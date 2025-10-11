Rogelio Frigerio apuesta a nuevos puertos y a la hidrovía para que Entre Ríos sea líder en logística

El presidente Milei y el gobernador Frigerio en Paraná al momento de anunciar la incorporación de Entre Ríos al tramo troncal de la Hidrovía .

La alianza electoral de Rogelio Frigerio y Javier Milei parece dar frutos en la gestión. De la visita del presidente a Entre Ríos , el punto más sorpresivo fue el anuncio de la integración del río Paraná Bravo y Paraná Guazú a la hidrovía Paraná - Paraguay . Cerca del gobernador confían en que posicionará a la provincia en la Región Centro .

El presidente del Instituto Portuario Provincial , Martín Anguiano , ratifica que es indudable que el vínculo de Frigerio con Milei fue el que permitió que Entre Ríos ingresara al canal troncal de la hidrovía. Matías Regalado , titular del Puerto Ibicuy , rescata que se volverá al mapa del comercio exterior y del transporte fluvial argentino.

Las objeciones llegaron desde el PJ . Fue Adán Bahl , candidato a senador por Fuerza Entre Ríos ( FER ), quien habló de un “anuncio con falso federalismo” en un texto que tituló “El río no se vende”.

Desde la campaña electoral que lo llevó al sillón de Urquiza , Frigerio está obsesionado con que Entre Ríos “deje de ser la hermana pobre de la Región Centro ”. Además de una frase de campaña, lo cierto es que la provincia tiene una peor ecuación entre empleo privado y público que Córdoba y Santa Fe. También posee menor desarrollo industrial. “Desde hace 30 años Entre Ríos pierde el negocio que gana Santa Fe”, explicó a Letra P Anguiano en referencia al relegamiento en la traza troncal de la hidrovía.

Se observa la zona de la Hidrovía , entre Buenos Aires y San Lorenzo ( Santa Fe ). Ese tramo lo comprende el río Paraná y el Paraná de las Palmas, que pasa completamente por Buenos Aires .

Medidos y realistas, en la Casa Gris saben que el anuncio no traerá novedades para mañana o pasado. Probablemente, ni siquiera muestre muchos resultados en seis años, cuando Frigerio, si se postulara y lograra su reelección, estaría terminando su segundo mandato. En el gobierno provincial hablan de beneficios de acá a diez años.

De todos modos, aunque insisten en lo incipiente del anuncio, las expectativas son grandes. Hablan de más industria y más desarrollo de la logística, que comprende el desarrollo portuario y lo relativo al transporte para llegar a los puertos, se trate de camiones o ferrocarriles.

Hidro 1 plp La propuesta que beneficiaría a Entre Ríos en la Hidrovía, y que ahora estaría incorporada, incluye al Paraná Guazú, Paraná Ibicuy, Pasaje Talavera, Paraná Bravo y desembocando por el canal Martín García. Este trazado está en la provincia, limitando con Buenos Aires. Este tramo hoy se navega, pero no como parte de la vía troncal de la ruta fluvial.

Respecto de la industria, todo es potencia, según sostiene entusiasmado un funcionario provincial. Aunque muchas de las producciones locales pueden salir por los puertos entrerrianos con el calado actual, una mayor profundidad permitirá un mayor desarrollo y bajará costos. Piensan en la industria de los alimentos, en la forestal y, desde luego, en los granos, que hoy viajan por tierra hasta el complejo portuario de Rosario. Por eso avizoran una baja de costos logísticos y posibilidad de desarrollos locales en tanto comience a ser una realidad.

En el Ejecutivo provincial esperan que, además de industrias y otros desarrollos, surjan como posibilidad concreta nuevos puertos desarrollados por inversores privados, como cerealeras y otros grandes exportadores.

El anuncio para la hidrovía

El sábado pasado, antes de la recorrida por la costanera de Paraná, el Presidente anunció junto al gobernador que en la licitación de la hidrovía se incluirá el dragado de los tramos Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies. Este calado queda diez pies por encima de lo establecido en la primera licitación que había comunicado la Casa Rosada y que era objetada por agrupaciones ambientalistas.

Sorprendido, Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, recordó que es un tema por el que la provincia insiste hace más de una década. Contó que es “algo que ya habían intentado durante el gobierno anterior, pero que no se concretó debido a la falta de avances en los pliegos licitatorios”.

La incorporación del Paraná Guazú a la hidrovía permitirá el transporte de grandes volúmenes de manera que "la producción entrerriana podrá tener un flete más económico y directo, lo que reducirá los costos de logística", adelantó Rodríguez Signes.

Reparos de la oposición peronista

Bahl fue la voz del peronismo que salió a marcar la cancha ante el anuncio de Milei y de Frigerio. “La veda es para todos”, se quejó. “Venir en veda y hacer un anuncio no está bien. Es violar la ley y ellos son las máximas autoridades de la Nación y de la provincia”, agregó el exintendente de Paraná.

Además, cuestionó que el anuncio estuviera “muy falto de elementos técnicos” para que se pudiera evaluar “si vamos por buen camino” y reclamó saber “si habrá inversión privada entrerriana en el desarrollo de esos nuevos puertos”.

El candidato a senador también se mostró preocupado porque la iniciativa brinde mayor navegabilidad exclusivamente a las cerealeras o al sector concentrado extranjero que exporta los commodities “sin dejar un peso en Entre Ríos y sin generar puestos de trabajo”.