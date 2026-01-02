Dólar 2026: con el nuevo esquema de flotación, el BCRA no compró reservas y Toto Caputo volvió a vender

El nuevo esquema cambiario debutó con viejas tensiones. Con las bandas ajustadas por inflación, el Gobierno dejó correr al dólar mayorista 1,5%, hasta $1475. Si bien Toto Caputo busca dar mayor flexibilidad, la primera señal a los mercados indica que la prioridad sigue siendo evitar que el precio testee el techo de la zona de intervención, actualmente en $1529.

De hecho, operadores del mercado relataron que el Banco Central volvió a vender dólares por cuenta del Tesoro para evitar que la divisa suba más y se acerque al techo de la banda.

Mientras el Banco Nación vendió a $1490 y los dólares financieros acompañaron la dinámica alcista, con el MEP en torno a $1500 y el contado con liquidación escalando hasta la zona de $1540, el BCRA arrancó sin cumplir con el inicio de la acumulación de reservas, el objetivo planteado al presentar la hoja de ruta para 2026.

El movimiento se dio en un contexto en el que, formalmente, el Banco Central quedó habilitado desde este viernes a comprar reservas: puede adquirir hasta el 5% del volumen operado en el Mercado Abierto Electrónico ( MAE ), según lo anunciado a mediados de diciembre. Sin embargo, en la rueda no se lo vio actuando como demandante neto. Por el contrario, operadores del mercado señalaron que volvió a predominar la venta “por cuenta y orden del Tesoro”, una dinámica que ya venía observándose en las últimas semanas del año pasado.

"El BCRA se guardó discrecionalidad en el programa de compra de reservas y en su debut no estuvo alineado con el objetivo diario. Lo estipulado sería que el BCRA compre el 5% de compras del volumen del mercado de cambios por día. De cumplirse, hoy debería de haber comprado u$s 27,9 millones, en cambio, no compró nada", posteó el economista Hernán Letcher .

— Hernán Letcher (@hernanletcher) January 2, 2026

Operadores de mesas de dinero describieron la jornada como un debut con “muralla de ventas del Tesoro” para evitar que el dólar testeara el techo de la banda, tras actualizarse un 2,5%, en línea con la inflación de noviembre. Al cierre, el tipo de cambio mayorista quedó a unos 3,6% de ese límite superior.

¿Comprar reservas o contener el dólar?

La gran pregunta que dejó la jornada es si el Banco Central empezará efectivamente a usar la nueva herramienta para recomponer reservas o si seguirá priorizando la contención del tipo de cambio, especialmente frente a una demanda estacional que promete crecer en enero.

El arranque del año combina varios factores de presión: una oferta de divisas estacionalmente más débil por exportaciones, mayor demanda por turismo —a la que se suma el anticipo de viajes al exterior por propuestas como el Mundial de Fútbol— y la habilitación para que las empresas giren dividendos correspondientes a las ganancias de 2025. Todo esto convive con un cepo que sigue vigente para la compra de dólar ahorro por parte de empresas y para las operaciones de “rulo”.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron que las compras del BCRA “no deben darse por garantizadas diariamente”. Recordaron que la propia autoridad monetaria aclaró que sólo intervendrá del lado comprador “si los flujos de oferta de la balanza de pagos lo permiten y la demanda de dinero se recupera”. Con los volúmenes recientes del MAE, una compra del 5% implicaría unos u$s 25 millones por rueda, un monto acotado frente a las necesidades de reservas.

caputo-y-bausili.jpg Toto Caputo y Santiago Bausili ajustan las bandas del dólar

Además, el contexto externo inmediato no ayuda. Enero suele ser un mes flojo para las exportaciones y, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC), en diciembre el sector todavía estuvo cancelando deuda comercial acumulada durante el esquema de retenciones cero, lo que redujo la oferta en el mercado oficial.

Pagos, reservas y señales hacia 2026

El calendario financiero también condiciona la estrategia. El 9 de enero el Gobierno debe afrontar un pago de unos u$s 4200 millones, y en el mercado estiman que aún faltarían cerca de u$s 2400 millones para cubrirlo. En ese marco, vuelven a aparecer las versiones sobre un REPO con bancos o algún esquema de financiamiento puente, mientras se monitorean posibles apoyos externos.

Para Gustavo Araujo, head of research de Criteria, la introducción de la banda “modifica el régimen operativo, pero no necesariamente la dinámica de fondo”. En su visión, “la banda funciona como un ancla de expectativas más que como un objetivo a testear permanentemente”, siempre que la política fiscal y monetaria se mantenga consistente. El principal riesgo, advirtió, no es una ruptura del techo, sino que el mercado perciba “inconsistencias entre la banda y la posibilidad real de acumular reservas”.

En ese sentido, Araujo también señaló que la liberación de las cuentas Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) del blanqueo 2024 y la puesta en marcha de la ley de Inocencia Fiscal pueden tener un efecto estabilizador de corto plazo, al reducir "la demanda precautoria de dólares". Sin embargo, aclaró que se trata más de "un impacto de stock que de flujo" y que no reemplaza la necesidad de generar dólares genuinos vía exportaciones e inversión.

La consultora Max Capital coincide en que el impacto del fin del período de inmovilización de las cuentas CERA sería acotado. Estima que los depósitos liberados se ubican entre u$s 10.000 millones y u$s 20.000 millones, pero remarcan que la nueva legislación que facilita el uso de dólares no declarados limita un eventual shock de demanda cambiaria.