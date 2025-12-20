Javier Milei y Toto Caputo apuestan a Vaca Muerta para juntar dólares, pero el precio del petróleo no ayuda

El petróleo ya es tan importante como la soja. Hasta ayer nomás, una sequía o un bajo precio del yuyo determinaba la suerte de un gobierno. La buena noticia para Javier Milei y Toto Caputo es que Vaca Muerta es una nueva canilla de dólares. La mala, que el crudo está en su precio más bajo en cinco años.

El barril de petróleo Brent cerró este viernes debajo de los u$s 60, un precio que no se registraba desde febrero de 2021. Los especialistas del mundo comienzan a acortar sus perspectivas para 2026, que navegaban en torno a los u$s 65, un precio similar al que osciló durante buena parte de este año.

No es una crisis parecida a la de una sequía, pero un menor valor del crudo tendrá un doble impacto: complicará aún más la explotación en las áreas convencionales que ya viven penurias con la salida de YPF de sus campos maduros y, a nivel macro, ralentizará las inversiones necesarias para garantizarle a Caputo la montaña de dólares futuros que promete a los inversores para que financien -con un flujo de inversiones extranjeras de cartera todavía mínimo- el déficit de cuenta corriente.

El barril de petróleo, en su precio más bajo desde febrero de 2021.

La producción no convencional es una realidad que permitió, en los últimos años, pasar de una balanza comercial deficitaria y consumidora de dólares a un superávit constante y creciente. Caputo celebró, con razón, un crecimiento en las exportaciones de energía de casi 53% interanual en noviembre, según los datos que publicó el INDEC .

El superávit energético roza los u$s 7000 millones y terminará el año en torno a los u$s 7600 millones, según la consultora Economía & Energía , de Nicolás Arceo . Para tener dimensión de cambio estructural, la balanza comercial total es superavitaria en u$s 9357 millones en los 11 meses del año. El 73,8% del resultado positivo responde a las exportaciones de combustibles. Un sector que, hasta 2023, demandaba dólares, ahora permite que la avalancha importadora y los gastos en el exterior no erosionen dramáticamente las cuentas externas.

La promesa de Toto Caputo para comprar tiempo

En el relato oficial, Vaca Muerta tiene que seguir a todo vapor para revertir el déficit de cuenta corriente, actualmente equivalente al 2% del PBI. Caputo y José Luis Daza repiten desde mitad de año que las exportaciones mineras y energéticas sumarán hasta u$s 54.000 millones hacia 2033.

Un informe del BBVA destacó el impacto de las exportaciones de energía y minería y prevé que sea "una oportunidad para estabilizar las cuentas externas", pero proyectó que la sangría de dólares para pagar turismo e intereses de deuda se profundizará en 2026, hasta 2,5 puntos del PBI.

bbva energia y bza cta cte Vaca Muerta no alcanza para cubrir el déficit de cuenta corrriente.

La expectativa por el boom petrolero y minero es la que busca aprovechar el Gobierno para tomar deuda a tasas razonables y financiar el rojo de cuenta corriente actual.

En este punto es que el barril de crudo a u$s 59 enciende luces amarillas.

Cada dólar cuenta

Arceo trazó dos escenarios para 2026. En el "tendencial" -con un precio promedio del barril de crudo de u$s 69- la balanza comercial debería trepar hasta los u$s 9000 millones el año próximo.

Pero en el "ácido", con un barril a u$s 62 promedio, el superávit se achicaría marginalmente, a unos u$s 7400 millones. En ambos casos, la producción iría en ascenso. Nada grave... si Argentina no necesitara esos dólares.

"Las compañías ya adaptaron su nivel de actividad a un precio más bajo. Ahora, si vamos a un barril de u$s 50, la película será otra", le dijo Arceo a Letra P. Si el precio se mantiene en torno a los u$s 60, lo más probable es que se mantengan las plataformas actuales, aunque quizás no se incorporen nuevos perforadores", añadió.

arceo petroleo escenario acido Con un barril en torno a los u$s, el superávit energético de 2026 sería inferior.

Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, coincidió. "Los proyectos van a seguir, pero quizás a otro ritmo", dijo. "Por ahora, la economía de guerra comenzó en recortes a proveedores". Lo viene contando Letra P: las petroleras ajustan costos y, por ejemplo, comienzan a sustituir industria local por producción china más barata. Lo sufren Paolo Rocca y las pymes del sector.

Inversiones y perspectivas

"Las inversiones para exportar seguirán adelante, son una apuesta estructural de la industria", dijo Arceo. Por ahora, Vaca Muerta es más una apuesta local que global. YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa, PAE y Vista hunden capital, mientras que Shell, Total y otras multinacionales desinvierten. Lo padeció YPF con el anuncio de Shell de discontinuar la alianza para exportar GNL.

image.png Toto Caputo en Vaca Muerta. El ministro de Javier Milei llegó a Neuquén y le hizo un guiño al gobernador Rolando Figueroa ante el BID.

El escenario del GNL es distinto al del petróleo, pero menores precios del crudo erosionarán la rentabilidad de las empresas y, también, su acceso al financiamiento necesario para llevar adelante los proyectos.

La expectativa de la industria es que los precios bajos continúen en 2026. Por un lado, porque los países productores nucleados en la OPEP abren el grifo y aumentan las cantidades. Por otro, porque Donald Trump enfrenta elecciones de medio término en Estados Unidos y necesita que la nafta sea barata para contener la inflación.

Mientras, Caputo recalibra las bandas de flotación y se dispone a convalidar un precio del dólar más alto. Anunció que nuevas perforaciones en Vaca Muerta se incorporarán al RIGI, en un gesto al gobernador Rolo Figueroa, pero repleto de interrogantes sobre la necesidad de darle tamaña cantidad de beneficios cambiarios y fiscales a una industria que no los necesita.