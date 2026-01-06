La mentira piadosa de Toto Caputo

Con la atención que el gobierno de Donald Trump se digna a prestarle a "su hemisferio" , concentrada hoy en la crisis que él mismo generó en Venezuela, la Argentina se queda sola con su alma frente a las piedras con las que siempre tropieza: la falta de dólares y la inflación . ¿Otra vez la sopa del atraso cambiario ? Y sí: esa es la entrada del menú favorito de Toto Caputo , a la que sigue, como plato principal, la emisión de deuda .

El debut, el último viernes 2, del nuevo esquema cambiario , que supuso el abandono de la actualización de las bandas al 1% mensual y que adoptó como criterio de ajuste la inflación pasada, generó inicialmente dos equívocos . El primero, que lo que se indexaría sería el tipo de cambio mayorista; el segundo, que Caputo y su subordinado y exsocio, el presidente del Banco Central Santiago Bausili , cumplirían –ahora sí, por fin y de una buena vez– la promesa de acumular reservas que le den solidez al esquema económico. Vos, que leés desPertar , te enteraste antes de que eso no sería necesariamente así .

El ministro de Economía va a cumplir con el pago de los 4200 millones de dólares de deuda que vencen el viernes – más del 20% de los compromisos de todo el año –, aunque todavía raspa el fondo de la olla para conseguir un faltante de 1600 millones . Sea como sea, va a llegar.

Lo que llama la atención del mercado es que, en momentos en que necesita desesperadamente billetes verdes, el Tesoro sigue quemándolos para mantener pisado el dólar .

Consultado por desPertar, el analista financiero Christian Buteler dijo que ayer continuó la tendencia de los días previos, por la que "el Central compra y el Tesoro vende. El objetivo es mostrar que el Banco Central puso en marcha su anunciada política de compra de dólares, pero el problema es que el mercado lee ese movimiento y ve una inconsistencia".

"Quien no sigue el día a día del mercado simplemente ve la plaquita que se publica en X y que muestra una compra de dólares, lo que puede recibir muchos likes, pero eso es relato y no tiene sentido", añadió.

Ni bien se difundió el cambio de política destinado a la compra de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo de este año, dependiendo de la intensidad de la demanda de dinero para evitar impactos inflacionarios, te conté que había que tomar eso con pinzas. Recordemos:

Por un lado, tanto Javier Milei como Caputo y Bausili mantenían en sus declaraciones un énfasis mucho mayor en no abanicar las cenizas todavía abultadas y calientes de la inflación que en la acumulación de reservas.

como Caputo y Bausili mantenían en sus declaraciones que en la acumulación de reservas. Por el otro, la persistencia de la mencionada meseta del IPC , cuyo quiebre a la baja es directamente proporcional a las posibilidades del Gobierno de mantener su credibilidad ante la opinión pública.

, cuyo quiebre a la baja es ante la opinión pública. Asimismo, el hecho de que el aumento de la demanda de pesos –los que se volcarían al mercado a cambio de los dólares adquiridos– dependería de que los ingresos, el consumo y la actividad económica se robustecieran en serio, aspiraciones de patas cortas en este modelo, como se ve mes a mes.

Finalmente, te sugerí la posibilidad de que la concesión al reclamo unánime del mercado, del gobierno estadounidense y del Fondo Monetario Internacional (FMI) por una política de ese tipo podía ser un ardid para obtener del organismo el segundo waiver –dispensa– por la contumacia oficial en el incumplimiento, justamente, de la meta de reservas.

Vale recordar, que Milei y Caputo ya habían prometido tal cosa –e incumplido alevosamente– al firmar el acuerdo de abril, por el que el Fondo puso 20.000 millones de dólares más –otro aporte de campaña– para que paguen las generaciones futuras. Y luego, en septiembre-octubre, nuevamente al concretarse el oneroso "salvataje" de Trump y Scott Bessent

Buteler suma un dato técnico clave para fundamentar el escepticismo. "En estas condiciones, con un tipo de cambio tan cercano al techo de la banda, no hay posibilidad de que el Banco Central pueda comprar dólares de manera sustancial", explicó. Hablar de los 10.000 millones de dólares prometidos como piso –unos 830 millones por mes y 40 millones por rueda– es, justamente, un objetivo "sustancial".

El analista matizó la cuestión al mencionar lo que puede ocurrir desde fines de marzo y principios de abril, cuando tome velocidad la nueva temporada de exportaciones de soja, aunque insistió en que "mientras se manejen tan cerca del techo de la banda, (la meta de compras) parece imposible". Así, concluyó, "van a tener que incumplir alguno de los dos objetivos: o salen del esquema cambiario actual", que más que de un sistema de bandas es un techo a la cotización, "o no alcanzan el objetivo de comprar 10.000 millones de dólares".

Cabría añadir un tercer elemento y conformar así un trilema. Salir del esquema –elevando el techo o directamente con una flotación más o menos libre– implicaría una nueva devaluación –lesiva para la actividad, los ingresos populares y la imagen del Gobierno– y la convalidación de niveles de inflación que ya no tendrían ninguna posibilidad de empezar con cero a partir de agosto, como prometió el jefe de Estado.

El busca del swap perdido

Más arriba se dijo que Toto Caputo sigue raspando el fondo de la olla para pagar el viernes, operación que debería repetir a mediados de año para honrar un vencimiento similar. Eso si el riesgo país no bajara antes a menos de 500 puntos básicos, lo que permitiría emitir deuda nueva –todavía muy cara y en el límite de lo razonable– para hacer roll over.

