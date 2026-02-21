El Gobierno evalúa impulsar una reforma que golpea a la CGT y la AFA

El Gobierno diseña una nueva hoja de ruta legislativa.

El avance de la reforma laboral en el Congreso le dio a Javier Milei una nueva inyección de entusiasmo político, a tal punto que en su Gobierno evalúan mandar un proyecto de reforma de asociaciones civiles que tocaría los intereses de entidades como la CGT y la AFA, justamente dos enemigos políticos declarados de la administración libertaria.

Desde hace al menos un año que en la Casa Rosada se menciona la idea de "regular, transparentar y fiscalizar" las elecciones de los gremios, al igual que limitar la cantidad de mandatos de sus autoridades. Sin embargo, dado que el Presidente marcó otras prioridades para sus primeros dos años de gestión, la iniciativa nunca prosperó. Hasta ahora.

Con el entusiasmo por el reciente triunfo en la Cámara de Diputados, el tema volvió a circular por los pasillos de la sede administrativa del Gobierno, aunque incluida como parte de una iniciativa mucho más amplia. "Necesitamos ir más allá de una reforma que contemple a los sindicatos. Para nosotros es importante impulsar un proyecto de reforma para todas las asociaciones civiles, desde los gremios hasta la AFA", reconoció ante Letra P un funcionario de primera línea que, en paralelo, está trabajando en la nueva hoja de ruta legislativa del oficialismo.

3360a0a5-0c7c-466a-8354-a789bd9bfa96_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 La mesa política del gobierno de Javier Milei. El Gobierno, en una guerra abierta contra la CGT y la AFA No es la primera vez que el Ejecutivo avanza sobre algunos temas sensibles para la central obrera o que busca desgastar de manera directa a la entidad del fútbol. En el debate por la reforma laboral, el oficialismo intentó eliminar la cuota solidaria, que definía como la "gran caja de la familia sindical", pero no tuvo éxito. Se trata del monto que se les descuenta a todos los trabajadores que están dentro de un convenio colectivo, estén afiliados a su sindicato o no.

El Gobierno pretendía eliminar esta contribución automática con la idea de quitarle poder a los gremios. Sin embargo, tuvo que retroceder y contentarse con ponerle un tope del 2% a la remuneración, ya que en algunos sectores llegaba hasta el 7%. Si el proyecto de reforma de asociaciones civiles de La Libertad Avanza (LLA) se materializa en un papel, sin dudas se abrirá una nueva pelea de alto impacto con la CGT, pero también con la AFA.

La guerra contra estas dos organizaciones no es nueva. El propio jefe de Estado apuntó en más de una oportunidad contra el presidente del fútbol argentino, Claudio Tapia, y distintos organismos del Estado abrieron investigaciones y denuncias contra la asociación encargada de organizar y regular las actividad de las selecciones nacionales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), controlada por Santiago Caputo, presentó a fines de enero una denuncia penal contra la AFA por el delito de facturación apócrifa, en operaciones que involucran unos $376 millones. En paralelo, la Inspección General de la Justicia (IGJ), donde el asesor presidencial también tiene influencia, avanzó con otras investigaciones por supuestas irregularidades en los balances económicos de la entidad. Por este tema, el propio Tapia está imputado, y distintas personas vinculadas a la organización fueron allanadas. Aún así, en la Casa Rosada descartan intervenir la AFA, como trascendió en un inicio.

