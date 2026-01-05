El misterioso rol de los hijos de Toto Caputo en el Ministerio de Economía

Dos de los seis hijos de Toto Caputo trabajan en el Ministerio de Economía . El propio funcionario lo reveló en Twitter. Aclaró que lo asesoran ad honorem. Ante un pedido de acceso a la información de Letra P , su cartera evitó brindar detalles, al punto de que ni siquiera devela cuáles son ni qué actividades realizan.

"Se hace saber que dos de sus hijos desarrollan tareas de colaboración y apoyo a las actividades que les son requeridas, sin sujeción a horario, frecuencia, ni régimen de asistencia que los alcance", respondió el Palacio de Hacienda ante la consulta de este medio, esquivando incluso la pregunta más simple, ¿ qué hijos del ministro trabajan con él ?

Caputo tiene cuatro varones (Luis Nicolás, Agustín, Cristóbal y Santiago) y dos hijas, Sofía y Alexia. Identificar cuáles lo asesoran resulta clave para permitir evaluar si hay un conflicto de interés en puerta. No fueron contratados ni designados formalmente, ni siquiera como el sobrino del ministro, el asesor Santiago Caputo , que figura en la planilla de la Secretaría General de la Presidencia como monotributista, bajo la reglamentación del decreto 1109/17, para brindar servicios al Estado como “profesional autónomo” . Ese gris le permite tomar decisiones sin poner su firma y estar exento de asentar sus reuniones en el registro oficial de audiencias y de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Fue el propio ministro Caputo quien abrió la caja de Pandora. "También tengo dos hijos que trabajan conmigo. ¿Sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", contraatacó ante una crítica de Delfina Rossi , directora del Banco Ciudad. Nunca más se refirió al tema en público.

Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el… https://t.co/KWWopmsUA9

Luis Nicolás trabaja en Invernea S.A. , el fondo de inversión que comparte la familia Caputo con el ex-ARCA Juan Pazo y que se promociona como articulador entre el mundo financiero y la economía real mediante una serie de fideicomisos para el desarrollo principalmente ganadero. ¿Estuvo presente en alguna reunión en la que se haya abordado el tema de las retenciones? Economía no lo informa.

Cristóbal, quien posee antecedentes laborales en Invertir En Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores, visitó al menos una vez la Quinta de Olivos acompañando a su padre y al resto del equipo económico. Fue el 12 de mayo de 2024, según consta en los registros de Casa Militar, obtenidos por la ONG Poder Ciudadano. Horas después, Javier Milei recibiría a sus invitados en uno de sus domingos de ópera, como los llaman, entre ellos el extitular de de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

image Registro de ingresos a la Quinta de Olivos que muestra la visita de uno de los hijos de Caputo.

Agustín trabajó en importantes estudios jurídicos, como RTZZ, Santiago Alejandro Lynch, Allende&Brea y Bruchou & Funes de Rioja, involucrado en las reformas estructurales del gobierno de Milei. Y Santiago Caputo, homónimo del asesor presidencial, trabaja en Pegsa Group, una productora audiovisual presidida por Agustín Pichot, excapitán de Los Pumas.

Al no estar nombrado, ninguno está alcanzado por el inciso F del segundo artículo de la ley de ética pública, el cual insta a todo funcionario a "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados".

Transparencia, te la debo

Ante la consulta de Letra P, Economía descarta un posible conflicto de interés. Más opacidad que transparencia en la respuesta. "Dichas tareas se enmarcan pura y exclusivamente en una relación directa que mantienen con su padre, manteniendo el uso de la buena fe, las buenas prácticas y las buenas costumbres".

image La respuesta del ministerio de Economía ante la consulta de Letra P por las tareas de los hijos de Toto Caputo.

Más allá de la "buena fe", el argumento oficial para descartar alguna incompatibilidad entre sus tareas en el sector público y sus trabajos privados es que "no mantienen vínculo contractual con este Ministerio, por lo que su participación no implica erogación presupuestaria ni remuneración alguna por parte del Estado". "En virtud de ello, no corresponde la intervención de áreas competentes en materia de incompatibilidades, conflicto de intereses o ética pública, toda vez que no se configura relación laboral ni contractual alguna", completa la escueta respuesta del Palacio de Hacienda.

Las irregularidades de estar de los dos lados del mostrador

Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, pone en tela de juicio este supuesto vacío legal. "Si son asesores, ad honorem o pagos, tienen que figurar en nómina de empleo publico. Si no están designados como tales no pueden ser asesores ni nada", afirma la socióloga. Sentencia que "nadie puede trabajar en la APN gratis o rentado sin una contratación o designación". Y, al hacerlo, añade, "no pueden tener otro trabajo full time en el sector privado".

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, coincide: "Si trabajan para el Estado, deberían estar nombrados. Hay una irregularidad. Tienen acceso a información privilegiada sin tener que rendir cuentas y a oficinas que son patrimonio nacional. El Estado no es una empresa familiar".

Secchi completa con un razonamiento que derrumba la lógica oficial para no dar intervención a la Oficina Anticorrupción para evaluar una potencial incompatibilidad: "Si no sabemos qué hacen en el ministerio, tampoco podemos saber si hay un conflicto de interés".