Captura de pantalla 2026-01-06 a la(s) 5.52.40p. m. Tras la baja pronunciada generada por el anuncio del apoyo del Tesoro estadounidense, el riesgo argentino no consigue perforar el piso de los 500 puntos básicos. (Fuente: Ámbito).

¿Cómo es posible? ¿No estaba listo para "ayudar" el swap de 20.000 millones de dólares del Tesoro norteamericano, cuyo titular, había prometido hacer "whatever it takes" para evitar un default de su peón sudamericano, lo que habría supuesto un verdadero cuchillo de palo en la casa del herrero anarcocapitalista?

No lo parece y, de hecho, sólo se activaron hasta ahora 2500 millones del mismo.

En igual línea, no hay ni noticias del crédito por otros 20.000 millones de dólares que, afirmaba el virrey, debía proporcionar un pool de bancos internacionales. Lo que se persigue contra reloj es algo bien diferente: un repo –préstamo de muy corto plazo y con compromiso de recompra de una garantía que se entrega a la firma–. Estados Unidos está ocupado con otras urgencias.

Además, hasta el irrefrenable Trump tiene un frente interno.

Un trabajo del Congressional Research Service (CRS), titulado U.S. Financial Support to Argentina y destinado a nutrir de información a los diputados y senadores norteamericanos, establece que "el apoyo de los Estados Unidos no está justificado desde el punto de vista económico y pone en riesgo los dólares de los contribuyentes". De ese modo, el anuncio del swap –y su uso parcial– evitó un default o una devaluación del peso justo antes de las elecciones legislativas de octubre, pero su ocurrencia sigue sin descartarse.

"Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas adecuadas para hacer los pagos de deuda y sostener los objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones difíciles, como incumplir la deuda (nacional) por décima vez o permitir una mayor flexibilidad del valor del peso", explica.

El peligro persiste y el Congreso, con este material en mano, podría ponerle límites al uso de ese mecanismo de cooperación que actúa hoy como un dique para la desconfianza del mercado.

¿Swap al freezer?

Venezuela: la distracción de Mr. Trump

G9_0sqkWwAA5wBU Donald Trump se burló ayer de Nicolás Maduro en una aparición ante legisladores republicanos, en la que imitó sardónicamente los bailes del venezolano previos a su captura. Dijo que "es un tipo violento que mató a millones de personas" –sic–.

La "Operación Resolución Absoluta" contra Venezuela resulta cada vez más curiosa. La acusasión a Nicolás Maduro dejará caer el cargo de que era jefe del Cartel de los Soles porque el propio Departamento de Justicia debió reconocer que esa organización no existe. Igual, dada la importancia de otros elementos que se esgrimen, el venezolano se enfrenta a décadas de prisión.

Mientrasm Trump sigue canchereando y afirmando que es él quien gobierna Venezuela, con lo que no hace más que achicarle el margen de maniobra en la interna a la frágil presidenta interina Delcy Rodríguez.

El estadounidense no tiene una hoja de ruta clara para salir del laberinto que creó con el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, pero aun así no deja de irritar a los sectores ultras del chavismo y, de ese modo, de atizar el peligro de un estallido. Los tiros escuchados el lunes a la noche en torno al palacio presidencial de Miraflores –según se dijo oficialmente, realizados por error contra drones propios cuya actividad no había sido coordinada– denotaron un estado de desorden preocupante en el régimen.

Pese a haber vulnerado groseramente el derecho internacional y perpetrado una matanza para extraer a Maduro y a su esposa, Estados Unidos no quiere que haya caos porque eso podría desatar un escenario de violencia y una ola de refugiados inmanejable para los países vecinos. Aun así el hombre no puede con su genio y hasta la ninguneada María Corina Machado le masajea el ego ofreciéndole compartir el Premio Nobel de la Paz que acaba de recibir en Oslo.

Cruzado por divisiones peligrosas sobre cómo plantarse frente al avasallamiento del "imperio", el chavismo se aferra al poder.

La entrada en vigor de un estado de excepción suspende formalmente garantías constitucionales que, en los hechos, no se suelen cumplir tanto, permite la realización de arrestos sin orden judicial, restringe la circulación y dispone la militarización de sitios e infraestructuras sensibles, entre otros males.

Aun así, Trump arrasa, incluso fuera de Venezuela y a sabiendas de que así socava dramáticamente un orden internacional que no son sólo los tratados vigentes y las resoluciones de la ONU. Rompe también el sistema de alianzas conocido que, aunque consolide un sistema injusto, al menos resultaba medianamente previsible.

La porfía del republicano en arrebatar –por consideraciones de seguridad nacional en "su hemisferio"– Groenlandia a Dinamarca, un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE), provoca cada vez más alarma. Para Copenhague, ese intento acabaría con la Alianza Atñantica.

Varios de los países más importantes de la UE –Alemania, Francia, la Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni, Polonia, España y, claro, Dinamarca–, a los que se sumó el Reino Unido, emitieron una declaración conjunta en la que llaman a Estados Unidos a recuperar su rol de "socio esencial", no sin advertir que "los aliados europeos no dejarán de defender" la integridad territorial de sus miembros.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, ratificó que "Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y como Dinamarca es miembro de la OTAN, Groenlandia, en principio, también estará sujeta a la defensa de la OTAN".

Una guerra transatlántica es una locura impensable. ¿O no?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.