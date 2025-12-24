Sociedad Rural: la interna entre Nicolás Pino y Marcos Pereda por el trono del campo se profundiza

La campaña política para las elecciones de septiembre 2026 en la Sociedad Rural Argentina (SRA) acelera. El actual presidente, Nicolás Pino , advierte que está habilitado para ir por otro mandato. Su vicepresidente, Marcos Pereda , que quiere sucederlo, asegura que el Estatuto impide taxativamente otra reelección de su compañero de fórmula y reclama alternancia.

“Hasta el momento, Pino no tomó ninguna decisión sobre si será candidato o no en los comicios de 2026, aunque está autorizado por el Estatuto para pretender un nuevo mandato”, señalaron fuentes de la Sociedad Rural.

Desde el entorno de Pereda sostienen una interpretación distinta. “Marcos está dispuesto si los socios ven en él una alternativa, pero no está en campaña. Hay un tema central: Pino no tiene reelección, el Estatuto prohíbe más de tres períodos consecutivos”, afirmaron cerca del vicepresidente.

En ese marco, cuestionan al actual presidente por lo que describen como intentos de extender su permanencia al frente de la entidad y por una lectura forzada del Estatuto.

Las diferencias entre Pino y Pereda, que asumieron juntos en 2021 y luego fueron reelectos como fórmula, se profundizaron con el correr del tiempo y ya no se mantienen en reserva dentro de la Sociedad Rural.

A mediados de este año, Pereda manifestó públicamente su intención de “encabezar un proceso de modernización de la Sociedad Rural” y planteó como ejes de gestión el abordaje del cambio climático, la discusión sobre el posicionamiento geopolítico de la Argentina y los desafíos vinculados a las nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario.

En el entorno del vicepresidente también expresan reparos sobre el vínculo personal que Pino construyó con el presidente Javier Milei, relación que ambos han reconocido públicamente. Señalan que esa cercanía se consolidó durante la campaña electoral de 2023, cuando Pino recibió al entonces diputado Milei en reiteradas oportunidades en la sede de la entidad. También recuerdan que, a pocos días del ballotage, la Sociedad Rural difundió una foto institucional y un mensaje de respaldo al entonces candidato Sergio Massa.

“La relación personal con el Presidente condiciona el rol de una entidad gremial empresaria, que debe representar a sus socios y no alinearse con un gobierno”, sostuvo un socio de la SRA que trabaja en el armado de la postulación de Pereda para 2026. En esa línea, advierten sobre una pérdida de protagonismo de las entidades intermedias en el actual escenario político.

La fiesta política y el aniversario adelantado

Uno de los cuestionamientos más visibles surgió a partir de una publicación en la red social X del productor y administrador agropecuario Santos Zuberbuhler, exdirector de la Sociedad Rural. Allí puso en duda el costo de la fiesta organizada por la entidad en noviembre pasado, que estimó en alrededor de $50 millones, y cuestionó la decisión de adelantar los festejos por el 160° aniversario de la fundación de la SRA, que se cumplirá en julio de 2026.

Zuberbuhler también planteó reparos por el contexto en el que se realizó la celebración, al señalar que hubo productores afectados por inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Además, cuestionó el criterio de invitaciones, al remarcar que no todas las personas asociadas participaron del encuentro.

La invitación a la celebración no fue cursada a la totalidad de los asociados, pero sí contó con la presencia de funcionarios nacionales como Manuel Adorni, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri, Martín Menem y Diego Santilli, además de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora(Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros representantes provinciales. La celebración incluyó una cobertura fotográfica institucional con imágenes de Pino junto a las personas invitadas.

Fuentes de la conducción de la Sociedad Rural rechazaron que el encuentro haya tenido un carácter proselitista. “La celebración no fue el inicio de una campaña. En 2026 se cumplirán 160 años de la entidad y, como ocurrió con el 150° aniversario, se programaron actividades previas, con reuniones y almuerzos en distintas provincias”, explicaron a Letra P.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santoszuber/status/1997013096213168313&partner=&hide_thread=false Preguntas q me hago respecto a mi querida SRA @SociedadRural

Fundación, 10 de Julio de 1866, por ende el 10 de Julio de 2026 cumplimos 160 años de vida.

