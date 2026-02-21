El acuerdo Mercosur-Unión Europea pone a prueba el modelo nacional del peronismo

Aunque parezca imposible en medio de la interna, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner llegaron en los últimos días a un punto de consenso. La tropa legislativa que responde a ambos rechazó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , que se votó la semana pasada en el recinto de Diputados . El resto de los sectores del peronismo hizo lo contrario. Otros se abstuvieron. Ahora, en el Senado tratan de unificar posturas para la sesión en la cámara alta.

La cuestión del acuerdo comercial resulta un tema medular para definir el proyecto nacional que el peronismo tiene para ofrecer de cara a 2027. Kicillof entiende que se trata de un convenio perjudicial para el desarrollo argentino, y en particular para la provincia de Buenos Aires, mientras que otros sectores del PJ creen que es una oportunidad para las provincias.

“Es cómo desdoblar una elección. Decidís por lo que le conviene a tu provincia o por lo que le conviene al país”, sintetiza una figura del Senado que tiene una postura contraria al acuerdo. “Visto desde mi provincia, el balance me da positivo. Lo demás hay que analizarlo”, apunta otro senador, que anuncia que el bloque Justicialista está en conversaciones para tratar de conciliar posiciones a fin de evitar otra división.

En ese marco, el acuerdo Mercosur- Unión Europea sería un capítulo más del debate entre provincialismos y proyecto nacional, que atraviesa al PJ desde hace años, pero en particular en el último tiempo. ¿Puede el peronismo tener una mirada homogénea, que sintetice el rumbo que propone para el país?

El acuerdo con la Unión Europea ha sido negociado a lo largo de 25 años, atravesando gobiernos de diferentes signos políticos. Pese a no ser perfecto, representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur. Su verdadero impacto dependerá de las políticas que se…

Las diferentes posturas quedaron de relieve en la votación del 12 de febrero, cuando el bloque de Unión por la Patria se dividió en tres. En el recinto fueron 38 votos en contra, 47 a favor y cuatro abstenciones. Hay que mirar en detalle para encontrar el denominador común en cada caso, además de la falta de una conducción política que fije una postura unívoca. Por ejemplo, tres de las cuatro abstenciones fueron de diputados de Corrientes, mientras que la cuarta fue de la economista Julia Strada , muy cercana a Cristina Kirchner.

Entre quienes apoyaron el acuerdo se contaron los diputados del Frente Renovador, los que responden a los gobernadores del interior, y sorprendieron algunos kirchneristas, como el santafesino Agustín Rossi y su comprovinciano Germán Martínez. También estuvo a favor la diputada Victoria Tolosa Paz, que habla con Cristina y con Kicillof, y la exministra de Trabajo Kelly Olmos, legisladora por la Ciudad a quien la expresidenta llevó en su lista de conducción del PJ.

Por el lado de la negativa hubo votos cristinistas y también de los diputados que responden a Kicillof, que rechazaron de forma enfática el acuerdo, como Hugo Yasky y Hugo Moyano. En la previa, habían tenido una bajada de línea explícita de parte del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que trabajó en el acuerdo en su paso por Cancillería, durante el gobierno de Cristina. En contra también votaron los excancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero, y Eduardo Valdés, también con trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como sucedió con la provincia de Buenos Aires, representantes de otras provincias votaron con criterios diferentes. Entre Ríos tuvo votos a favor (de Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet) y en contra (de Blanca Osuna). En Chaco pasó lo mismo con Aldo Leiva y Sergio Dolce, que apoyaron, mientras que Julieta Campo votó en contra.

Los argumentos de cada sector del peronismo

Michel fue uno de los que realizó una defensa más encendida del acuerdo. El entrerriano publicó una columna en El Destape en la que señaló que “pese a no ser perfecto”, el pacto comercial representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur”, en principio por la relevancia del mercado europeo.

Para Michel, el acuerdo se traduce en oportunidades concretas. “Las cuotas negociadas son las más grandes que la Unión Europea haya otorgado a un socio comercial. Se establecen cuotas de 99 mil toneladas de carne bovina, 180 mil toneladas de carne aviar, 1 millón de toneladas de maíz y 650 mil toneladas de etanol. A ello se suma la eliminación completa del arancel del 20% sobre las carnes exportadas bajo la cuota Hilton, elimina aranceles al vino argentino, otorga acceso libre de arancel a productos como la merluza Hubbsi y elimina el sistema de precios de entrada a frutas cítricas.

