con discapacidad. Un negocio inmejorable.

Con el esquema que propuso, cada prestador de discapacidad deberá negociar precio por ventanilla. Si ninguno acepta los valores propuestos por los ejecutivos de la salud, no habrá más atención para las personas más débiles de la sociedad.

En la oposición preparan interpelaciones y denuncias judiciales contra Lugones, histórico socio de Luis Barrionuevo y Coti Nosiglia. Compartieron el Sanatorio Güemes y la prepaga Hominis. No está muy claro si el ministro abandonó esas tareas antes de convertirse en funcionario. Los médicos que hay en el Congreso dicen que era casi un cadete de ambos y le decían "Marito".

Los legisladores quieren saber si la letra chica de su proyecto de Lugones puede ocultar un intento de transferir ingresos del Estado a las empresas de salud. Sería un escándalo: un ministro de Milei estaría presionando al Congreso para que haya déficit fiscal.

La hipótesis no es descabellada. Si hay afiliados a prepagas y obras sociales sin poder acceder a prestaciones de discapacidad, no tendrán más opción que golpear la puerta del PAMI y del Ministerio de Salud, que hace meses pisan aportes a este sector. Si prospera la ley que quiere Lugones, estas dependencias tendrán que aumentar su presupuesto. Un pecado para una administración libertaria.