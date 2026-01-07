Misiones: Hugo Passalacqua prorrogó medidas de alivio fiscal para cuidar el empleo y la producción

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , prorrogó un esquema de alivio fiscal destinado a preservar el empleo y la producción en la provincia del Norte Grande . La medida, vigente hasta abril de 2026, busca amortiguar el impacto de la crisis nacional y ofrecer reglas estables para quienes desarrollaron actividades profesionales e industriales.

El anuncio se realizó a través de redes sociales y detalló que la Agencia Tributaria Misiones (ATM) mantuvo beneficios orientados a reducir la presión impositiva. El objetivo central apuntó a brindar previsibilidad financiera, sostener la actividad y evitar retrocesos en la generación de trabajo formal.

Entre las disposiciones confirmadas se incluyó la continuidad de la bonificación del 30% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia. El beneficio alcanza a quienes ejercieron su actividad en regla y se encontraron matriculados conforme a la normativa vigente.

El beneficio alcanza a un amplio abanico de actividades que incluye a profesionales de las áreas jurídica, notarial y de ciencias económicas, además de los vinculados con la salud, como médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos y kinesiólogos. También comprende a arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales, agrónomos, veterinarios, psicólogos, guías de turismo y trabajadores sociales, entre otros

Además, se prorrogó la suspensión del régimen de autorretención previsto en el artículo 9 de la Resolución General 18/10. La decisión reduce adelantos y retenciones, con impacto directo en la liquidez de estudios profesionales y prestadores de servicios.

Extendemos hasta abril de 2026 las medidas de alivio fiscal. Continúa la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia. Se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión del artículo 9 de la RG 18/10 (autorretención). Se mantiene la…

Para el sector industrial, la administración provincial sostiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos con una alícuota del 1,50% sobre la base imponible de los anticipos. En un contexto caracterizado por el estancamiento general de la actividad, la herramienta busca aliviar la carga financiera mensual y evitar superposiciones de pago.

Las medidas se incriben en una serie de políticas impulsadas por el gobierno de Passlacqua para alivianar la carga de la crisis y los aumentos de los bolsillos misioneros. La semana pasada también se anunció la prorroga la Tarifa Eléctrica Social Provincial hasta el 30 de abril de 2026, tanto para Energía de Misiones como para las cooperativas de la provincia, garantizando el acceso a este servicio esencial mediante una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kWh.

Ahora, desde el ámbito económico provincial señalaron que la continuidad del esquema permitirá planificar costos, sueldos e insumos en un contexto restrictivo. La reducción tributaria, aseguran en la provincia, favorece la estabilidad operativa de consultorios, estudios y plantas industriales.

Respaldo de los profesionales en Misiones

La prórroga recibió apoyo de entidades representativas. Durante 2025, el presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, Juan Manuel Fouce, destacó que la iniciativa “potencialmente beneficia a más de 60 mil profesionales”, según declaró en una entrevista con Canal 12.

En la misma línea, el expresidente y vocal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, Mariano Amable, sostuvo que la medida “representa una menor carga” y eliminó topes de facturación que condicionaban el acceso al beneficio.

La Provincia remarcó que el enfoque respondió a una gestión pragmática, orientada a acompañar a quienes producen y trabajan. Con reglas claras y un horizonte definido, el esquema fiscal buscó sostener la actividad económica y preservar los puestos laborales en un escenario nacional complejo.