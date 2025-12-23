Las opciones de Toto Caputo para pagar la deuda de enero sin pedirle plata a Wall Street

Toto Caputo enfrentará en enero vencimientos de deuda por unos u$s 4200 millones y le falta juntar u$s 1600 millones para cubrirlo. El ministro de Economía aún no detalló de dónde saldrán los dólares necesarios. Anunció que buscará evitar una emisión de bonos bajo ley extranjera y estudia desde repos con bancos hasta reaperturas de títulos existentes.

El próximo 9 de enero, el Estado deberá afrontar vencimientos de bonos Globales y Bonares por u$s 4215 millones. Se trata de uno de los primeros compromisos relevantes del año y concentra la atención del mercado en un contexto de persistentes restricciones al financiamiento externo .

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que el pago “no está en duda”, incluso con la posibilidad de que exista algún tipo de refinanciamiento el mismo día del vencimiento. Así lo afirmó el propio Caputo en una entrevista concedida a La Casa Streaming el 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo con distintas declaraciones oficiales y reportes privados, el Gobierno ya habría reunido una parte sustancial de los dólares necesarios para afrontar el vencimiento:

“Tenemos casi 890 millones de dólares. Tenemos otros casi 1000 millones de lo que fue la colocación de bonos. Tenemos casi 7000 millones que nos ofrecieron de los bancos en repo”, enumeró el ministro durante la entrevista.

A ese esquema podría sumarse un ingreso extraordinario por u$s 707 millones, producto de la nueva concesión por 30 años de las represas hidroeléctricas del Comahue. Se trata de fondos que, según estimaciones oficiales, ingresarían en las arcas del Tesoro en los próximos días.

Cuánto falta

Pese a ese colchón de recursos, distintas estimaciones privadas coinciden en que todavía faltan entre u$s 1500 y u$s 1650 millones para cubrir completamente el vencimiento de enero.

Un informe de Max Capital señaló que, incluso considerando los fondos ya disponibles en los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central —u$s 1836 millones al 18 de diciembre— y el ingreso esperado por la concesión de las represas, el Gobierno aún debería cerrar al menos una operación adicional para completar el pago.

image

Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que en los últimos días el Tesoro realizó ventas de dólares: los depósitos en moneda extranjera cayeron u$s 164 millones, mientras que los depósitos en pesos aumentaron por un monto equivalente. Para la consultora, ese movimiento sugiere intervenciones para cubrir pagos corrientes y necesidades operativas.

El Comité de Inversiones de Criteria planteó un escenario aún más exigente. “Con apenas unos pocos días hábiles por delante, restan aún cerca de u$s 2400 millones por conseguir”, estimó este martes en un informe enviado a su clientela.

Toto Caputo "tratará" de no ir a Wall Street

Uno de los ejes centrales del debate es si el Gobierno volverá a emitir deuda bajo ley extranjera para cubrir estos compromisos. Ante una consulta en la red social X sobre una eventual colocación en Nueva York, Caputo fue categórico: “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2003431197935108341&partner=&hide_thread=false Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí.

Abrazo y Feliz Navidad https://t.co/QTFhV8i7rn — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

El ministro amplió ese argumento y explicó los motivos de fondo: “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo”, sostuvo.

En esa línea, Max Capital indicó que los rumores sobre una posible emisión bajo ley Nueva York de una versión del Bonar 2029 quedaron descartados, al menos por ahora.

En paralelo, el Presupuesto incorpora una modificación relevante, ya que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de canje sin cumplir con el requisito de mejorar al menos dos de las tres condiciones financieras —plazo, monto o tasa de interés—, tal como lo establece la Ley de Administración Financiera vigente desde 1992.

Esa norma fija que los canjes de deuda deben implicar una mejora en, como mínimo, dos de esos tres parámetros para ser considerados neutrales o beneficiosos para el Estado. Con la nueva autorización, el Gobierno queda facultado a avanzar en reestructuraciones o refinanciaciones aun cuando no se cumpla ese criterio, lo que amplía el margen de maniobra para despejar vencimientos de corto plazo.

Las alternativas que siguen sobre la mesa

Aunque no hubo anuncios concretos, el abanico de opciones sigue abierto. Entre las alternativas que circulan en el mercado figuran:

Reapertura del Bonar 2029, ya utilizado previamente.

Repos con bancos privados, una operatoria que podría cerrarse tras la aprobación del Presupuesto y la autorización del Congreso para endeudarse.

Un repo canalizado a través del BCRA, con el Tesoro entregando una letra a cambio de los dólares necesarios.

Activación de swaps, tanto con Estados Unidos como con China, según estimaciones privadas.

Asimismo, el director del Banco Central, Federico Furiase, confirmó que existen varias estrategias en análisis. “Estamos trabajando en distintas alternativas que se van a cerrar en estas semanas para despejar los pagos de los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026”, afirmó en una entrevista televisiva.

“Nosotros siempre pagamos cash todos los vencimientos porque no tenemos acceso al financiamiento en el mercado internacional”, agregó.

Riesgo país y señales al mercado

El contexto financiero acompaña parcialmente la estrategia oficial. Tras las definiciones de Caputo, los ADRs argentinos avanzaron hasta 3,5%, mientras que el riesgo país se mantuvo en torno a los 570 puntos, cerca del nivel que el propio ministro había señalado en julio como referencia para volver al mercado voluntario de deuda.

“Con el colapso del riesgo país entendemos que es mejor señal para los mercados que nosotros podamos resolver los vencimientos por nosotros mismos”, había dicho Caputo.

Sin embargo, el propio ministro reconoció que el Gobierno ya descontaba que no habría refinanciamiento en enero, una afirmación que contrasta con declaraciones previas en las que se vinculaba el regreso al mercado con una baja más pronunciada del riesgo país.

El archivo que condena

El giro discursivo también generó cuestionamientos. El exministro de Economía Martín Guzmán sostuvo que la búsqueda de una menor dependencia de Wall Street es positiva, pero recordó que fue el propio Caputo quien impulsó un fuerte endeudamiento externo durante la gestión de Mauricio Macri.

“La deuda con Wall Street deja al país rehén de las expectativas de los financistas internacionales”, advirtió Guzmán, y señaló que la actual dificultad para acceder al mercado podría explicar el cambio de estrategia del Gobierno.