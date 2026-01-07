Reservas: la mentira piadosa de Toto Caputo

Con Donald Trump concentrado en Venezuela , la Argentina se queda sola con su alma frente a las piedras con las que siempre tropieza: la falta de dólares y la inflación . ¿Otra vez la sopa del atraso cambiario ? Sí: esa es la entrada del menú favorito de Toto Caputo , a la que sigue, como plato principal, la emisión de deuda .

El debut, el viernes pasado, del nuevo esquema cambiario , que supuso el abandono de la actualización de las bandas al 1% mensual y adoptó como criterio de ajuste la inflación pasada, generó inicialmente dos equívocos . El primero, que lo que se indexaría sería el tipo de cambio mayorista; el segundo, que Caputo y su subordinado y exsocio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , cumplirían –ahora sí– la promesa de acumular reservas que le dieran solidez al esquema económico. Letra P había advertido que eso no sería necesariamente así.

Lo que va de 2026 justifica las dudas planteadas por este medio: lo que se ha visto en las pocas ruedas transcurridas es un patrón general por el que el Banco Central efectivamente comienza a acopiar divisas –incluso apurando el paso–, mientras en paralelo el Tesoro vende en el mercado para mantener a raya la cotización del billete verde y no sumarle más presión a una inflación largamente estancada en el "dos y pico" por ciento , tendencia que se habría prolongado, incluso con un leve respingo al alza , en diciembre.

El ministro de Economía va a cumplir con el pago de los 4200 millones de dólares de deuda que vencen el viernes –más del 20% de los compromisos de todo el año–, aunque debió raspar el fondo de la olla y tomar deuda para llegar.

Lo que llama la atención del mercado es que, en momentos en que necesita desesperadamente billetes verdes, el Tesoro sigue quemándolos para mantener pisado el dólar .

El analista financiero Christian Buteler le dijo a Letra P que este martes continuó la tendencia de los días previos, por la que "el Central compra y el Tesoro vende". "El objetivo es mostrar que el Banco Central puso en marcha su anunciada política de compra de dólares, pero el problema es que el mercado lee ese movimiento y ve una inconsistencia", agregó.

"Quien no sigue el día a día del mercado simplemente ve la plaquita que se publica en X, que muestra una compra de dólares, lo que puede recibir muchos likes, pero eso es relato y no tiene sentido", añadió.

Ni bien se difundió el cambio de política destinado a la compra de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo de este año, dependiendo de la intensidad de la demanda de dinero para evitar impactos inflacionarios, este portal advirtió que había que tomar eso con pinzas.

Por un lado, tanto Javier Milei como Caputo y Bausili mantenían en sus declaraciones un énfasis mucho mayor en no abanicar las cenizas todavía abultadas y calientes de la inflación que en la acumulación de reservas.

Por el otro, la persistencia de la meseta del IPC, cuyo quiebre a la baja es directamente proporcional a las posibilidades del Gobierno de mantener su credibilidad ante la opinión pública.

Asimismo, el hecho de que el aumento de la demanda de pesos –los que se volcarían al mercado a cambio de los dólares adquiridos– dependería de que los ingresos, el consumo y la actividad económica se robustecieran en serio, aspiraciones de patas cortas en este modelo, como se ve mes a mes.

Finalmente, la concesión al reclamo unánime del mercado, del gobierno estadounidense y del Fondo Monetario Internacional (FMI) por una política de ese tipo podía ser un ardid para obtener del organismo el segundo waiver –dispensa– por la contumacia oficial en el incumplimiento, justamente, de la meta de reservas.