Por q nos anticipamos casi 1 año al festejo?

Teniendo en cuenta la crítica situación de cientos de miles de productores… — Santos Zuberbuhler (@santoszuber) December 5, 2025

En ese marco, indicaron que durante 2026 Pino continuará con recorridas federales y que, entre marzo y abril, la entidad inaugurará un espacio gastronómico y un museo del campo en el edificio histórico ubicado en la esquina de Florida y Corrientes. El proyecto gastronómico estará a cargo del exintendente de Quilmes y chef Martiniano Molina.

El acto central por los 160 años está previsto para el 10 de julio de 2026. “Será una reunión en la que los socios tendrán un rol protagónico”, señalaron desde la entidad.

Pino sostiene que la Sociedad Rural representa a unos 250.000 CUIT activos del sector agropecuario, que generan alrededor de un millón de empleos directos y otros tres millones de manera indirecta.

Pereda cerca de los socios, sin hacer oposición

Quienes impulsan la candidatura de Pereda destacan su perfil gremial y su relación con los productores. Aseguran que no se posiciona como opositor al Gobierno, sino como un dirigente liberal que respalda algunas de sus políticas, pero que también marcó diferencias, por ejemplo, en relación con la política de retenciones.

Marcos Pereda.jpg Marcos Pereda quiere suceder a Nicolás Pino como presidente de la Sociedad Rural.

“Pereda cuestionó el manejo del tema retenciones por parte del Gobierno, porque implicó intervenciones de mercado que no se corresponden con una visión liberal”, señalaron desde su entorno. En ese sentido, recuerdan que la Mesa de Enlace reclamó de manera anticipada un cronograma explícito de reducción y eliminación del impuesto, mientras que Pino no se expresó públicamente sobre el tema hasta que el Ejecutivo anunció una rebaja temporaria.

También circulan cuestionamientos internos sobre el perfil productivo del actual presidente. Algunos socios señalan que Pino no es propietario de campos, un debate similar al que atravesó en su momento la Unión Industrial Argentina (UIA) durante la presidencia de Daniel Funes de Rioja.

Pino se define como productor ganadero y alquila campos en Entre Ríos y en General Alvear, en el centro de la provincia de Buenos Aires. En distintas oportunidades admitió que evalúa alternativas para adquirir tierras propias.

Interpretación estatutaria

Otro foco de críticas apunta al entorno del presidente, en particular al secretario de la Sociedad Rural, el Turco Etchebehere, representante de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Sectores internos lo identifican como uno de los principales impulsores de la interpretación estatutaria que habilitaría una nueva reelección.

Etchebehere sostiene que no existe un límite estatutario para un nuevo mandato, al ampararse en un dictamen de la Inspección General de Justicia (IGJ) que considera que la actual conducción se encuentra, desde el punto de vista legal, en su primer período.

En contraste, quienes promueven a Pereda destacan su trayectoria como productor y empresario. Es titular del Grupo Bermejo, con una cadena ganadera integrada y campos en los partidos bonaerenses de Hipólito Yrigoyen, Lincoln y Olavarría, además de establecimientos en Entre Ríos. También desarrolla actividad forestal y exporta materia prima a la pastera Botnia, en Uruguay.

La eventual candidatura de Pereda suma respaldos entre socios de Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. Por ahora, evitan visibilizar referentes del armado interno para reducir tensiones dentro de la entidad.

En el cierre de las críticas al actual presidente, también aparece el cuestionamiento a la relación de la Sociedad Rural con la Mesa de Enlace. Referentes del sector rural advierten que la conducción de Pino debilitó la coordinación entre las entidades del campo, un espacio que surgió como actor político central durante los conflictos sectoriales de las últimas décadas.