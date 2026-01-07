NORTE GRANDE

Misiones: Hugo Passalacqua prorrogó medidas de alivio fiscal para cuidar el empleo y la producción

La decisión extendió beneficios tributarios para dar previsibilidad, cuidar la liquidez. Apoyos a sectores clave en un escenario nacional adverso.

Por Letra P | Periodismo Político
Hugo Passalacqua prorrogó medidas de alivio fiscal para sostener empleo y producción en Misiones.

Hugo Passalacqua prorrogó medidas de alivio fiscal para sostener empleo y producción en Misiones.

Notas Relacionadas
Diego Santilli y Hugo Passalacqua en Posadas, Misiones. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Obras, ATN y caja de jubilaciones, los pedidos que Santilli se trajo de Misiones

Por  César Pucheta

El anuncio se realizó a través de redes sociales y detalló que la Agencia Tributaria Misiones (ATM) mantuvo beneficios orientados a reducir la presión impositiva. El objetivo central apuntó a brindar previsibilidad financiera, sostener la actividad y evitar retrocesos en la generación de trabajo formal.

Las medidas anunciadas por Hugo Passalacqua

Entre las disposiciones confirmadas se incluyó la continuidad de la bonificación del 30% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia. El beneficio alcanza a quienes ejercieron su actividad en regla y se encontraron matriculados conforme a la normativa vigente.

El beneficio alcanza a un amplio abanico de actividades que incluye a profesionales de las áreas jurídica, notarial y de ciencias económicas, además de los vinculados con la salud, como médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos y kinesiólogos. También comprende a arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales, agrónomos, veterinarios, psicólogos, guías de turismo y trabajadores sociales, entre otros

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/2008870405075808418&partner=&hide_thread=false

Además, se prorrogó la suspensión del régimen de autorretención previsto en el artículo 9 de la Resolución General 18/10. La decisión reduce adelantos y retenciones, con impacto directo en la liquidez de estudios profesionales y prestadores de servicios.

Para el sector industrial, la administración provincial sostiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos con una alícuota del 1,50% sobre la base imponible de los anticipos. En un contexto caracterizado por el estancamiento general de la actividad, la herramienta busca aliviar la carga financiera mensual y evitar superposiciones de pago.

Las medidas se incriben en una serie de políticas impulsadas por el gobierno de Passlacqua para alivianar la carga de la crisis y los aumentos de los bolsillos misioneros. La semana pasada también se anunció la prorroga la Tarifa Eléctrica Social Provincial hasta el 30 de abril de 2026, tanto para Energía de Misiones como para las cooperativas de la provincia, garantizando el acceso a este servicio esencial mediante una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kWh.

Ahora, desde el ámbito económico provincial señalaron que la continuidad del esquema permitirá planificar costos, sueldos e insumos en un contexto restrictivo. La reducción tributaria, aseguran en la provincia, favorece la estabilidad operativa de consultorios, estudios y plantas industriales.

Respaldo de los profesionales en Misiones

La prórroga recibió apoyo de entidades representativas. Durante 2025, el presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, Juan Manuel Fouce, destacó que la iniciativa “potencialmente beneficia a más de 60 mil profesionales”, según declaró en una entrevista con Canal 12.

En la misma línea, el expresidente y vocal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, Mariano Amable, sostuvo que la medida “representa una menor carga” y eliminó topes de facturación que condicionaban el acceso al beneficio.

La Provincia remarcó que el enfoque respondió a una gestión pragmática, orientada a acompañar a quienes producen y trabajan. Con reglas claras y un horizonte definido, el esquema fiscal buscó sostener la actividad económica y preservar los puestos laborales en un escenario nacional complejo.

Temas
Notas Relacionadas
Sebastián Macias el día que recibió su diploma como legisaldor electo en Misiones. 
LA LEGISLATURA QUE VIENE

Misiones: Macías, Centeno y Arnold, las caras de la nueva tropa legislativa del Frente Renovador NEO

Una reunión de bloque anticipó la jugada esta semana. Oscar Herrera Ahuad va al Congreso y el misionerismo avanza en la renovación del espacio.
Misiones amenaza con frenar la zafra en plena desregulación libertaria
YERBATEROS CALIENTES

Mate amargo: Misiones amenaza con frenar la zafra en plena desregulación libertaria

Productores en quebranto por el precio de la hoja verde, que ronda los $200 por kilo. Costos que no se cubren, cheques a seis meses y cadenas de pago cortadas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Germán Larrea quiere un RIGI para dominar la privatización de los trenes de carga.
LOS PERFILES DEL PODER

Germán Larrea, el señor de los trenes

Por  Esteban Rafele
Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, algunos de los intendentes que no se pueden presentar.
AGENDA 2026 | BUENOS AIRES

Intendentes sin reelección: cuánto poder de fuego pierde cada fuerza para 2027

Por  José Maldonado
Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, presidente de la UCR Córdoba.
Desafío 2027 | Córdoba

El verano de De Loredo: alambrar intendentes, recorrer el interior y puntear su plan de gobierno

Por  Yanina Babiachuk
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, secuestrado.
TRIBUNA LETRA P

Venezuela, el realismo y la anarquía

Por  Felipe Solá