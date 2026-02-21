ES EL MODELO

Entre Ríos en el espejo de la reforma laboral: cuántas empresas cerraron en la era Milei, sector por sector

Un informe del CEPA reveló que fueron 868, un 5% del total. El rubro más afectado. El impacto en el empleo. Dónde hay menos empleadores y más personal.

Laura Terenzano
Laura Terenzano
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reveló que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 Entre Ríos perdió 868 de sus empresas empleadoras, el 5% del total, y el 2,3% de los puestos de trabajo.

Según los datos a los que accedió Letra P, el sector más golpeado fue el comercio, que con 231 firmas empleadoras menos duplicó en su caída a la industria manufacturera, el rubro que le sigue en la tabla. Como a nivel nacional, el impacto se concentró en las pequeñas y medianas empresas.

Cierre de empresas en Entre Ríos

La cantidad de empresas empleadoras con personal registrado se redujo en la provincia en dos años de 17.405 a 16.537, lo que implica una contracción del 5%.

En términos absolutos, el sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas fue el más golpeado del período, con una pérdida de 231. En segundo lugar, se ubicó Industria manufacturera, que registró 105 empleadores menos, seguida por Servicio de transporte y almacenamiento, con una caída de 101 empleadores.

Los sectores de servicios profesionales, científicos y técnicos (-96); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-78); servicios de alojamiento y de comida -78); y la construcción (-65) completaron el deterioro del entramado productivo, acumulando en conjunto una pérdida adicional de 317 empleadores.

En términos relativos, el sector más afectado durante el período fue el de servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, que registró una caída del 18,3% en los dos años de gestión de Javier Milei. Le siguieron la construcción, con una contracción del 12,4%, y los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, que mostraron una disminución del 12%. Asimismo, los servicios profesionales, científicos y técnicos evidenciaron una reducción del 10,4%, mientras que el servicio de transporte y almacenamiento completó el grupo de sectores más afectados con una baja del 5,8%.

El impacto en las pymes

Según el análisis de CEPA, en la provincia se observa un profundo desbalance en términos de la pérdida de puestos de trabajo según el tamaño de la empresa: el 98,2% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 6.301 puestos) se produjo en firmas con hasta 500 trabajadores. El 1,8% restante se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (115 casos).

image
En términos relativos, la cantidad de empleadores con hasta 500 trabajadores disminuyó 5,03%, mientras que las firmas con una plantilla que supera esa cifra registraron un alza del 7,41%.

El empleo en la era de Javier Milei

El empleo registrado cayó 2,3%, con 6.416 puestos menos en dos años. La construcción fue la gran perdedora. Mostró un retroceso significativo, con 3.207 puestos menos, seguida muy de lejos por transporte (-664) e industria manufacturera (-649). En términos porcentuales, la construcción lideró la caída de personal con un -38,2%.

image
En el otro extremo de la tabla aparecen sectores que, a pesar de haber perdido empresas, sumaron personal, como Agricultura, Ganadería y Pesca (966); Comercio (754); Información y comunicaciones (85); Explotación de minas y canteras (92); Servicios de Asociaciones y personales (160); y Salud humana y servicios sociales (187).

