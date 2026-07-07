Aunque no hicieron obras, Javier Milei les dio un aumento de peajes del 19% a las nuevas concesionarias viales

Javier Milei les dio un aumento de peajes del 19% a las nuevas concesionarias

Las concesiones viales de la privatización impulsada por Javier Milei arrancaron con un beneficio inmediato: un aumento del 19% en los peajes, habilitado antes de ejecutar cualquier obra. La suba alcanzó a las nuevas operadoras de la autopista Riccheri y de cuatro rutas nacionales, mientras los corredores estatales quedaron sin cambios.

Sin aviso ni comunicado oficial, la administración autorizó el incremento para las concesionarias de la autopista Riccheri y de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, que comenzaron a aplicarlo de manera inmediata.

Tras haber transferido el miércoles pasado los corredores Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, la gestión libertaria habilitó el ajuste tarifario, una decisión que, llamativamente, no fue mencionada ni por el Ministerio de Economía que conduce Toto Caputo ni por la Oficina de Respuesta Oficial ( ORA ) en los comunicados difundidos para destacar el proceso de privatización vial.

Según explicaron voceros de las nuevas operadoras, la actualización responde al mecanismo de recomposición de costos previsto en los pliegos y contratos de concesión y corresponde al período comprendido entre marzo y junio de este año.

El último incremento en esos peajes había sido aplicado en febrero por la estatal Corredores Viales , cuando las tarifas aumentaron alrededor de un 20%.

Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

Sin embargo, en esta oportunidad la administración mileísta resolvió no trasladar esa actualización a las estaciones que continúan bajo gestión estatal y autorizó el ajuste únicamente para las flamantes concesionarias privadas, que todavía no realizaron obras ni mejoras sobre las rutas que acaban de recibir.

Además, el incremento del 19% supera en casi tres puntos porcentuales la inflación acumulada entre febrero y junio, que, según la consultora de Orlando Ferreres, ronda el 16,2%.

Empresas beneficiadas por Javier Milei

Entre las firmas beneficiadas figura el consorcio Corresur, integrado por Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose. Desde el 1 de julio opera los subtramos Acceso Sur, que comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza; Sur, con 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205 en territorio bonaerense; y Atlántico, que incluye 404 kilómetros de la ruta 226 entre Mar del Plata y Bolívar.

También quedó habilitada para aplicar el aumento la constructora mendocina CEOSA, adjudicataria del corredor Pampa, sobre la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa.

En la autopista Riccheri, el peaje para automóviles pasó de $1300 a $1548,82 en horario no pico, tanto para TelePASE como para pagos manuales y electrónicos.

Javier Milei les dio un aumento de peajes del 19% a las nuevas concesionarias

En horario pico, la tarifa aumentó de $1500 a $1787,10, sin distinción entre las modalidades de pago.

En las estaciones de Cañuelas, Uribelarrea, El Dorado, Hinojo y Vasconia, sobre las rutas nacionales 3, 205 y 226, el peaje para automóviles también pasó de $1500 a $1787,10.

En tanto, en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, sobre la ruta nacional 5, los automovilistas comenzaron a pagar $1787,10 con TelePASE o medios electrónicos y $1800 en efectivo.

Más cabinas y nuevas obras

Con la llegada de las nuevas concesionarias, a las diez estaciones de peaje actualmente existentes en los corredores transferidos se sumarán otras diez. Cinco de ellas estarán ubicadas sobre la ruta nacional 3, entre Cañuelas y Bahía Blanca.

Las cabinas de cobro manual serán reconvertidas en vías mixtas, aptas para pagos manuales y automáticos. Además, en los próximos meses los usuarios que no utilicen TelePASE deberán pagar una tarifa equivalente al doble de la electrónica.

Según los nuevos contratos de concesión, las empresas deberán ejecutar tres etapas de obras, que serán financiadas con la recaudación de los peajes.

La primera comprende las obras iniciales de puesta en valor, destinadas a recuperar las condiciones básicas de transitabilidad y seguridad vial mediante bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de defensas y señalización.

La segunda etapa incluye las obras obligatorias, que contemplan la reparación de calzadas de pavimento rígido, la reconstrucción de distribuidores y el recambio de la iluminación por tecnología LED.

Por último, las obras de rehabilitación abarcan ampliaciones de calzada, bacheos profundos, fresado y reconstrucción de carpetas asfálticas, nueva señalización horizontal e incorporación de sensores para monitoreo del tránsito.