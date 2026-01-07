Las rutas de Javier Milei: antes de las obras, Cartellone y Obring cobrarán $161 millones diarios en peajes

La privatización de las rutas con peaje en la era Javier Milei

El gobierno de Javier Milei puso en marcha las primeras concesiones viales del esquema de privatización con la restitución inmediata de los peajes en la autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria, a pesar de que las nuevas operadoras privadas retomaron el cobro sin haber ejecutado obras previas ni mejoras en la infraestructura transferida.

El esquema libertario de privatización vial dejó a la flamante empresa Autovía del Mercosur , controlada por el grupo Cartellone , en condiciones de obtener una recaudación mínima diaria estimada en torno a los $150 millones por peajes, en el caso de que todos los usuarios utilicen el sistema TelePase .

En el puente Rosario-Victoria, la nueva concesionaria Conexión Alto Delta —integrada por las constructoras Obring , Rovial , Edeca , Pitón y Pietroboni — contará con una recaudación piso cercana a los $11 millones diarios, también bajo el supuesto de un uso total del sistema de telepeaje.

En ambos casos, los ingresos diarios podrían incrementarse hasta un 50% si se mantiene la proporción de usuarios que abonan con medios de pago distintos al TelePase, tal como se registraba antes de la suspensión del cobro .

En cada una de las cuatro cabinas de la autovía del Mercosur rehabilitadas entre Paso de los Libres y Campana, la tarifa inicial para vehículos livianos con TelePase quedó fijada en $1886,87. En cambio, para quienes abonen mediante tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales, códigos QR o teléfonos celulares, el valor asciende a $3773,75.

La nueva tarifa con TelePase es un 18% superior a la que estuvo vigente hasta abril de 2025, cuando se cerraron las estaciones de cobro. En tanto, el valor sin telepeaje resulta un 135% más caro que el último esquema de pago manual.

Tránsito, peaje y cambio de sistema

Según cifras oficiales, en toda la traza de la autovía del Mercosur —que comprende casi 700 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate–Brazo Largo y el acceso al paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana— circulan en promedio 52.000 vehículos mensuales. El 76% corresponde a automóviles y el 24% restante a distintas categorías de camiones.

peaje rosario victoria.jpg La privatización de las rutas: Javier Milei se ató al club de la obra pública

En cuanto a los medios de pago, los registros previos indican que el 70% de los usuarios abonaba los peajes de forma manual, mientras que sólo el 30% utilizaba sistemas automáticos.

Autovía del Mercosur inició sus operaciones con la reimplantación de los peajes en Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas exclusivamente mediante TelePase, sin habilitar cabinas de cobro manual.

Durante los primeros días, sólo se les cobrará a los usuarios adheridos al sistema de telepeaje. Aquellos que no cuenten con TelePase serán registrados mediante lectores de patentes y podrán circular sin abonar en el momento, con un compromiso de pago posterior.

La empresa prevé que para mediados de enero estará operativo el nuevo esquema de cobro con la instalación de tótems electrónicos, que permitirán pagar con tarjetas y billeteras digitales, aunque con una tarifa duplicada.

Actualización trimestral y caso Rosario-Victoria

Tanto la tarifa de TelePase como la correspondiente a los pagos electrónicos se actualizarán de manera trimestral a través de una fórmula que combinará la variación de precios minoristas, la inflación mayorista y los costos operativos del sector.

En el puente Rosario-Victoria, la tarifa para automóviles en la estación de Isla La Deseada quedó establecida en $1029 con TelePase y en el doble de ese valor para los pagos electrónicos.

puente rosario victoria privatización La privatización del puente Rosario-Victoria

De acuerdo con estadísticas de Vialidad Nacional, el tránsito mensual promedio alcanza los 192.000 vehículos, de los cuales el 66% son autos y el 34% camiones. En este corredor, el 78% de los usuarios abonaba de manera manual y apenas el 22% utilizaba telepeaje.

Al igual que en la autovía del Mercosur, la concesionaria Conexión Alto Delta proyecta eliminar el cobro manual y dejar como únicas opciones el TelePase y los tótems electrónicos, con tarifas diferenciadas.

Obras y garantías de la privatización

Con los ingresos provenientes de los peajes, ambas concesionarias deberán ejecutar las obras prioritarias establecidas en los pliegos, que se dividen en tres grupos.

Las obras iniciales de puesta en valor incluyen tareas para recuperar la transitabilidad y la seguridad vial, como bacheo, corte de pasto, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de barandas y señalización.

Las obras obligatorias contemplan la reparación de calzadas de pavimento rígido, la reconstrucción de distribuidores y el recambio de los sistemas de iluminación por tecnología LED.

rutas-argentinas.jpg Obras públicas en las rutas argentinas de Javier Milei y Toto Caputo

Finalmente, los trabajos de rehabilitación abarcan bacheos profundos, fresados, ejecución de nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.

Para financiar estas obras, las empresas podrán ceder en garantía hasta el 70% de los ingresos por peajes. Además, quedaron habilitadas a desarrollar negocios complementarios, como paradores, estaciones de servicio, centros comerciales, confiterías, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos, depósitos fiscales y servicios de telecomunicaciones.

Como resguardo adicional para evitar la reversión de las concesiones al Estado, la administración de Milei estableció que, ante una eventual ruptura de la ecuación económico-financiera, el Gobierno podrá renegociar los contratos, habilitando ajustes tarifarios, menores exigencias de inversión o incluso subsidios del Tesoro.