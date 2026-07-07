El Banco Central debe juntar u$s 21.000 millones en 2027 para pagar deuda y cumplir con el FMI

El programa financiero de Toto Caputo concentra en 2027 un frente desafiante para el Banco Central . Entre las compras de dólares previstas para financiar al Tesoro, los vencimientos de Bopreal y la acumulación de reservas comprometida con el FMI , la autoridad monetaria deberá reunir u$s 21.000 millones en el año de las elecciones , con su mayor dolarización de carteras.

El número resume la principal vulnerabilidad del programa financiero presentado por el Ministerio de Economía. Aunque el Gobierno logró despejar buena parte de los vencimientos inmediatos con la extensión del REPO por u$s 6000 millones y cubrió las necesidades de financiamiento de 2026, trasladó el mayor esfuerzo al próximo año.

Para economistas, el problema esta en el contexto, porque 2027 será un año electoral, cuando históricamente aumenta la demanda privada de dólares y disminuye el apetito por financiar al sector público.

El programa financiero contempla que durante 2027 el Tesoro compre alrededor de u$s 4900 millones al Banco Central para atender sus compromisos de deuda . Paralelamente, ese año vencerán cerca de u$s 5000 millones de los bonos Bopreal, emitidos para cancelar la deuda comercial heredada con importadores.

Pero el desafío no termina allí. El último Staff Report del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) establece que Argentina deberá acumular u$s 11.000 millones de reservas netas durante 2027 y cerrar el año con un stock de u$s 22.900 millones.

Las metas de reservas pactadas con el Fondo constituyen una referencia para el programa, aunque el propio mercado recuerda que fueron modificadas en varias oportunidades desde la firma del acuerdo. La meta cuantitativa a junio de 2027 de u$s 400 millones es casi simbólica en ese marco. No obstante, se proyectó que se acumulen u$s 11.000 millones en los 12 meses de 2027.

Por ese motivo, analistas descuentan que podrían volver a flexibilizarse si el contexto externo o financiero cambia. Sin embargo, advierten que, aun con revisiones, el Gobierno deberá mostrar un sendero consistente de acumulación de reservas para sostener la credibilidad del programa económico.

En conjunto, los tres compromisos implican que el Banco Central necesitaría generar unos u$s 21.000 millones entre compras de divisas y acumulación de reservas, un objetivo que distintos analistas consideran "extremadamente exigente".

El mercado pone el foco en el año electoral

La principal duda gira alrededor de la capacidad del Gobierno para comprar dólares en un contexto de mayor demanda privada. Max Capital advirtió que la acumulación de reservas podría verse dificultada por el adelantamiento de importaciones y la habitual dolarización de carteras previa a las elecciones.

Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

Portfolio Personal Inversiones (PPI) estimó que las compras del Tesoro al Banco Central, los pagos de Bopreal y las necesidades de acumulación de reservas seguirán representando una fuerte presión sobre la autoridad monetaria.

En la misma línea, PxQ sostuvo que 2027 "no será un paseo en el parque", como había dicho el ministro de Economía. El informe advirtió que cerrar el programa de 2027 sin recurrir a los dólares del Central "será clave" para que las compras de divisas se traduzcan en una acumulación genuina de reservas. "Tal como fue planteado el programa no parece ser suficiente para blindar 2027", dice el texto.

La consultora remarcó que el sector privado y el Estado competirán por los mismos dólares: inversores buscarán cobertura frente a la incertidumbre electoral y el Gobierno necesitará divisas para cumplir con sus obligaciones financieras.

Analytica también cuestionó algunos de los supuestos oficiales. Entre ellos, la posibilidad de colocar el equivalente a u$s 5000 millones de deuda en el mercado local en un escenario en el que podría disminuir la demanda por títulos públicos.

Gustavo Araujo, head of research de Criteria, señaló que "algunos de los supuestos incorporados para 2027 parecen exigentes", en particular la colocación de esos u$s 5000 millones de deuda local, que "dependerá de que el contexto financiero siga siendo favorable y de que el escenario político y electoral del próximo año no deteriore la demanda por activos argentinos".

"Es una meta muy ambiciosa"

El economista de Empiria, Nicolás Gadano, sostuvo a Letra P que el programa supone un uso muy intenso de reservas si Argentina no logra recuperar el acceso al mercado internacional de crédito.

"La meta del programa es de más de u$s 18.000 millones a fin de 2027, en un indicador que actualmente estamos en menos nueve", señaló a este medio, en referencia al nivel de reservas netas.

Gadano remarcó que la meta "es después de las elecciones" y que "seguramente se modificará varias veces", como ya ocurrió en revisiones anteriores del acuerdo. Agregó que si el Tesoro debe usar reservas para el pago de vencimientos, "es mucho más difícil de cumplir".

Actualmente, las personas humanas demandan unos u$s 2667 millones mensuales en el circuito local. Si bien existe un proceso de "dolarización onshore", en el que una porción mayoritaria queda depositada en las entidades locales, los analistas de Analytica y Criteria señalan que la proximidad de las urnas alterará estos incentivos, complicando además la colocación prevista de u$s 5000 millones de nueva deuda en el mercado doméstico.

El REPO alivió 2026, pero no resuelve el problema 2027

La reciente extensión del préstamo REPO con bancos internacionales permitió postergar vencimientos por unos u$s 6000 millones hasta 2028 y mejoró significativamente la posición financiera del Banco Central.

Las reservas netas volvieron a terreno positivo y disminuyeron los compromisos de corto plazo. Sin embargo, diversos informes de consultoras económicas coinciden en que ese alivio modifica la fotografía actual, pero no cambia la película del próximo año.

PxQ señaló que la renegociación del REPO "dota de poder de fuego al BCRA" al eliminar un pasivo de corto plazo y ubicó las reservas netas en torno a u$s 11.200 millones tras el anuncio.

A pesar del exigente panorama proyectado a mediano plazo, el frente de cortísimo plazo le dio un fuerte respiro al equipo económico. A horas de afrontar un vencimiento de deuda clave el próximo 9 de julio, las reservas internacionales brutas del Banco Central pegaron un salto diario de u$s 1200 millones, permitiéndole al stock total superar la barrera de los u$s 49.000 millones.

Este repunte, que ubica a las tenencias brutas en su nivel máximo en casi nueve años y marca un nuevo récord en la era Javier Milei, estuvo impulsado por el ingreso de una parte de los créditos garantizados por organismos internacionales de financiamiento multilateral.

En paralelo, la autoridad monetaria mantuvo su racha compradora en el mercado cambiario mayorista, en la que logró adquirir u$s 25 millones adicionales.