Suprema Corte bonaerense: el kicillofismo asegura tener "muy buenos candidatos" para el tribunal

En la previa del arranque de la discusión por la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense, en el espacio del gobernador Axel Kicillof confirmaron este miércoles que el proceso se abrirá en los próximos meses y aseguran tener "muy buenos candidatos" para ocupar los lugares vacíos del máximo tribunal.

Lo dijo Santiago Pérez Teruel , titular de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los nombres que suenan para integrar la Corte. El funcionario, muy cercano a Kicillof, habló sobre el proceso de designaciones y destacó la "calidad" de los posibles postulantes del oficialismo.

"La Corte funciona muy bien con tres miembros, a tiempo y con fallos de mucha calidad institucional. Es una discusión que se va a dar este año", afirmó. El funcionario subrayó que se trata de "una discusión eminentemente política, pero que tiene que concluir en los mejores perfiles técnicos".

EL JUEGO DE LAS SILLAS Nombres y claves para completar la Corte de #Justicia bonaerense: históricos, mileístas y cuestión de género https://t.co/wkXkfg4LVV Martín Soler pic.twitter.com/ycYxso0zlI

Las declaraciones de Pérez Teruel hicieron ruido en La Plata porque se trata de uno de los candidatos que el kicillofismo baraja para ocupar un lugar en el tribunal. El asesor general de gobierno forma parte del círculo más estrecho del gobernador desde hace más de una década y su nombre circula con fuerza en las conversaciones informales que mantienen distintos sectores del peronismo bonaerense.

Consultado sobre su eventual postulación, Pérez Teruel adoptó una postura cautelosa pero no descartó la posibilidad. "Hasta que no haya una decisión del Gobernador de propuestas de candidatos, sigo trabajando en mi cargo. Nuestro espacio político tiene muy buenos candidatos para ocupar esos lugares. Nuestra fuerza política tiene un montón de candidatos y candidatas que pueden cumplir el rol", agregó.

Suprema Corte bonaerense

Los nombres de Axel Kicillof

Dentro del kicillofismo, Pérez Teruel no es el único nombre que circula para la Corte. Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas y otro integrante del grupo cercano al gobernador, también suena como posible candidato. Thea ya ocupa un cargo vitalicio en el organismo de control provincial, lo que marcó un antecedente de Kicillof de ubicar a funcionarios de confianza en posiciones institucionales clave de largo plazo.

La eventual designación de Pérez Teruel o Thea respondería a una estrategia del gobernador de consolidar presencia propia en los resortes más importantes del Estado bonaerense con funcionarios que permanecerán en sus cargos más allá del mandato de Kicillof.

Juan martin mena.jpg Juan Martín Mena, ministro de Justicia del gobierno de Axel Kicillof.

El espacio político del gobernador deberá negociar con otros sectores del peronismo los restantes lugares vacantes en la Corte. Del kirchnerismo y La Cámpora suena Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia, quien cuenta con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner y tiene experiencia en la gestión judicial bonaerense.

Por el Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa, circulan los nombres Mario Kohan -presidente del Tribunal de Casación bonaerense- y Sofía Vanelli como posibles candidatos para ocupar uno de los asientos del máximo tribunal.

Rosca en Buenos Aires

La oposición también reclama participación en la composición de la Corte. Como contó Letra P, en el espacio libertario impulsan la candidatura de Marcelo Romero, exfiscal de La Plata con vínculos en el entorno político de Javier Milei en la provincia. La incorporación de Romero ampliaría el espectro de perfiles en el tribunal y reflejaría los nuevos equilibrios políticos en la Legislatura bonaerense.

Además de estos nombres que concentran la discusión actual, en distintos momentos del último año circularon otras figuras como posibles integrantes de la Corte. Entre ellos, la jueza del Tribunal de Casación Florencia Budiño, la camarista del fuero Contencioso Administrativo María Ventura Martínez, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata Marina Sánchez Herrero, el juez de Casación Víctor Violini, el titular de la Secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados del Senado Ulises Giménez y la especialista en Derecho de Familia Marisa Herrera.

marcelo-romero

Sin embargo, estos nombres no lograron consolidarse como candidatos definitivos y habrían quedado relegados en la mesa de negociación política que definirá la composición del tribunal.

Agenda 2026

La Suprema Corte bonaerense funciona con solo tres miembros: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Según establece la ley, el máximo tribunal provincial debería estar integrado por siete integrantes. Esta situación de emergencia institucional obliga al cuerpo a convocar magistrados o magistradas de Casación para integrar fallos y mantiene al organismo en una condición excepcional que se prolonga desde hace años.

El compromiso del gobierno provincial es intentar completar los cuatro lugares vacantes antes de la feria judicial de julio de 2026. El Senado provincial será el ámbito donde se definirá la suerte de los postulantes, ya que ese cuerpo debe aprobar los pliegos con una mayoría calificada. El oficialismo necesitará construir consensos amplios que incluyan al kirchnerismo, al massismo y a sectores de la oposición para avanzar con las designaciones.