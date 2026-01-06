El Congreso de Estados Unidos advirtió que el modelo de Javier Milei depende de los dólares de Donald Trump

El respaldo financiero de Estados Unidos a Javier Milei quedó bajo fuerte cuestionamiento en el Congreso norteamericano, que puso en duda la conveniencia económica, la transparencia y la legitimidad política del auxilio otorgado por la administración de Donald Trump . Un documento técnico advierte que la estabilidad del programa económico argentino depende de los dólares provenientes de Washington.

Así lo expone un informe del Congressional Research Service (CRS) , titulado U.S. Financial Support to Argentina, que detalla las objeciones legislativas al swap de monedas por hasta u$s 20.000 millones habilitado en octubre de 2025 a través del Exchange Stabilization Fund (ESF). El CRS es un organismo técnico que produce informes para legisladores.

El informe del CRS deja constancia de que las críticas al apoyo a la Argentina atraviesan a ambos partidos, Demócrata y Republicano, y se concentran en el uso de recursos públicos estadounidenses para sostener al programa económico de Milei: “Algunos miembros del Congreso han expresado preocupaciones sobre el uso de fondos de los contribuyentes para apoyar a la Argentina”, advirtió el documento.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento oficial es el riesgo fiscal que asume Estados Unidos al asistir a un país con antecedentes reiterados de crisis y defaults. “El respaldo de Estados Unidos no está justificado desde el punto de vista económico y pone en riesgo los dólares de los contribuyentes”, señalaron legisladores estadounidenses.

La opacidad del acuerdo es otro punto de fricción central. Ni el Tesoro estadounidense ni el gobierno argentino divulgaron los detalles del swap, lo que motivó reclamos formales desde el Capitolio. “La Administración no ha divulgado públicamente los detalles ni los términos del apoyo financiero”, reclamaron.

El uso discrecional del Exchange Stabilization Fund, creado originalmente para estabilizar el dólar, también fue expuesto de manera explícita. En ese sentido, el informe planteó que “el Congreso podría concluir que la respuesta de política actual no es óptima para los intereses de Estados Unidos”.

Desde una mirada más estructural, algunos legisladores incluso cuestionaron la relevancia de la Argentina para la economía estadounidense: “Desde un punto de vista económico, también existen cuestionamientos sobre la importancia de la Argentina como socio comercial de Estados Unidos o para la economía estadounidense”.

Toto Caputo y Scott Bessent sellan un acuerdo de ayuda financiera.

Las objeciones ya se tradujeron en iniciativas legislativas concretas para limitar o bloquear el uso del ESF en favor de la Argentina, exigir mayor transparencia y reforzar el control del Congreso sobre futuras asistencias financieras a gobiernos extranjeros.

Beneficiados cuestionables

Otro de los cuestionamientos apunta a que el respaldo financiero beneficia de manera indirecta a inversores privados con posiciones en activos argentinos. Según el CRS: “El apoyo beneficia de manera indebida a inversores privados que habían invertido en activos argentinos”.

Además, el informe destacó las críticas por el condicionamiento político del respaldo, luego de las declaraciones de funcionarios de la administración Trump que vincularon la continuidad de la asistencia al desempeño electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre último.

Para varios legisladores, este enfoque constituye una intromisión directa en la política interna del país: “Las medidas equivalen a una interferencia en una elección democrática extranjera”.

Impacto en la producción estadounidense

El Congreso también puso el foco en los efectos colaterales del apoyo a la Argentina sobre sectores productivos de Estados Unidos. El CRS advierte que el fortalecimiento del esquema cambiario argentino podría afectar la competitividad de exportadores norteamericanos en mercados globales clave. “Las políticas perjudican a los exportadores estadounidenses que compiten con la Argentina en los mercados globales, particularmente en los productos derivados de la soja”.

A esa preocupación se suma el impacto potencial sobre el sector ganadero: “Un aumento potencial de las importaciones estadounidenses de carne vacuna argentina podría impactar negativamente en los productores ganaderos de Estados Unidos”.

La urgencia del BCRA

Mientras tanto, el programa económico de Milei navega en un escenario en el que los dólares externos siguen siendo determinantes y en el que, según el propio Congreso de Estados Unidos, el sostén financiero aparece cada vez más atado a una asistencia excepcional.

En este marco, Argentina debe afrontar los vencimientos del 9 de enero por u$s 4200 millones, en un contexto en el que el ministro de Economía, Toto Caputo, todavía debe conseguir cerca de la mitad de los fondos necesarios. En el mercado descuentan que el pago se realizará, aunque todavía no se conocen los instrumentos financieros que se utilizarán para cubrir el faltante.

El CRS advirtió que Argentina "acumula nueve cesaciones de pagos desde su independencia" y mantiene una elevada "exposición con el FMI", factores que debilitan los fundamentos para justificar la asistencia mediante el ESF. Esa exposición se dio en las dos gestiones de Caputo.

En paralelo, el BCRA comenzó a dar señales de acumulación de reservas bajo el nuevo esquema cambiario. La autoridad monetaria compró este lunes u$s 21 millones, una cifra equivalente a algo menos del 5% del volumen operado, en una jornada en la que el tipo de cambio cerró en $1470. Sin embargo, el Tesoro habría vendido divisas, según operadores.

bcra reservas

Este martes, el Banco Central compró u$s 83 millones, a un precio mayorista de $1466 o 16 pesos por encima del valor al que intentaba comprar el Tesoro (para juntar divisas para pagar la deuda) hasta fin de año.

Las intervenciones del BCRA fueron acotadas, pero buscaron dar señales positivas a los mercados, en momentos de fuerte presión por los compromisos de deuda y con la meta de reservas nuevamente en el centro de la escena.