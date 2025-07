Adán Bahl: "A Frigerio le conviene que lleguemos al Congreso Michel y yo más que los candidatos de LLA"

En diálogo con Letra P , Bahl no esquivó asuntos espinosos, como la polémica interna partidaria que no fue y que dejó heridos tras la consagración de la lista única que encabeza. Además, sostuvo que para el oficialismo entrerriano es más conveniente que lleguen al Congreso figuras peronistas que alfiles libertarios.

-¿Cada postulante representa a un sector?

-No es lo mismo que lo que pensamos lo cuenten quienes viven el día a día a que lo cuente alguien que no lo sabe. Por eso también quisimos que haya representación de las pequeñas localidades y se sumó una referente de Las Cuevas. O Rodrigo Minguillón, que viene del sector productivo. Ni hablar de Guillermo Michel, una persona muy preparada que conoce la administración pública nacional muy bien.

IMG-20250714-WA0028 Junto a Guillermo Michel recorren la provincia. El viernes 25 estarán en la sede del PJ en Concordia, ciudad en la que pusieron la mira tras la derrota de 2023.

-¿Cuál es su rol en ese esquema?

-Tengo la experiencia de la gestión en Paraná y de la provincia como vicegobernador. Queremos transmitir que este grupo de personas se compromete para plantear la defensa de muchas cosas que hoy estamos perdiendo como sociedad.

-¿Cuáles fueron las primeras reacciones? ¿Hay lugar en la sociedad para esta propuesta?

-Hay un espacio. La gente no quiere violencia. Parece que hoy pensar un poco diferente al Presidente es suficiente para ser agredido. Le ocurre a los periodistas y a otros poderes del Estado. Pasó en el Senado. El gobierno nacional va a seguir asfixiando a las provincias y también seguirá siendo mucho más agresivo con el trabajador.

-¿Qué debe hacer la oposición en ese contexto?

-Es nuestra obligación escucharlos y enfrentar juntos el ajuste. Es difícil cuando a través de los medios masivos se instalan otros temas y te llevan a esa discusión. La única verdad es la realidad y la realidad es que la gente la está pasando mal.

-La gente valora la baja de la inflación. ¿Cómo se traducen sus propuestas en Entre Ríos?

-No planteamos desequilibrio fiscal. Tampoco que vuelva la inflación, pero hay cosas que se pueden hacer para cuidar a las personas y que no vemos que el gobierno provincial las transmita con firmeza. Aplauden todas las leyes del Gobienro. Nosotros vamos a ir al Congreso a defender a los entrerrianos. No vamos a ir a construir poder: vamos a construir soluciones y tenemos una lista que puede subirnos a ese desafío.

La nacionalización de la campaña

-¿Las elecciones de octubre serán difíciles para el peronismo?

-Sí, lo sabemos. También todos los reproches que hay sobre los gobiernos peronistas. A veces la gente identifica ciertos problemas con nosotros, pero no somos todos iguales, tenemos propuestas y queremos sumar.

-¿Se va a nacionalizar la campaña?

-Sí, aunque para nosotros los gobiernos provincial y nacional son lo mismo, tienen el mismo dogma y concepto. Es muy probable que la gente mire a octubre con la premisa "Milei sí o Milei no". En esa dicotomía, nosotros vamos a quedar un poco diluidos, pero vamos a ir pueblo por pueblo llevando nuestro mensaje, buscando que la gente vuelva a confiar.

-¿Qué discusión van a plantear?

-Queremos dar la discusión para el '27 y, mientras tanto, vamos a ayudar al gobierno provincial desde la Legislatura, desde ya. Es más, creo que a Frigerio le conviene más que Michel y Bahl lleguen al Congreso que los candidatos que les va a imponer Milei en la lista, porque nosotros sí vamos a votar para que a la provincia y a su gobierno les vaya bien.

La reconstrucción del peronismo

-¿A qué alude cuando dice que el peronismo debe reconstruirse y no renovarse? ¿No hay nada que el peronismo deba dejar de lado?

-Sí, claro. Cuando hablo de reconstrucción y no de renovación es porque no me siento en el lugar de pasar la escoba para barrer a otros y venir a sustituir a nadie. En este proceso todos deben tener su lugar. El proceso de reconstrucción interno tiene que ver con otro tipo de valores.

-¿Cuáles?

-Tenemos que reconstruir nuestra imagen ante la sociedad. Hemos tenido muchos ejemplos muy malos que hacen que hoy seamos estigmatizados. Tenemos que unir al peronismo detrás de conceptos compartidos superiores. Ese proceso de reconstrucción implica una nueva alianza donde éticamente nos pongamos de acuerdo en determinados valores que tenemos que cumplir y respetar.

-¿En ese proceso hay también una agenda para Entre Ríos?

-Sí. Construir un partido más moderno, más dinámico, que abra la puerta a más jóvenes, a más mujeres que hoy pululan en la política y que tienen que estar. No podemos estar permanentemente como candidatos. Debemos sumar nuevos cuadros.

-¿No cree que la interna fallida en el PJ dejó afuera a un sector que representaba parte de lo que que usted marca?

-Recién estuve en un bar, una persona se me acercó y me hizo la misma pregunta. Para que quede absolutamente claro: nosotros cumplimos a rajatabla la carta orgánica. Había 12 personas controlando listas, avales, firmas. Cumplimos todo. No me voy a hacer cargo de los errores que han cometido las otras listas. Si había un interés genuino, tendrían que haber presentado los papeles.

-¿La responsabilidad entonces es de quienes quedaron afuera?

-La Junta Electoral tenía sobre sus hombros la presión de la Justicia Electoral y tenía que hacer cumplir las normas. Tenemos que acostumbrarnos a ser responsables. Los compañeros deberían hacerse cargo de los errores, que no son nuestros. Ellos tienen que dar explicaciones, no nosotros. Ahora estoy hablando con intendentes que formaron parte de otras listas y estamos charlando para que se unan. Tenemos que ser competitivos para construir una nueva esperanza.