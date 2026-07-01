Inflación agridulce: sería menor a 2%, pero suben los servicios y queda menos ingreso disponible

El Gobierno aseguró que la inflación de junio perforó el 2%, aunque la desaceleración de los precios convive con un aumento sostenido de tarifas y servicios. Economistas advierten que los gastos fijos absorben una porción cada vez mayor de los ingresos, reducen el dinero disponible para el consumo y explican por qué las ventas masivas siguen sin recuperarse.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier , adelantó que el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) será del 1,9% en junio. Sin embargo, consultoras privadas sostienen que el alivio inflacionario todavía no se traduce plenamente en una mejora del poder de compra porque una parte creciente del ingreso de las familias se destina a afrontar tarifas, transporte, alquileres, prepagas y otros gastos considerados "inflexibles".

Ese fenómeno ayuda a explicar por qué el consumo privado medido en el Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó niveles récord durante el primer trimestre de 2026 mientras supermercados, mayoristas y comercios continúan mostrando caídas en las ventas de productos masivos.

"Si tengo que dar un número, la vemos en 1,9%, según las proyecciones", dijo Ravier, y defendió el programa económico: "En la historia de los países que vienen de una inflación por encima del 100% y que implementaron programas exitosos, hay una inercia que cuesta romper. El camino es el correcto".

Durante su primera conferencia de prensa el pasado martes, Ravier justificó que esta dinámica es resultado de la "fuerte restricción monetaria impulsada por el equipo económico" y recordó el estado de las variables al asumir la gestión: "Argentina en 2023 tenía 211% de inflación pero no se habla de la inflación reprimida, la que no mide el IPC. Las tarifas estaban muy atrasadas, se controlaban precios para sostener la inflación... Actualmente es negocio invertir en hidrocarburos y los precios son libres", afirmó.

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta 2,1% para junio y recién espera que el IPC perfore el 2% en agosto, aunque algunas mediciones privadas ya lo ubican por debajo de ese umbral.

El dato oficial se conocerá dentro de dos semanas, pero la proyección oficial coincide con buena parte de las consultoras. El director de Analytica, Ricardo Delgado, señaló: "El cierre de junio, que nos da 1,8%, marca una significativa desaceleración en alimentos y bebidas". Por su parte, la directora de C&T, María Castiglioni, indicó: "Estimamos que junio cerrará en 1,9%".

Una voz disonante fue la de Orlando Ferreres, quien midió que "la inflación de junio fue de 2,1% mensual y registró un crecimiento interanual de 31,4%. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,1%, marcando un aumento de 28,3% anual".

Nuevos aumentos de tarifas y servicios

A pesar de la desaceleración de la inflación general, el bolsillo de los consumidores continuará bajo presión durante el mes de julio debido a las actualizaciones programadas en los servicios públicos y otros contratos regulados. El Palacio de Hacienda confirmó ajustes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una suba promedio del 3,01% en el gas y del 1,5% en la electricidad para usuarios residenciales.

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A este esquema se acoplan otras subas estructurales en el transporte público —con un incremento de hasta el 4,3% en colectivos de la provincia de Buenos Aires y del 8,6% en los trenes—, prepagas (hasta 2,9%), colegios privados (hasta 5,95% en Ciudad de Buenos Aires), agua (3%) y alquileres, cuyos contratos atados al Índice de Contratos de Locación (ICL) registrarán una actualización anual del 31,5%.

Aunque las variaciones son inferiores a las registradas durante 2024, se suman a una estructura de gastos fijos que ya ocupa una porción importante del ingreso familiar.

El ingreso disponible bajo presión

El concepto de ingreso disponible refleja el dinero que queda para consumir una vez descontados los gastos fijos del hogar.

La consultora Equilibra informó que ese ingreso registró una mejora mensual del 0,8% en abril, luego de siete meses consecutivos de caída. Sin embargo, todavía permanece 1% por debajo de un año atrás y 14,5% inferior al promedio registrado antes del cambio de gobierno, entre enero y septiembre de 2023.

Asimismo, la Fundación Capital advirtió que "la recomposición tarifaria redujo el ingreso disponible de los hogares, especialmente en los de menores ingresos, en los que los servicios públicos ya absorben cerca del 20% del ingreso familiar".

De cara a los próximos meses, la consultora que dirige Martín Redrado planteó: "De cara al segundo semestre, el escenario más probable combina una recomposición real moderada de los salarios, pero con una dinámica del ingreso disponible aún condicionada por la evolución tarifaria (...) La recomposición de salarios en términos reales la vemos, de este modo, más como 'dejar de perder' que como un verdadero driver para la actividad".

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Un informe de UBA-Conicet terminó de dimensionar el peso de los servicios en el bolsillo. La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 10,1% en junio respecto de mayo, producto de la combinación de ajustes tarifarios y la mayor demanda energética por el invierno. Esa canasta ya representa el 15% de un salario promedio en el AMBA y, desde diciembre de 2023, acumula un incremento del 919%, muy por encima del 236% que sumó el nivel general de precios en el mismo período.

Más consumo de servicios, menos compras en comercios

Los datos oficiales muestran que el consumo privado alcanzó máximos históricos durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, esa medición incorpora no solo bienes sino también servicios como transporte, turismo, telecomunicaciones, alquileres, salud privada y tarifas.

Por esa razón, el crecimiento del consumo agregado puede convivir con una caída de las ventas en supermercados y autoservicios.

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La consultora Scentia informó que el consumo masivo mejoró apenas 0,1% respecto de abril, aunque todavía acumula una baja del 3% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período de 2025.

En tanto, la Cámara Argentina de Comercio registró una mejora interanual del 0,9% en mayo, aunque destacó que el consumo continúa por debajo de los niveles máximos observados a comienzos de 2025.