Las bandas de Toto Caputo, en zona de riesgo

Milei y Caputo ya habían prometido tal cosa –incumplido alevosamente– al firmar el acuerdo de abril, por el que el Fondo puso 20.000 millones de dólares más –otro aporte de campaña– para que paguen las generaciones futuras. Y luego, en septiembre-octubre, nuevamente al concretarse el oneroso "salvataje" de Trump y Scott Bessent

Buteler suma un dato técnico clave para fundamentar el escepticismo. "En estas condiciones, con un tipo de cambio tan cercano al techo de la banda, no hay posibilidad de que el Banco Central compre dólares de manera sustancial", explicó. Hablar de los 10.000 millones de dólares prometidos como piso –unos 830 millones por mes y 40 millones por rueda– es, justamente, un objetivo "sustancial".

El analista matizó la cuestión al mencionar lo que puede ocurrir desde fines de marzo y principios de abril, cuando tome velocidad la nueva temporada de exportaciones de soja, aunque insistió en que, "mientras se manejen tan cerca del techo de la banda, (la meta de compras) parece imposible".

Así, concluyó, "van a tener que incumplir alguno de los dos objetivos: o salen del esquema cambiario actual", que más que de un sistema de bandas es un techo a la cotización, "o no alcanzan el objetivo de comprar 10.000 millones de dólares".

Cabría añadir un tercer elemento y conformar así un trilema. Salir del esquema –elevando el techo o directamente con una flotación más o menos libre– implicaría una nueva devaluación –lesiva para la actividad, los ingresos populares y la imagen del Gobierno– y la convalidación de niveles de inflación que ya no tendrían ninguna posibilidad de empezar con cero a partir de agosto, como prometió el jefe de Estado.

Toto Caputo, en busca del swap perdido

El ministro debería volver a raspar el fondo mediados de año para honrar un vencimiento similar al de este viernes. Eso, si el riesgo país no bajara antes a menos de 500 puntos básicos, lo que permitiría emitir deuda nueva –todavía muy cara y en el límite de lo razonable– para hacer roll over.

Captura de pantalla 2026-01-06 a la(s) 5.52.40p. m. Tras la baja pronunciada generada por el anuncio del apoyo del Tesoro estadounidense, el riesgo argentino no consigue perforar el piso de los 500 puntos básicos. (Fuente: Ámbito).

¿Cómo es posible? ¿No estaba listo para "ayudar" el swap de 20.000 millones de dólares del Tesoro norteamericano, cuyo titular había prometido hacer "whatever it takes" para evitar un default de su peón sudamericano, lo que habría supuesto un verdadero cuchillo de palo en la casa del herrero anarcocapitalista?

No lo parece y, de hecho, sólo se activaron hasta ahora 2500 millones.

En igual línea, no hay ni noticias del crédito por otros 20.000 millones de dólares que, afirmaba el virrey, debía proporcionar un pool de bancos internacionales. Lo que consiguió el Gobierno contra reloj y anunció este miércoles es bien diferente: un repo con seis grandes bancos internacionales por 3000 millones de dólares a sólo 372 días, tasa del 7,4% y entrega en garantía –con compromiso de recompra al final, lo que permitió bajar el costo financiero– de títulos BONAR 2035 y 2038. El gobierno de Estados Unidos está ocupado con otras urgencias.

Además, hasta el irrefrenable Trump tiene un frente interno.

Un trabajo del Congressional Research Service (CRS), titulado U.S. Financial Support to Argentina y destinado a nutrir de información a diputados y senadores norteamericanos, establece que "el apoyo de los Estados Unidos no está justificado desde el punto de vista económico y pone en riesgo los dólares de los contribuyentes".

De ese modo, el anuncio del swap y su uso parcial evitaron un default o una devaluación del peso justo antes de las elecciones legislativas de octubre, pero su ocurrencia sigue sin descartarse.

"Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas adecuadas para hacer los pagos de deuda y sostener los objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones difíciles, como incumplir la deuda (nacional) por décima vez o permitir una mayor flexibilidad del valor del peso", explica.

El peligro persiste y el Capitolio, con este material en mano, podría ponerle límites al uso de ese mecanismo de cooperación que actúa hoy como un dique para la desconfianza del mercado.

¿Swap al freezer?