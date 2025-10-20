SALVAVIDAS DE PLOMO

Habemus swap: Javier Milei logró respaldo del Tesoro de EEUU por US$ 20.000 millones para estabilizar el dólar

El acuerdo le permite al Banco Central fortalecer sus reservas y enfrentar eventuales episodios de volatilidad cambiaria. Muchas preguntas sin respuesta.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Toto Caputo apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Javier Milei y Toto Caputo apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Notas Relacionadas
Donald Trump y Javier Milei, amigos para siempre.
SALVATAJE FULL FULL

Trump ofrece un swap de 20.000 millones de dólares, comprar deuda y una línea directa de crédito

Por  Letra P | Periodismo Político

El entendimiento forma parte de una estrategia integral del gobierno argentino y permitirá realizar operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes, dotando al Central de nuevas herramientas ante escenarios de tensión en los mercados.

Según informó el organismo en un comunicado oficial difundido este lunes, el acuerdo tiene como finalidad “preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. La medida apunta a fortalecer la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado en caso de ser necesario.

Hasta el cierre de esta nota, el BCRA no había comunicado detalles de la operación millonaria: se desconoce cómo se contabilizarán en reservas, cuánto dinero fresco entrará al país y a qué costo y para qué podría usarse.

Nota de Prensa 20-10-2025 (1)

Estas operaciones de intercambio de divisas permitirán al BCRA ampliar su margen de maniobra, fortaleciendo la liquidez de las reservas internacionales. Además, según se anunció, el acuerdo está alineado con las funciones de regulación establecidas en la Carta Orgánica del organismo monetario.

Javier Milei y la estabilidad perdida

El pacto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos establece los términos y condiciones para realizar operaciones de intercambio de divisas entre ambas partes. Según detalló el BCRA, esto permitirá “ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible”.

Además, el acuerdo tiene como meta central “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina”, al tiempo que promueve “un crecimiento económico sostenible”.

Reservas internacionales

La implementación del acuerdo permitirá al BCRA acceder a divisas en momentos clave, reforzando la capacidad del organismo para intervenir ante situaciones que puedan generar volatilidad financiera.

El comunicado no especifica los plazos ni las condiciones exactas del swap, pero subraya que el objetivo es fortalecer la posición del país en los mercados y consolidar las herramientas para enfrentar desafíos cambiarios.

Temas
Notas Relacionadas
El salvataje de Scott Bessent: qué es un swap, cómo funciona y por qué impacta en las reservas del BCRA.
ECONOMÍA

Qué es un swap, cómo funciona y por qué impacta en las reservas del Central

Es un mecanismo de intercambio de monedas entre bancos centrales. China y ahora EE.UU. lo usan para asistir al Gobierno y reforzar el respaldo financiero.
Las claves del rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei 
LETRA PEPE

La Embajada contraataca

El peronismo mira atónito cómo Donald Trump maneja los hilos del gobierno de Javier Milei. Europa, también. Provincias Unidas ¿al rescate?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El peronismo pide que el escrutinio se informe provincia por provincia. 
ELECCIONES 2025

La pulseada por los votos: el peronismo pide que los resultados se difundan por provincia

Por  José Maldonado
Las claves del rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei 
LETRA PEPE

La Embajada contraataca

Por  Gabriela Pepe
Andrés Larroque no descartó ir por el PJ bonaerense: Siempre a disposición
LA INTERNA SIGUE AHÍ

Larroque no descarta ir por el PJ bonaerense: "Siempre a disposición"

Por  Macarena Ramírez
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia.
CAMBIO DE CICLO

Este es Rodrigo Paz Pereira, el derechista moderado que gobernará Bolivia

Por  Marcelo Falak