Los bancos detrás del REPO: Santander y BBVA ya salvaron tres veces a Toto Caputo

Los mismos nombres se repiten en cada operación de financiamiento del Banco Central para cubrir vencimientos de deuda y sostener el programa financiero.

Lorena Hak
Por Lorena Hak
Toto Caputo y Javier Milei concretaron un nuevo REPO con bancos amigos 

El Banco Central confirmó un nuevo REPO por u$s 3000 millones con seis bancos internacionales para cubrir vencimientos de deuda del viernes. Santander y BBVA participaron en las tres operaciones con las que Toto Caputo consiguió tapar agujeros hasta el momento y también habían sido mencionados en negociaciones por hasta u$s 20.000 millones antes de las elecciones de octubre.

Toto Caputo x 2 (imagen generada con inteligencia artificial).
MALDITO DÓLAR

Reservas: la mentira piadosa de Caputo

Por  Marcelo Falak

El BCRA confirmó este miércoles la concreción de una operación de financiamiento tipo REPO (pase pasivo) con el objetivo de garantizar el pago de los vencimientos de deuda soberana previstos para este 9 de enero, por un total cercano a los u$s 4200 millones entre capital e intereses.

La operación se estructuró a 372 días, con vencimiento en enero de 2027, y devenga una tasa de interés equivalente a la SOFR más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que arroja un costo anual cercano al 7,4%.

Como garantía, el BCRA entregó bonos del Tesoro en dólares, específicamente Bonares 2035 (AL35) y Bonares 2038 (AL38), parte de los cuales habían sido obtenidos en el reciente canje intrasector público.

Quiénes y cuánto

Según reveló Bloomberg en Línea y confirmaron fuentes financieras internacionales, el consorcio que participó del repo estuvo integrado por seis bancos globales, que aportaron diversos montos a la operación que permitió evitar un default ante la escasez de reservas.

  • Santander (líder de la operación): u$s 680 millones
  • BBVA (líder de la operación): u$s 680 millones
  • Deutsche Bank (líder de la operación): u$s 680 millones
  • Goldman Sachs: u$s 510 millones
  • JPMorgan: u$s 340 millones
  • Bank of China: u$s 100 millones

Santander, BBVA y Deutsche Bank actuaron como estructuradores del préstamo. Su rol fue fundamental para coordinar el colateral (bonos AL35 y AL38) y garantizar el grueso del monto. En tanto, JPMorgan y Goldman Sachs, los dos gigantes de Wall Street, mantienen una relación fluida con el equipo económico desde los tiempos en el sector privado de los actuales funcionarios.

La participación del Bank of China se destacó por haberse sumado en el tramo final de la operación, lo que permitió completar el monto adjudicado.

Siempre listos y con exceso de oferta

El BCRA informó que recibió ofertas por u$s 4400 millones, pero decidió tomar sólo u$s 3000 millones. Esto implicó que los bancos estaban dispuestos a prestar más fondos de los finalmente adjudicados.

Este REPO forma parte de una secuencia de operaciones que muestran una constante repetición de nombres entre los bancos que financian al Gobierno. Este es el tercer REPO de la dupla Santiago Bausili-Toto Caputo, sumando un total de u$s 6000 millones bajo esta modalidad.

Segundo repo – junio de 2025

En junio de 2025, el BCRA amplió el financiamiento en otros u$s 2000 millones, con vencimiento en abril de 2027. En esa oportunidad participaron siete bancos internacionales: Santander, BBVA, JPMorgan, Citi, HSBC, Goldman Sachs, y Deutsche Bank.

La garantía estuvo compuesta por títulos Bopreal Serie 1-D.

Primer repo – diciembre 2024 / enero 2025

La primera operación de la gestión Milei se concretó en diciembre de 2024 por un monto cercano a los u$s 1000 millones. En ese inicio, Santander y BBVA fueron los bancos centrales para abrir el acceso del BCRA al crédito voluntario internacional tras la salida parcial del cepo.

La reiteración de entidades como Santander, BBVA, Deutsche Bank, JPMorgan y Goldman Sachs a lo largo de los distintos repos consolidó un núcleo estable de bancos internacionales que vienen financiando al sector público argentino desde el inicio de la administración libertaria.

Toto Caputo y Santiago Bausili

Son las mismas entidades que, según trascendió en el mercado antes de las elecciones de octubre pasado, habían sido mencionadas en conversaciones para un eventual financiamiento de mayor escala, de hasta u$s 20.000 millones, en una operatoria en la que intervenía el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de darle mayor aire financiero al Gobierno.

Deuda del Tesoro y deuda del BCRA

La secuencia de repos también reflejó un cambio en la dinámica del financiamiento público. Mientras en etapas anteriores se incrementó la deuda del Tesoro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar el balance del Banco Central, en la actualidad es el propio BCRA el que toma deuda para que el Tesoro pueda cumplir con sus compromisos externos, tal como advirtió el analista Christian Buteler.

A pesar de la mejora en la tasa, la operación implica entregar bonos soberanos como garantía (colateral) a cambio de dólares líquidos.

