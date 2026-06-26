Pymes de Rosario denuncian embargos masivos de ARCA y alertan por el riesgo de quiebra

La Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario ( FECOI ) cruzó a ARCA por "embargos masivos" contra las PYMEs . La entidad advirtió que el accionar del organismo puede empujar a muchas firmas al borde de la quiebra y denunció que la ex-AFIP actúa con "velocidad récord contra quienes producen", pero no frente al crecimiento patrimonial de funcionarios nacionales.

El titular de Fecoi, Eduardo Maradona , empresario del rubro sanitarios, puso números sobre la mesa para dimensionar el impacto del reclamo. Según planteó, en el distrito se embargan “aproximadamente cinco cuentas por día” por cada sucursal bancaria.

El título del texto difundido por FECOI , “Implacable con las pymes, ciega ante las fortunas exprés”, es todo un anticipo del tono beligerante elegido por la federación de PYMEs en su reclamo al organismo nacional.

La entidad sostiene que “mientras miles de pequeñas y medianas empresas luchan cada mes para sostener el empleo formal, pagar salarios, afrontar impuestos y cumplir con regulaciones”, ARCA parece haber perfeccionado una habilidad muy particular: detectar “en tiempo récord” a una pyme que se atrasa algunos días en el pago de impuestos o cargas sociales para bloquear sus cuentas.

La federación empresaria también señaló que, según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) citados en el comunicado, el 45% de las empresas tienen dificultades para cumplir en tiempo y forma sus compromisos. En ese contexto, cuestionó que “embargos automáticos, bloqueos de cuentas y ejecuciones exprés” formen parte del arsenal que el organismo despliega contra el sector productivo.

image El comunicado de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario (FECOI)

En la parte más picante del comunicado, FECOI se pregunta por qué esa misma eficiencia desaparece frente a otros casos de patrimonios de funcionarios que crecen de manera acelerada. “La asimetría de tratamiento resulta llamativa”, señaló la entidad. Y agregó que “el pequeño empresario que genera empleo enfrenta controles permanentes, requerimientos constantes y sanciones inmediatas”, mientras que frente a patrimonios públicos que crecen de manera exponencial “las explicaciones suelen llegar tarde, si es que llegan”.

La posición de Eduardo Maradona, titular de FECOI

Esta última referencia, teledirigida aunque sin nombrarlo, hacia el jefe de Gabinete Manuel Adorni no es casual. La central pyme es dirigida desde 2025 por Eduardo Maradona, con una extensa trayectoria en el mundo empresario rosarino, pero también con un paso reciente por la política: el año pasado fue candidato a gobernador por la Coalición Cívica, el espacio de Elisa Carrió que compitió por fuera de Unidos.

Desde ese lugar, Maradona elevó el tono del reclamo y apuntó contra lo que considera una persecución desigual. “ARCA nos sigue ahogando, ahorcando, a las pymes que generamos valor y riqueza al país”, sostuvo. Y contrastó esa presión sobre el sector productivo con los funcionarios que, según planteó, “de repente en poco tiempo se hacen millonarios mostrando autos de alta gama y casas en countries”.

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El empresario también describió el efecto concreto de los embargos sobre la vida cotidiana de una firma. Según dijo, cuando ARCA avanza sobre todas las cuentas, las empresas quedan sin margen para pagar salarios, cumplir con proveedores o sostener la cadena de pagos. “Te vienen todos los cheques de vuelta”, graficó, y advirtió que ese daño pega de lleno en la confianza construida durante años.

Para Maradona, el problema de fondo es que el Gobierno no tiene hoy una política productiva que alivie al sector. “Argentina necesita un plan de producción urgente y financiamiento para desahogar a la sociedad y a las PYMEs”, reclamó.

El dato que alarma a las PYMEs

El dato que Maradona puso sobre la mesa busca darle escala al problema. Según confió a Letra P el titular de FECOI, en Rosario se embargan “aproximadamente cinco cuentas por día” por sucursal bancaria. La cuenta, proyectada sobre las distintas entidades y sus bocas de atención en la ciudad, deja para el sector empresario una foto mucho más pesada que un conflicto administrativo aislado.

El dirigente sostuvo que el problema no pasa solamente por el monto reclamado, sino por el mecanismo. Según explicó, ante deudas que pueden rondar los 900 mil pesos o el millón y medio, el organismo no avanza sobre una sola cuenta hasta cubrir ese valor, sino que termina inmovilizando todas las cuentas de la empresa.