Este jueves el Congreso avanzará en el tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea. No existe ninguna urgencia que justifique hacerlo sin un análisis informado. El texto aún está bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hoy mismo se aprobaron salvaguardias… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) February 11, 2026

En el mismo sentido, Rossi dijo durante el debate que el acuerdo era positivo para su provincia, Santa Fe y para las economías regionales, pero admitió que “genera dificultades y desafíos sobre todo para sectores industriales” aunque “deja tiempo para resolver y adaptar”. Por fuera del bloque, lo mismo había señalado Miguel Ángel Pichetto, quien dijo que el acuerdo daba plazos largos de adaptación para la industria, de 10 a 15 años, y la posibilidad de hacer salvaguardas ante casos de dumping.

El Acuerdo Mercosur - Unión Europa es una insubordinación estratégica indirecta a la estrategia unilateral del Presidente Trump.



Tenemos que agradecerle a @LulaOficial que el bloque regional siga en pie porque hace un año el Presidente Milei dijo que, llegado el caso, estaba… — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) February 13, 2026

En contraposición, el ministro Bianco dijo en una reunión con diputados que el acuerdo “es parte del mismo programa de desindustrialización” y criticó “la firma de acuerdos con otros países que tengan una competitividad mayor que nuestro país, entre otras cosas por mayor escala”. “El contenido es una tragedia, la apertura de todo a cambio de casi nada”. En particular, los sectores industriales afectados serán las automotrices y la metalmecánica.

Lula Da Silva, mi buen amigo

Un punto de desacuerdo interno para el PJ es la posición respecto de la relación con Luiz Inácio Lula da Silva, que fue el gran impulsor del acuerdo para el Mercosur. Fue Rossi quien mencionó durante el debate que el presidente brasileño es “un amigo del peronismo y de Argentina” y que el pacto “fortalece al Mercosur” como actor económico comercial.

En el mismo sentido, otros defensores del acuerdo señalan que Argentina debe fortalecer los lazos con Lula y profundizar la sociedad comercial con Brasil y con Europa, que hoy funciona como un contrapeso para el expansionismo de Donald Trump. “¿Con quien vamos a acordar si no es con Lula? ¿Vamos a ir atrás de Irán? No podemos estar afuera del mundo”, se pregunta un legislador que votó a favor.

Lo contrario dicen en el sector de Kicillof. “¿No hay que oponerse porque Lula está de acuerdo? Brasil tiene otro grado de producción y otro grado de competitividad, otra escala y además está generando otros acuerdos por fuera de la Unión Europea”, apuntó Bianco. “Podemos ser amigos de Lula en términos políticos, entendiendo que ese acuerdo le conviene a Brasil, pero a nosotros no. Brasil tiene otra capacidad de negociación”, dice una fuente del peronismo que participó de negociaciones por el acuerdo.

Razones por las cuales la Provincia rechaza este proyecto de modernización laboral | Carlos Bianco

Con todo, cabe mencionar que la implementación del acuerdo está frenada y cuestionada en los países del viejo continente. En enero, el Parlamento Europeo votó a favor de enviarlo al Tribunal de Justicia para que verifique su legalidad. Mientras, el Consejo de la Unión Europea podrá autorizar su aplicación provisional. De todas formas, admiten en el peronismo, la industria que se buscaba proteger ya está casi destruida por la apertura de importaciones. Para cuando se implemente el acuerdo, habrá problemas mayores que atender.

Qué pasará en el Senado

En medio del debate interno, el peronismo buscará conciliar posiciones en el Senado para evitar una votación tan dividida como la de Diputados. Según pudo saber Letra P, senadores y senadoras ya tuvieron conversaciones en ese sentido, pero todavía sin garantías. Entre aquellos que se oponen, hay quienes evalúan evitar el voto negativo y abstenerse. El acuerdo se votará en el recinto el jueves o viernes de la semana próxima.